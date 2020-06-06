Обзор Defender ExtraLife 15000F. Емкая внешняя батарейка

На прошлой неделе мы изучили Defender ExtraLife Fast 10000D с поддержкой технологий быстрой зарядки. Сегодня продолжая рассмотрение актуальной модельной линейки, сделаем акцент на повышенную емкость внешней батарейки. В центре внимания Defender ExtraLife 15000F с емкостью 15 000 мАч.

Комплектация

Рекомендованная стоимость 1 300 рублей. К моменту публикации его можно приобрести свободно в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Упакован в коробку с привлекательным оформлением. Комплект включает кабель USB, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнен PowerBank из износоустойчивого пластика. Корпус с закругленными углами. Сборка проведена качественно.

Основная часть из темно-серого пластика с серебристой текстурой. Несмотря на глянцевое покрытие, тут нет проблем с загрязнением следами пальцев.

Ближе к верхней части корпус сужается. На одной из сторон кнопка включения. С обратной маркировка по разъемам.

На боковой грани у Defender ExtraLife 15000F два полноразмерных USB. Восстановление проводится через microUSB.

С внутренней стороны нанесена техническая информация. Есть светодиодный индикатор, отображающий оставшийся уровень заряда аккумулятора.

Тесты

Емкость 15 000 мАч. КПД у аккумулятора высокий, позволяя провести серию полных циклов смартфонов и планшетов. Максимальный ток 5V 2.1А. При продолжительной нагрузке мы не заметили просадок по линиям. Заряжается одновременно до двух устройств.

Для восстановления используется microUSB. Стоит понимать, что увеличенная емкость потребует и значительного времени для восстановления этой внешней батарейки. Поэтому перед поездками это лучше продумать заранее.

Итоги по Defender ExtraLife 15000F

Defender ExtraLife 15000F – оптимальный вариант при поиске внешней батарейки с большой емкостью. Высокая эффективность, аккуратное исполнение, два полноразмерных USB, индикатор заряда, немаркий корпус. Придраться можно к использованию microUSB, пора бы уже переходить на актуальный USB Type-C.