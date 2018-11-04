Обзор Digma LINX A230WT 2G. Защищенный телефон с рацией

2018-11-04, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Digma LINX A230WT 2G; [183]
Тестируемый сегодня кнопочный телефон Digma LINX A230WT 2G необычен. Он помимо наличия защиты от воды и падений, а также встроенного емкого аккумулятора с функцией PowerBank, здесь есть рация с двухсторонней связью. К тому же относится он к недорогому сегменту.

Digma LINX A230WT 2G

К моменту публикации продажи телефона уже стартовали, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Digma LINX A230WT 2G

Поставляется в компактной коробке из плотного картона с подробным описанием по техническим характеристикам. Комплект включает съемную антенну для рации, отвертку, аккумулятор, проводные наушники, фиксатор и винты для его установки, техническую документацию.

Digma LINX A230WT 2G

Внешний вид

Внешний вид у Digma LINX A230WT брутален. Всему виной наличие защиты от попадания воды, грязи и пыли, а также устойчивость к падениям.

Digma LINX A230WT 2G

Основу корпуса составляет черный пластик. Доступен он в двух версиях цветового исполнения: темно-зеленая и темно-синяя.

Digma LINX A230WT 2G

Края телефона с металлическими вставками. Собран добротно, тут отсутствуют элементы потенциально подверженные излому.

Digma LINX A230WT 2G

Крышка крепится при помощи нескольких винтов. Перед началом эксплуатации пользователю нужно будет самостоятельно установить съемную батарейку в отсек.

Digma LINX A230WT 2G

Здесь же расположены два слота под SIM и слот для карты памяти. Задействовать можно будет оба разъема. После установки крышку необходимо будет также прижать при помощи винтов, для исключения риска попадания внутрь воды.

Digma LINX A230WT 2G

На верхнем торце находится яркий светодиодный фонарик, который можно будет включить даже в режиме выключенного телефона.

Антенна для рации с двухсторонней связи съемная, крепится при помощи винтового соединения. Её установка обязательная для работы рации.

Digma LINX A230WT 2G

На тыльной стороне Digma LINX A230WT решетка основного динамика и объектив камеры. Снизу находится заглушка, скрывающая полноразмерный USB и microUSB для восстановления заряда аккумулятора.

Digma LINX A230WT 2G

На боковой грани механический переключатель и аудиоразъем. Напомним, в комплекте идет проводная гарнитура с одним наушником и клипсой.

Доступна классическая клавишная клавиатура, символы на которой нанесены с помощью краски. Шрифт хорошо читаем в дневное и ночное время. У ряда кнопок есть подсветка.

Режим работы рации

Оригинальной функцией этого телефона стала поддержка двухканальной рации. Для этого в меню выведен отдельный раздел с подробными настройками. Работает передача голоса на двух гражданских диапазонах: LPD с мощностью до 10 мВт и PMR с мощностью до 500 мВт.

Digma LINX A230WT 2G

Мы проводили тесты Digma LINX A230WT в условиях мегаполиса и леса. Обеспечивается хорошая дальность покрытия. Разговаривать можно простым нажатием на кнопку. Придраться можно к низкому уровню громкости динамика при передаче голоса собеседника.

Digma LINX A230WT 2G

Софт

Оформление меню в виде плиток и наглядных списков. Разобраться с управлением будет не сложно. Есть весь необходимый набор опций. Доступны просто браузер, календарь, будильник, органайзер и несколько игр. Встроенная камера слабая, снимки с низким разрешением.

Digma LINX A230WT 2G

Построен телефон на базе одноядерного процессора MediaTek MT6261. Доступны 32 Мбайт встроенной и 32 Мбайт оперативной памяти.

Аккумулятор

Автономную работу обеспечивает аккумулятор с емкостью в 6000 мАч. Без зарядки телефон способен проработать 1-1.5 недели в зависимости от активности эксплуатации. С помощью этого телефона можно будет зарядить аксессуары или свой основной смартфон.

Итоги по Digma LINX A230WT

Digma LINX A230WT станет отличным вариантом в качестве дополнительного телефона с длительным временем автономной работы, защитой от воды и падений, режимом PowerBank, стабильно работающей системой и хорошей комплектацией. Встроенную рацию можно будет использовать в поездках, во время прогулок, а также путешествиях.

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