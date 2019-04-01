Обзор Defender Halo Z GM-430L. Недорогая игровая мышка

2019-04-01, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Defender Halo Z GM-430L; [416]
Продолжая изучение игровой периферии Defender, сегодня мы детально изучим недорогую Defender Halo Z GM-430L с сенсором 3200 DPI. Помимо этого, заявлены многоцветная подсветка, поддержка программного обеспечения и кабель в тканевой оплетке. Рекомендованная стоимость составляет 780 рублей.

Defender Halo Z GM-430L

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Defender Halo Z GM-430L обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с откидной крышкой. Комплект включает гарантийный талон и руководство пользователя.

Defender Halo Z GM-430L

Внешний вид

Defender Halo Z GM-430L

Выполнена Defender Halo Z GM-430L в симметричном корпусе. Визуально производит приятное впечатление.

Defender Halo Z GM-430L

Спинку и основные кнопки разделяет канавка. Нанесено схематичное изображение, подсвечиваемое несколькими цветами.

Defender Halo Z GM-430L

Каждый цвет соответствует профилю. Также подсвечивается центральная зона колесика.

Defender Halo Z GM-430L

На левой грани пара дополнительных кнопок, по умолчанию выполняющие функции ВПЕРЕД и НАЗАД.

Defender Halo Z GM-430L

Снизу металлическая пластина, увеличивающая общий вес мышки и повышающие ресурс службы. Есть три отдельные тефлоновые ножки.

Defender Halo Z GM-430L

На боковых зонах металлические декоративные винты. Ближе к фронтальной стороне группа вырезов.

Defender Halo Z GM-430L

Подключается при помощи кабеля в тканевой оплетке с позолоченным коннектором. Длина 1.8 метра.

Defender Halo Z GM-430L

Софт

Мышка поддерживает управление при помощи программного обеспечения, загружаемого с официального сайта. В главной вкладке выставляются действия семи кнопок, настройка DPI. Пять профилей с возможностью экспорта и импорта.

Defender Halo Z GM-430L

В разделе РАСШИРЕННЫЕ выставляются точность установки указателя, скорости прокрутки и выстрелов. Добавляются макросы. Есть функция редактирования.

Defender Halo Z GM-430L

Отдельная вкладка с выбором цвета подсветки и скорости мерцания. На выбор предлагается русский и английский язык.

Defender Halo Z GM-430L

Тесты

Defender Halo Z GM-430L

В Defender Halo Z GM-430L используется оптический сенсор с чувствительностью 3200 DPI. Присутствует акселерация и сглаживание на отметках выше 1600DPI. Поведение сенсора в целом предсказуемо и контролируемо. Мы использовали мышку на мягком коврике, скольжение без сопротивления.

Defender Halo Z GM-430L

В руках лежит удобно. Вес хорошо сбалансирован. Проблем с качеством сборки и исполнением нет.

Defender Halo Z GM-430L

Итоги по Defender Halo Z GM-430L

Несмотря на невысокую стоимость Defender Halo Z GM-430L предлагает хорошее оснащение и поддержку программного обеспечения. Дополнительные кнопки, металлическая пластина, многоцветная подсветка, кабель в тканевой оплетке.

Комментарии:
DALLAS будет принимать гостей в DreamHac...
DALLAS будет принимать гостей в DreamHacDreamHack - это известные организаторы турниров премиум-уровня - Masters. DreamHack теперь объявили о с...
Первый минивэн от Lexus ...
Первый минивэн от Lexus Современные технологии развиваются невероятными темпами и буквально каждый день на свет появляется огромн...
Представлен смартфон INOI 6i Lite...
Представлен смартфон INOI 6i LiteINOI открывает продажи доступного смартфона с емким аккумулятором 4000 мА*ч — INOI 6i Lite на операционно...
Xiaomi Mi 9 SE поступит в продажу 9 апре...
Xiaomi Mi 9 SE поступит в продажу 9 апреКомпания Xiaomi заключила партнерское соглашение с LINE Messenger, которое даст возможность выпустить ог...
Опубликован рендер Samsung Galaxy A90 с ...
Опубликован рендер Samsung Galaxy A90 с В сети появился якобы официальный рендер смартфона Samsung Galaxy A90, который будет представлен 10 апрел...
Microsoft обновляет Surface Book новыми ...
Microsoft обновляет Surface Book новыми Основным нововведением, является встроенный процессор Intel Core i5-8350U: четырехъядерный процессор 8-г...
Появились снимки нового Oppo Reno...
Появились снимки нового Oppo RenoВице-президент компании Oppo Брайан Шен на протяжении нескольких недель дразнил, что новый Oppo Reno полу...
Какая реклама эффективнее? ...
Какая реклама эффективнее? Согласитесь, если вы являетесь хозяином небольшого бизнеса, магазина, банкетного зала, ресторана и т.д., ...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Defender Halo Z GM-430L. Недорогая игровая мышкаОбзор Defender Halo Z GM-430L. Недорогая игровая мышка
Обзор Harper GM-A05. Недорогая игровая мышка с макросамиОбзор Harper GM-A05. Недорогая игровая мышка с макросами
Обзор плюсов и минусов смартфона Samsung Galaxy A50 64GBОбзор плюсов и минусов смартфона Samsung Galaxy A50 64GB
Обзор карты памяти Toshiba EXCERIA PRO N502 (THN-N502G0640E6)Обзор карты памяти Toshiba EXCERIA PRO N502 (THN-N502G0640E6)
Обзор плюсов и минусов HUAWEI Y6 (2019). Бюджетный смартфон с кожаным задникомОбзор плюсов и минусов HUAWEI Y6 (2019). Бюджетный смартфон с кожаным задником
Предварительный обзор Canon Zoemini S. К...
Предварительный обзор Canon Zoemini S. КВ последнее время компактные камеры пользуются небывалым спросом у пользователей, так как это позволяет н...
Обзор Re-Legion. Стильный киберпанк...
Обзор Re-Legion. Стильный киберпанкЯ давно следил за игрой Re-Legion и надеялся, что разработчикам удастся реализовать тот мир киберпанка, о...
«Зенит» представил сверхсветосильный объ...
«Зенит» представил сверхсветосильный объЕсли спросить любого советского фотолюбителя, какой фотоаппарат лучший, то он не колеблясь ответил бы «Зе...
Предварительный обзор HP Reverb. Шикарна...
Предварительный обзор HP Reverb. ШикарнаКрупные компании постоянно выпускают какие-то новые шлемы виртуальной реальности и привлекают внимание по...
Обзор VICTORINOX CLASSIC 0.6223. Многофу...
Обзор VICTORINOX CLASSIC 0.6223. МногофуВ женской сумочке, порой, можно найти невероятное количество различных вещей, которые им необходимы в пов...
Предварительный обзор HyperX QuadCast. М...
Предварительный обзор HyperX QuadCast. МВ последнее время стримеров стало очень много — буквально каждый школьник или студент хочет вести свой ка...
Обзор Creatures Inc. Ловим животных...
Обзор Creatures Inc. Ловим животныхЕсли в любую игру добавить кооперативное прохождение, то она автоматически становится более увлекательной...
Предварительный обзор Enermax Aquafusion...
Предварительный обзор Enermax AquafusionУ системы жидкостного охлаждения Enermax Aquafusion есть одно большое преимущество — вы можете не пережив...
Обзор Moss Destruction. Классная игра...
Обзор Moss Destruction. Классная играСегодня мы поговорим о достаточно простой игре, которая должна была порадовать своей атмосферой и самобыт...
Предварительный обзор Lenovo ThinkPad X3...
Предварительный обзор Lenovo ThinkPad X3Недавно компания Lenovo официально представила свой новый ноутбук, который предназначен для тех, кто за к...
Обзор RICO. Очень необычный шутер...
Обзор RICO. Очень необычный шутерСегодня мы поговорим о достаточно необычной игре под названием RICO, которая выглядит интересно, у нее со...
Skyworth будет выпускать телевизоры на р...
Skyworth будет выпускать телевизоры на рЕсли европейские или американские бренды переносят производство в Россию, то это кажется вполне нормальны...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor