Обзор Digma Plane 1573N 4G. Десятидюймовый планшет с S-IPS

2018-09-18, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Digma Plane 1573N 4G; [547]
На фоне увеличения средней диагонали экрана в современных смартфонах, в сегменте планшетов наблюдается обратная тенденция. Чаще всего анонсируются и выходят модели с 7 и 8 дюймовыми экранами. Тем интереснее будет обзор Digma Plane 1573N 4G с 10-дюймовым дисплеем и поддержкой высокоскоростного интернета. Эта модель относится к недорогому сегменту и предлагает необходимый базовый уровень для работы с популярными Android приложениями.

Digma Plane 1573N 4G

К моменту публикации он находится в широком доступе в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Digma Plane 1573N 4G обзор

Комплектация

Поставляется Digma Plane 1573N 4G в коробке из эко-картона со схематичным изображением основных его особенностей. Комплект включает зарядное устройство, USB-кабель и техническую документацию.

Digma Plane 1573N 4G

Внешний вид

Выполнен в Digma Plane 1573N 4G классическом форм-факторе неразборного моноблока. Общие габариты составляют 243 x 173 x 9 мм при весе в 540 граммов.

Digma Plane 1573N 4G

Задняя крышка выполнена из металла. Сборка проведена качественно. Визуально планшет производит приятное впечатление.

Digma Plane 1573N 4G

Лицевая сторона с защитным стеклом, края которого закруглены. С учетом того, что и боковая грань закруглена, обеспечивается достаточный уровень комфорта.

Digma Plane 1573N 4G

Сверху и снизу на крышке пластиковые вставки. Элементы, выполненные из разных материалов, подогнаны к друг другу без зазоров.

Digma Plane 1573N 4G

Небольшой участок в центральной части съемный. Под ним расположены два слота под SIM и один под карту памяти объемом до 64 Гбайт.

Digma Plane 1573N 4G

Вышел планшет только в черном варианте исполнения. Внешние поверхности с матовым покрытием, он не подвержен загрязнению следами пальцев.

Digma Plane 1573N 4G

На боковой грани у Digma Plane 1573N 4G кнопка включения и регулятор громкости. Сверху microUSB и аудиоразъем.

Digma Plane 1573N 4G

Рамки вокруг экрана характерной ширины. Сверху расположен объектив фронтальной камеры.

Экран

Используется S-IPS матрица с разрешением 1280 на 800 пикселей. Углы обзора широкие. Между матрицей и стеклом отсутствует воздушная прослойка. Большая площадь позволит наслаждаться мультимедийным контентом и просматривать сайты. Сенсорный слой отзывчивый, на нажатия реагирует точно.

Начинка

За быстродействие в Digma Plane 1573N 4G отвечает четырехъядерный процессор MediaTek MT8735 с тактовой частотой 1 ГГц. Четыре ядра Cortex A-53 и графика Mali-T720. Только 1 Гбайт оперативной памяти, что по современным меркам мало. Под хранение файлов выделен накопитель объемом 16 Гбайт с возможностью расширения при помощи карты памяти. В обычных задачах явных проблем с производительностью не замечено, но на сложные игры рассчитывать не стоит.

Digma Plane 1573N 4G

Связь

Поддерживается работа в сетях LTE со скоростью загрузки до 150 Мбит/с. Сигнал принимает уверенно. Модуль может использоваться для совершения голосовых вызовов и отправки текстовых сообщений. Bluetooth 4.0 и однодиапазонный Wi-Fi.

Аккумулятор

Встроенного аккумулятора с емкостью 5000 мАч хватает примерно на 6 часов автономной работы в смешанном режиме с постоянно работающим экраном. С учетом диагонали экрана показатели хорошие. График разрядки равномерный. Технология быстрой зарядки не поддерживается.

Digma Plane 1573N 4G

Софт

Установлена операционная система Android 7.0 без оболочки и стороннего софта. Все необходимое можно будет установить с Play Market. Интерфейс работает стабильно, без зависаний.

Digma Plane 1573N 4G

Итоги по Digma Plane 1573N 4G

Digma Plane 1573N 4G станет удачным выбором при поиске недорогого 10-дюймового планшета. Эта модель порадует добротным IPS-дисплеем, поддержкой LTE, металлической крышкой и хорошими показателями автономности. Не устроить может объем оперативной памяти.

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