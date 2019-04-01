Обзор Defender Halo Z GM-430L. Недорогая игровая мышка

Продолжая изучение игровой периферии Defender, сегодня мы детально изучим недорогую Defender Halo Z GM-430L с сенсором 3200 DPI. Помимо этого, заявлены многоцветная подсветка, поддержка программного обеспечения и кабель в тканевой оплетке. Рекомендованная стоимость составляет 780 рублей.
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Defender Halo Z GM-430L обзор
КомплектацияПоставляется в коробке из плотного картона с откидной крышкой. Комплект включает гарантийный талон и руководство пользователя.
Внешний вид
Выполнена Defender Halo Z GM-430L в симметричном корпусе. Визуально производит приятное впечатление.
Спинку и основные кнопки разделяет канавка. Нанесено схематичное изображение, подсвечиваемое несколькими цветами.
Каждый цвет соответствует профилю. Также подсвечивается центральная зона колесика.
На левой грани пара дополнительных кнопок, по умолчанию выполняющие функции ВПЕРЕД и НАЗАД.
Снизу металлическая пластина, увеличивающая общий вес мышки и повышающие ресурс службы. Есть три отдельные тефлоновые ножки.
На боковых зонах металлические декоративные винты. Ближе к фронтальной стороне группа вырезов.
Подключается при помощи кабеля в тканевой оплетке с позолоченным коннектором. Длина 1.8 метра.
СофтМышка поддерживает управление при помощи программного обеспечения, загружаемого с официального сайта. В главной вкладке выставляются действия семи кнопок, настройка DPI. Пять профилей с возможностью экспорта и импорта.
В разделе РАСШИРЕННЫЕ выставляются точность установки указателя, скорости прокрутки и выстрелов. Добавляются макросы. Есть функция редактирования.
Отдельная вкладка с выбором цвета подсветки и скорости мерцания. На выбор предлагается русский и английский язык.
Тесты
В Defender Halo Z GM-430L используется оптический сенсор с чувствительностью 3200 DPI. Присутствует акселерация и сглаживание на отметках выше 1600DPI. Поведение сенсора в целом предсказуемо и контролируемо. Мы использовали мышку на мягком коврике, скольжение без сопротивления.
В руках лежит удобно. Вес хорошо сбалансирован. Проблем с качеством сборки и исполнением нет.