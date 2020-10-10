Обзор Defender G16. Недорогая колонка с подсветкой и TWS

Тестируемая сегодня беспроводная колонка Defender G16 поддерживает возможность сопряжения двух отдельных колонок по Bluetooth, образуя стереопару, аналогичную режиму работы TWS-наушников. Помимо этого, корпус ее защищен по стандарту IPX4, предлагает многоцветную подсветку и функцию Hands free.

Defender G16 обзор

К моменту публикации продажи уже стартовали. Ее рекомендованная стоимость составляет 1523 рубля.

Комплектация

Упакована в коробку из прозрачного пластика. В верхней части расположена кнопка, позволяющая без полной распаковки запустить подсветку. Комплект включает USB-кабель и набор документации.

Внешний вид

Выполнена колонка из прорезиненного пластика. Она не боится попадания брызг воды. Защита соответствует стандарту IPX4.

На верхней грани сосредоточены пять кнопок управления. С помощью них можно управлять громкостью и переключать треки, ответить или отклонить входящий вызов. Отдельная кнопка для переключения режимов работы подсветки.

Вся площадь лицевой стороны с металлической решеткой. Под ней белая сетка. Четыре светодиода расположены в четыре ряда.

Это многоцветная подсветка. Предустановлено большое количество эффектов свечения. Переключаются они последовательным нажатием на клавишу.

На боковой стороне у Defender G16 ушко под карабин или шнурок. Можно будет повесить на ремень или рюкзак.

Под заглушкой AUX-вход, слот для карты памяти microSD, разъем microUSB. Для предотвращения попадания воды в них нужно не забыть установить заглушку.

Тесты

Габариты у колонки компактные. Огрехов в качестве сборки не наблюдается.Для подключения используется актуальный Bluetooth 5.0. Соединение стабильное. Процесс сопряжения сопровождается голосовыми подсказками на английском языке. Две такие колонки можно будет объединить в стереопару. Это технология TWS.

Тест звучания Defender G16

За воспроизведение отвечает динамик мощностью 5 Вт. Частотный диапазон от 50 до 20000 Гц. Звуковая сцена с акцентом на средние частоты. Подойдет для прослушивания аудиоподкастов и музыки.

Есть встроенный mp3-плеер, считывающий популярные музыкальные форматы с карты памяти. Также к Defender G16 можно будет подключить проводной источник сигнала.

Итоги по Defender G16

Встроенного аккумулятора хватает примерно на 4-5 часов автономной работы восстановление заряда проходит через microUSB, соответствующий кабель идет в комплекте.Defender G16 – недорогая колонка, выполненная в защищенном корпусе с многоцветной подсветкой. Несколько источников воспроизведения, Bluetooth 5.0 с режимом TWS, компактные габариты.