Обзор Defender Halo Z GM-430L. Недорогая игровая мышка

Продолжая изучение игровой периферии Defender, сегодня мы детально изучим недорогую Defender Halo Z GM-430L с сенсором 3200 DPI. Помимо этого, заявлены многоцветная подсветка, поддержка программного обеспечения и кабель в тканевой оплетке. Рекомендованная стоимость составляет 780 рублей.

Defender Halo Z GM-430L обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с откидной крышкой. Комплект включает гарантийный талон и руководство пользователя.

Внешний вид

Выполнена Defender Halo Z GM-430L в симметричном корпусе. Визуально производит приятное впечатление.

Спинку и основные кнопки разделяет канавка. Нанесено схематичное изображение, подсвечиваемое несколькими цветами.

Каждый цвет соответствует профилю. Также подсвечивается центральная зона колесика.

На левой грани пара дополнительных кнопок, по умолчанию выполняющие функции ВПЕРЕД и НАЗАД.

Снизу металлическая пластина, увеличивающая общий вес мышки и повышающие ресурс службы. Есть три отдельные тефлоновые ножки.

На боковых зонах металлические декоративные винты. Ближе к фронтальной стороне группа вырезов.

Подключается при помощи кабеля в тканевой оплетке с позолоченным коннектором. Длина 1.8 метра.

Софт

Мышка поддерживает управление при помощи программного обеспечения, загружаемого с официального сайта. В главной вкладке выставляются действия семи кнопок, настройка DPI. Пять профилей с возможностью экспорта и импорта.

В разделе РАСШИРЕННЫЕ выставляются точность установки указателя, скорости прокрутки и выстрелов. Добавляются макросы. Есть функция редактирования.

Отдельная вкладка с выбором цвета подсветки и скорости мерцания. На выбор предлагается русский и английский язык.

Тесты

В Defender Halo Z GM-430L используется оптический сенсор с чувствительностью 3200 DPI. Присутствует акселерация и сглаживание на отметках выше 1600DPI. Поведение сенсора в целом предсказуемо и контролируемо. Мы использовали мышку на мягком коврике, скольжение без сопротивления.

В руках лежит удобно. Вес хорошо сбалансирован. Проблем с качеством сборки и исполнением нет.

Итоги по Defender Halo Z GM-430L

Несмотря на невысокую стоимость Defender Halo Z GM-430L предлагает хорошее оснащение и поддержку программного обеспечения. Дополнительные кнопки, металлическая пластина, многоцветная подсветка, кабель в тканевой оплетке.