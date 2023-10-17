Плеер с беспроводным и проводным подключением. Обзор Digma M5

Несмотря на то что для прослушивания музыки вне дома чаще всего используются смартфоны, актуально специализированных устройств, таких как медиаплееры сохраняется. В отличие от телефонов в них уделяется основное внимание качеству обработки звука, ставятся аудиопроцессоры, усилители и в целом затачивается под выполнение целевой задачи. Изучаемый сегодня Digma M5 оснащен IPS-дисплеем, аккумулятором с длительным временем автономной работы, поддерживает проводное и беспроводное подключение наушников.

Комплектация

Упакован в компактную коробку из плотного картона с технической информацией и иллюстрированными особенностями исполнения. Комплект включает наушники, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид и оснащение

Доступен плеер в черном и белом вариантах исполнения. Габариты компактны и рассчитаны на свободное ношение в кармане.

На лицевую сторону выведен цветной IPS-дисплей с широкими углами обзора. Разрешение 320х240 пикселей.

Под экраном пятипозиционное колесико с сенсорными кнопками, используемое для управление воспроизведением и навигацией по меню. На касания реагируют корректно.

На правой грани кнопка включения и регулятор громкости. Снизу аудиоразъем для подключения проводных наушников и USB-С для зарядки. Есть слот для карты памяти и мы проверили работу с накопителем объемом 64 Гбайт, все аудиофайлы считывались и запускались корректно.

Digma M5 оснащен платформой с аудиопроцессром Action 2157 и беспроводным модулем Bluetooth 5.0. Нативно поддерживаются аудиофайлы в расширениях MP3, WMA, OGG, APE, FLAC, WAV, AAC-L. Также можно просматривать видео, изображения и текстовые файлы.

Помимо проводного и беспроводного подключения наушников, также доступен встроенный динамика, хотя здесь он скорее для галочки

Интерфейс

Автономную работу устройства обеспечивает литиевый аккумулятор с емкостью 420 мАч. Его хватало на 12 часов работы без подзарядки.На главный экран выводятся данные по текущему времени и дате, фоновое изображение. Меню оформлено в виде сетки 3 на 3 с иконками. Запуск файлов из встроенной памяти объемом 32 Гбайт и карты памяти, беспроводное подключение акустики или наушников, видеоплеер, FM-радио, микрофон с диктофоном, галерея, дополнительные приложения и настройки.

Список дополнительных приложений включает календарь, секундомер, будильник, электронную книгу и калькулятор.

В настройках можно задать язык интерфейса, задать оформление экрана, включить таймер.

Тесты

Мы проверяли работу Digma M5 с проводными и беспроводными наушниками. Лучше всего раскрывается с качественной гарнитурой, подключенной кабелем, особенно с учетом того что есть возможность слушать треки FLAC в Hi-Res 96 качестве.

Итоги

Звук выдавал без слышимых искажений и дефектов. Достаточно запаса по громкости. Хорошо звучат сложные композиции, насыщенные инструментами. Ритмичные, танцевальные, рок, вокал отрабатываются замечательно.С проводными наушниками можно будет слушать FM-радиаостанции, кабель в этом случае выступает кабель гарнитуры. Прием в городе и пригороде был уверенный.Digma M5 – плеер с проводным и беспроводным подключением наушников, поддерживающих актуальные кодеки и форматы, включая FLAC с высоким битрейтом, FM-тюнер и оснащенный цветным дисплеем. Аккуратное внешнее исполнение, сенсорная панель, поддержка карты памяти.