Недорогие 2.0 колонки с Bluetooth. Обзор Defender Spitfire

Рассмотрим классический вариант акустики для ПК, выполненной по схеме 2.0. Как и рассмотренный ранее саундбар этого производителя, здесь предлагается как проводное, так и беспроводное соединение, а также встроенный плеер, считывающий аудиофайлы. Это Defender Spitfire, которая может позиционироваться как акустика для ноутбука или компьютера.

Defender Spitfire

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением системы и примером работы подсветки. Комплект включает руководство пользователя.

Defender Spitfire

Внешний вид

Внешнее исполнение у акустики традиционное. Основа выполнена из пластика, лицевую часть занимает металлическая сетка с мелкой сеткой. В нижней части компактный логотип бренда.

Defender Spitfire

Под сеткой полупрозрачный пластик, рассеивающий свет и заполняющий все пространство. Доступно четыре эффекта.

Defender Spitfire

С обратной стороны корпуса отверстие фазоинвертора. От каждой из них отходит кабель, который объединяется в общий пучок в пульт, выполненный в виде шайбы. На ее верхней грани регулятор громкости, совмещенный с режимом отключения.

Defender Spitfire

Спереди разъемы для подключения наушников и микрофона. Сбоку слот для карты памяти microSD. Сам пульт подключается по USB, получая как питание, так и работая как интерфейсный.

Defender Spitfire

На нижней грани по четыре прорезиненные ножки, предотвращающие скольжение и гасящие вибрацию. Нанесена наклейка с техническими данными.

Defender Spitfire

Общие габариты у Defender Spitfire компактные. Длины проводов достаточно для размещения колонок по краям от монитора или ноутбука.

Defender Spitfire

Тесты

С ПК, моноблоком или ноутбуком колонки можно соединить как по кабелю, одновременно обеспечивая питания и передачу звука, или по Bluetooth 5.2. Последний вариант также может быть актуальным при эксплуатации со смартфоном, планшетом или в случае ряда моделей, которые располагают только ограниченным числом USB или только USB-C. Какой-либо разницы между проводной и беспроводной передачей звука замечено не было. Помимо этого есть встроенный плеер, позволяющий записать треки на карту памяти и считывать с нее. Распознает WAV и MP3.

Defender Spitfire

Мощность акустики 6 Вт. Качество звучания выше, чем у встроенных в ноутбук. Есть эффект стерео, звучание c акцентированием средних частот с мягкими басами на фоне, высокие частоты выражены слабее. Это универсальное решение подходящее под типовые рабочие задачи, прослушивание музыки, просмотр фильмов.

Итоги

Defender Spitfire – недорогие 2.0 колонки для ноутбука и ПК с проводным и беспроводным соединением.
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