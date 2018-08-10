Обзор Digma Plane 7556 3G. Планшет с емкой батарейкой и S-IPS экраном

2018-08-10, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Digma Plane 7556 3G; [144]
Сегодня героем нашего обзора будет недорогой планшет Digma Plane 7556 3G с емкой батарейкой и телефонным модулем. Это уже третий планшет у нас от Digma, все ранее изученные модели нам понравились, предлагая отличное качество исполнения и комплектации относительно моделей конкурентов в этом же ценовом сегменте. Модель может быть интересна как в качестве планшета с самостоятельным доступном в сеть, так и в качестве смартфона с большой диагональю экрана.

Digma Plane 7556 3G

Он находится в широком доступе в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в компактной экоупаковке со схематичным изображением основных преимуществ и данными по техническим характеристикам. Комплект включает зарядное устройство, USB кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Digma Plane 7556 3G

Внешний вид

Выполнен Digma Plane 7556 3G в компактном корпусе, по соотношению сторон сопоставимом со смартфонами. Центральная часть крышки выполнена из металла.

Digma Plane 7556 3G

Сверху и снизу пластиковые вставки. Верхний блок снимается, под ним расположены два слота под SIM и один под microSD карточку. Задействовать можно будет все разъемы.

Digma Plane 7556 3G

На нижней рамке парная металлическая решетка, скрывающая основной динамик и микрофон. Они не будут перекрываться при размещении в ладони.

Digma Plane 7556 3G

Для подключения доступны аудиоразъем под подключение наушников и microUSB с поддержкой OTG.

Digma Plane 7556 3G

Как в ранее протестированных планшетах Digma, с фронтальной стороны есть дополнительная разговорная решетка динамика. Ответить на входящий вызов пользователь сможет без голосовой гарнитуры.

Digma Plane 7556 3G

Вдоль периметра фронтальной стороны Digma Plane 7556 3G идет выступающий кант, предотвращающий появление царапин на экране.

Digma Plane 7556 3G

Сенсорные кнопки реализованы программно. Рамки вокруг экрана характерной ширины. Сверху объектив фронтальной камеры.

Digma Plane 7556 3G

Сборка проведена без огрехов. При сдавливании крышка не скрипит и не люфтит. Под давлением пальцев не продавливается.

Digma Plane 7556 3G

Экран

Используется 7-дюймовая матрица S-IPS матрица с разрешением 1024 на 600 пикселей. Углы обзора широкие. Уровень максимальной яркости средний. При эксплуатации в летнее время, под прямыми солнечными лучами разобрать изображение будет сложно. Цветовой баланс немного смещен в холодные тона. Сенсорный слой распознает до пяти одновременных касаний.

Digma Plane 7556 3G

Начинка

На борту 4-ядерный процессор MediaTek MT8321 с ядрами Cortex-A7, работающими на частоте 1.3 ГГц. Графическое ядро Mali-400. Доступны только 1 Гбайт оперативной и 16 Гбайт внутренней памяти. Увеличить место под хранение файлов можно будет при помощи емкой карты памяти.

Digma Plane 7556 3G

Digma Plane 7556 3G

Связь

Встроенный 3G-модуль поддерживает установку двух SIM. Есть как доступ в сеть, так и возможность голосовых вызовов. Связь принимает уверенно. Wi-Fi работает только в диапазоне 2.4 ГГц. Bluetooth 4.0 c поддержкой A2DP.

Аккумулятор

Батарейка с емкостью 4000 мАч в Digma Plane 7556 3G дает примерно 6 часов работы в смешанном режиме нагрузки. В течение дня вполне можно будет обойтись без необходимости зарядки. График разрядки равномерный.

Digma Plane 7556 3G

Digma Plane 7556 3G

Камера

Digma Plane 7556 3G

Digma Plane 7556 3G

Digma Plane 7556 3G

Софт

Предустановлена операционная система Android 7.0 без сторонней оболочки. Дополнительного софта устанавливать не стали. Выбрать необходимый набор программ можно будет самостоятельно с Play Market.

Итоги по Digma Plane 7556 3G

Digma Plane 7556 3G – звезд с небес не хватает, но при этом отрабатывается свою стоимость на все 100%. К плюсам отнесем S-IPS дисплей, хорошие показатели автономности, чистое ПО, металлическую крышку. Не устроить может малый объем оперативной памяти.

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