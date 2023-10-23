Недорогой планшет для повседневных задач. Обзор Digma 1402D 4G

Изучаемый сегодня планшет Digma 1402D оснащен модулями LTE и GPS, позволяющими рассматривать его не только как развлекательное домашнее устройство, но и вне дома. Оснащено устройство экраном с диагональю 10.1 дюймов и располагает 4/64 Гбайт памяти.

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона с минималистичным оформлением. Комплект включает адаптер питания и USB-кабель, окрашенные в сочно-оранжевый цвет, руководство пользователя и гарантийный талон.

Digma 1402D 4G обзор

Внешний вид

Крышка у планшета выполнена из металла серебристого цвета со шлицем по периметру. Толщина корпуса 9 мм. Он хорошо собран.

Для корректной работы модулей связи по бокам пластиковые вставки в цвет корпуса. При этом правая съемная, скрывающая нишу с посадочными местами для двух SIM-карт, накопителя microSD.

По центру блок камеры со светодиодной вспышкой, не выступающий за пределы ее плоскости и позволяющий эксплуатировать без чехла. В центре нанесен логотип бренда.

На боковой грани в углу разъем USB-C, используемый для зарядки. Есть аудиоразъем под наушники. Набор элементов у Digma 1402D включает регулятор громкости и кнопку включения.

Лицевая сторона с белыми рамками вокруг дисплея из пластика белого цвета и вместе с серебристой крышкой это хорошо скрывает общие габариты планшета, при этом делая его привлекательнее.

Экран

На нижнем торце решетка парного динамика. Громкость встроенной акустики позволит просматривать ролики и фильмы.На борту 10.1-дюймовый дисплей с разрешением 1920х1200 пикселей. Это S-IPS матрица с широкими углами обзора. Качество экрана хорошее. Частота обновления 60 Гц.

Детализировано для потребления контента, чтения и обычной работы с интерфейсом. Подсветка равномерна, без зон с засветами. В пике яркость зафиксирована на отметке 280 cd/m2.

Платформа

Работает на базе платформы Unisoc SC9863A. Это 8-ядерный процессор с ядрами Cortex-A55 с тактовой частотой 1.6 ГГц, графика PowerVR GE8322. Планшет располагает 4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт внутренней памяти.

Аккумулятор

Уровень быстродействия невысокий, этот планшет под типовые задачи, просмотр роликов и запуск несложных игр.Набор модулей связи включает LTE с двумя слотами под SIM. В ходе эксплуатации демонстрировал уверенный прием. Также есть модули GPS, Bluetooth и двухдиапазонный Wi-Fi.В Digma 1402D установлен аккумулятор с емкостью 5000 мАч. С учетом яркости экрана, уровня энергопотребления платформы и активности использования модулей связи хватает его в среднем на 4 часа.

Камеры

Оба модуля камеры тут, скорее, для видеосвязи, они уступают по уровню детализации тем, что ставятся в недорогие смартфоны. Пока это общая особенность планшетов.

Софт

Предустановлена операционная система Android 11 без посторонних включений и с полным доступом к Play Market.

Итоги

Digma 1402D 4G – недорогой планшет для повседневных задач с самостоятельным доступом в сеть. Привлекательный внешний вид, IPS-дисплей, два слота под SIM, достаточный объем встроенной памяти, чистая операционная система, зарядка через USB-C. Не устроить могут скромные показатели автономной работы.