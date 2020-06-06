Обзор Defender ExtraLife 15000F. Емкая внешняя батарейка

На прошлой неделе мы изучили Defender ExtraLife Fast 10000D с поддержкой технологий быстрой зарядки. Сегодня продолжая рассмотрение актуальной модельной линейки, сделаем акцент на повышенную емкость внешней батарейки. В центре внимания Defender ExtraLife 15000F с емкостью 15 000 мАч.

Defender ExtraLife 15000F

Рекомендованная стоимость 1 300 рублей. К моменту публикации его можно приобрести свободно в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Упакован в коробку с привлекательным оформлением. Комплект включает кабель USB, руководство пользователя и гарантийный талон.

Defender ExtraLife 15000F

Внешний вид

Выполнен PowerBank из износоустойчивого пластика. Корпус с закругленными углами. Сборка проведена качественно.

Defender ExtraLife 15000F

Основная часть из темно-серого пластика с серебристой текстурой. Несмотря на глянцевое покрытие, тут нет проблем с загрязнением следами пальцев.

Defender ExtraLife 15000F

Ближе к верхней части корпус сужается. На одной из сторон кнопка включения. С обратной маркировка по разъемам.

Defender ExtraLife 15000F

На боковой грани у Defender ExtraLife 15000F два полноразмерных USB. Восстановление проводится через microUSB.

Defender ExtraLife 15000F

С внутренней стороны нанесена техническая информация. Есть светодиодный индикатор, отображающий оставшийся уровень заряда аккумулятора.

Defender ExtraLife 15000F

Тесты

Емкость 15 000 мАч. КПД у аккумулятора высокий, позволяя провести серию полных циклов смартфонов и планшетов. Максимальный ток 5V 2.1А. При продолжительной нагрузке мы не заметили просадок по линиям. Заряжается одновременно до двух устройств.

Defender ExtraLife 15000F

Для восстановления используется microUSB. Стоит понимать, что увеличенная емкость потребует и значительного времени для восстановления этой внешней батарейки. Поэтому перед поездками это лучше продумать заранее.

Defender ExtraLife 15000F

Итоги по Defender ExtraLife 15000F

Defender ExtraLife 15000F – оптимальный вариант при поиске внешней батарейки с большой емкостью. Высокая эффективность, аккуратное исполнение, два полноразмерных USB, индикатор заряда, немаркий корпус. Придраться можно к использованию microUSB, пора бы уже переходить на актуальный USB Type-C.
Комментарии и отзывы Defender ExtraLife 15000F
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