Обзор Digma LINX A230WT 2G. Защищенный телефон с рацией

Тестируемый сегодня кнопочный телефон Digma LINX A230WT 2G необычен. Он помимо наличия защиты от воды и падений, а также встроенного емкого аккумулятора с функцией PowerBank, здесь есть рация с двухсторонней связью. К тому же относится он к недорогому сегменту.

Комплектация

К моменту публикации продажи телефона уже стартовали, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Поставляется в компактной коробке из плотного картона с подробным описанием по техническим характеристикам. Комплект включает съемную антенну для рации, отвертку, аккумулятор, проводные наушники, фиксатор и винты для его установки, техническую документацию.

Внешний вид

Внешний вид у Digma LINX A230WT брутален. Всему виной наличие защиты от попадания воды, грязи и пыли, а также устойчивость к падениям.

Основу корпуса составляет черный пластик. Доступен он в двух версиях цветового исполнения: темно-зеленая и темно-синяя.

Края телефона с металлическими вставками. Собран добротно, тут отсутствуют элементы потенциально подверженные излому.

Крышка крепится при помощи нескольких винтов. Перед началом эксплуатации пользователю нужно будет самостоятельно установить съемную батарейку в отсек.

Здесь же расположены два слота под SIM и слот для карты памяти. Задействовать можно будет оба разъема. После установки крышку необходимо будет также прижать при помощи винтов, для исключения риска попадания внутрь воды.

На верхнем торце находится яркий светодиодный фонарик, который можно будет включить даже в режиме выключенного телефона.Антенна для рации с двухсторонней связи съемная, крепится при помощи винтового соединения. Её установка обязательная для работы рации.

На тыльной стороне Digma LINX A230WT решетка основного динамика и объектив камеры. Снизу находится заглушка, скрывающая полноразмерный USB и microUSB для восстановления заряда аккумулятора.

Режим работы рации

На боковой грани механический переключатель и аудиоразъем. Напомним, в комплекте идет проводная гарнитура с одним наушником и клипсой.Доступна классическая клавишная клавиатура, символы на которой нанесены с помощью краски. Шрифт хорошо читаем в дневное и ночное время. У ряда кнопок есть подсветка.Оригинальной функцией этого телефона стала поддержка двухканальной рации. Для этого в меню выведен отдельный раздел с подробными настройками. Работает передача голоса на двух гражданских диапазонах: LPD с мощностью до 10 мВт и PMR с мощностью до 500 мВт.

Мы проводили тесты Digma LINX A230WT в условиях мегаполиса и леса. Обеспечивается хорошая дальность покрытия. Разговаривать можно простым нажатием на кнопку. Придраться можно к низкому уровню громкости динамика при передаче голоса собеседника.

Софт

Оформление меню в виде плиток и наглядных списков. Разобраться с управлением будет не сложно. Есть весь необходимый набор опций. Доступны просто браузер, календарь, будильник, органайзер и несколько игр. Встроенная камера слабая, снимки с низким разрешением.

Аккумулятор

Итоги по Digma LINX A230WT

Построен телефон на базе одноядерного процессора MediaTek MT6261. Доступны 32 Мбайт встроенной и 32 Мбайт оперативной памяти.Автономную работу обеспечивает аккумулятор с емкостью в 6000 мАч. Без зарядки телефон способен проработать 1-1.5 недели в зависимости от активности эксплуатации. С помощью этого телефона можно будет зарядить аксессуары или свой основной смартфон.Digma LINX A230WT станет отличным вариантом в качестве дополнительного телефона с длительным временем автономной работы, защитой от воды и падений, режимом PowerBank, стабильно работающей системой и хорошей комплектацией. Встроенную рацию можно будет использовать в поездках, во время прогулок, а также путешествиях.