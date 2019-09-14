Обзор Defender G102. Беспроводной бумбокс

2019-09-14, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Defender G102; [185]
Сегодня героем нашего обзора будет беспроводная колонка Defender G102 выполненная в форм-факторе бумбокса. Новинка может похвастать мощностью в 30 Вт и поддержкой быстрой зарядкой от сети. Помимо этого, тут есть FM-приемник, полноразмерный USB для внешних накопителей и слот для карты памяти формата microSD.

Defender G102

Средняя стоимость составляет 4190 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Defender G102 обзор

Комплектация

В комплекте покупатель получает сетевой кабель, аудиокабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением акустики и данными по её техническим характеристикам.

Defender G102

Внешний вид

Выполнена Defender G102 в виде бумбокса с удобной ручкой для транспортировки. Здесь не стали гнаться за уменьшением габаритов, сделав акцент на техническом оснащении и общей мощности системы.

Defender G102

Основу корпуса составляет немаркий пластик. Лицевая и фронтальная сторона обтянуты тканью.

Defender G102

На борту два 90мм динамика с суммарной мощностью в 30 Вт. Справа и слева пассивные излучатели.

Defender G102

Под ручкой скрывается панель управления, состоящая из семи прорезиненных кнопок с нанесенной маркировкой. Зафиксированы хорошо, не дребезжат.

Defender G102

Доступен хороший набор разъемов, состоящий из полноразмерного USB под внешние накопители, слот для карты памяти формата microSD, а также аудиоразъем. Здесь же гнездо под силовой кабель. Блок питания расположен внутри корпуса.

Defender G102

Для устойчивого расположение на ровной поверхности и отсутствия скольжения снизу находится резиновый уплотнитель. Тут же наклейка с техническими данными.

Defender G102

Огрехов в качестве сборки не наблюдается. Вес около 2 килограммов.

Defender G102

Тесты

Как и говорили вначале, Defender G102 предлагает сразу несколько источников звука. Начнем с модуля Bluetooth 4.2, он дает возможность беспроводного подключения к смартфону или планшету. Процесс сопряжения традиционный, колонка выдает голосовое предупреждение при активации поиска. Дальность стабильной передачи звука около 7 метров. С помощью кнопок на корпусе можно будет изменять громкость и переключать треки.

Defender G102

С помощью USB и microSD система самостоятельно считывает популярные аудиоформаты и воспроизводит их. Корректно считываются файлы, вложенные в папки. Мы тестировали с накопителями объемом 32 Гбайт. FM-тюнер для качественного приема потребует подключения аудиокабеля, он выступает внешней антенной. Также есть возможность подключения проводного источника, например, плеера.

Defender G102

У системы хороший запас по громкости. Мы использовали эту колонку во время занятий в зале и её мощности было достаточно. Основной акцент в звуковой сцене сделан на низкие частоты. Басы чистые и насыщенные. Верхних частот по ощущениям хотелось бы больше. Артефактов и шумов не замечено.

Тест звучания DEFENDER G102

К сожалению, такие габариты не отразились положительно на времени автономной работы. Максимально с неё нам удалось выжать только 4 часа без зарядки. Внутри корпуса установлен аккумулятор с емкостью 2200 мАч.

Итоги по Defender G102

Defender G102 – громкая беспроводная колонка, выполненная в форм-факторе бумбокса. FM-тюнер, встроенный mp3-плеер, высокая мощность, удобная ручка для переноски, прорезиненные кнопки управления. Придраться можно к времени автономной работы, при таких габаритах 4 часа это скромные результаты.

Комментарии и отзывы Defender G102
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