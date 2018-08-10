Обзор Digma Plane 7556 3G. Планшет с емкой батарейкой и S-IPS экраном

Сегодня героем нашего обзора будет недорогой планшет Digma Plane 7556 3G с емкой батарейкой и телефонным модулем. Это уже третий планшет у нас от Digma, все ранее изученные модели нам понравились, предлагая отличное качество исполнения и комплектации относительно моделей конкурентов в этом же ценовом сегменте. Модель может быть интересна как в качестве планшета с самостоятельным доступном в сеть, так и в качестве смартфона с большой диагональю экрана.

Комплектация

Он находится в широком доступе в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Поставляется в компактной экоупаковке со схематичным изображением основных преимуществ и данными по техническим характеристикам. Комплект включает зарядное устройство, USB кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнен Digma Plane 7556 3G в компактном корпусе, по соотношению сторон сопоставимом со смартфонами. Центральная часть крышки выполнена из металла.

Сверху и снизу пластиковые вставки. Верхний блок снимается, под ним расположены два слота под SIM и один под microSD карточку. Задействовать можно будет все разъемы.

На нижней рамке парная металлическая решетка, скрывающая основной динамик и микрофон. Они не будут перекрываться при размещении в ладони.

Для подключения доступны аудиоразъем под подключение наушников и microUSB с поддержкой OTG.

Как в ранее протестированных планшетах Digma, с фронтальной стороны есть дополнительная разговорная решетка динамика. Ответить на входящий вызов пользователь сможет без голосовой гарнитуры.

Вдоль периметра фронтальной стороны Digma Plane 7556 3G идет выступающий кант, предотвращающий появление царапин на экране.

Сенсорные кнопки реализованы программно. Рамки вокруг экрана характерной ширины. Сверху объектив фронтальной камеры.

Сборка проведена без огрехов. При сдавливании крышка не скрипит и не люфтит. Под давлением пальцев не продавливается.

Экран

Используется 7-дюймовая матрица S-IPS матрица с разрешением 1024 на 600 пикселей. Углы обзора широкие. Уровень максимальной яркости средний. При эксплуатации в летнее время, под прямыми солнечными лучами разобрать изображение будет сложно. Цветовой баланс немного смещен в холодные тона. Сенсорный слой распознает до пяти одновременных касаний.

Начинка

На борту 4-ядерный процессор MediaTek MT8321 с ядрами Cortex-A7, работающими на частоте 1.3 ГГц. Графическое ядро Mali-400. Доступны только 1 Гбайт оперативной и 16 Гбайт внутренней памяти. Увеличить место под хранение файлов можно будет при помощи емкой карты памяти.

Связь

Аккумулятор

Встроенный 3G-модуль поддерживает установку двух SIM. Есть как доступ в сеть, так и возможность голосовых вызовов. Связь принимает уверенно. Wi-Fi работает только в диапазоне 2.4 ГГц. Bluetooth 4.0 c поддержкой A2DP.Батарейка с емкостью 4000 мАч в Digma Plane 7556 3G дает примерно 6 часов работы в смешанном режиме нагрузки. В течение дня вполне можно будет обойтись без необходимости зарядки. График разрядки равномерный.

Камера

Софт

Итоги по Digma Plane 7556 3G

Предустановлена операционная система Android 7.0 без сторонней оболочки. Дополнительного софта устанавливать не стали. Выбрать необходимый набор программ можно будет самостоятельно с Play Market.Digma Plane 7556 3G – звезд с небес не хватает, но при этом отрабатывается свою стоимость на все 100%. К плюсам отнесем S-IPS дисплей, хорошие показатели автономности, чистое ПО, металлическую крышку. Не устроить может малый объем оперативной памяти.