Планшет для школьника и студента 2024. Обзор и тесты Digma Pro HIT 18

Осталось немного времени до старта учебного сезона и самое время приготовиться. С учетом современных и реалий, хорошим помощником для выполнения заданий дома станет планшет. Он мобилен, всегда под рукой, а дисплей от 10 дюймов и выше позволит комфортно изучать документацию и учебную литературу. Изучаемый сегодня Digma Pro HIT 18 относится к доступному сегменту, но при этом оснащен IPS-дисплеем, большим объемом памяти и производительная платформа.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона со стильным оформлением. Комплект включает чехол, адаптер питания, USB-кабель, скрепку для лотка, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Внешнее исполнение лаконичное. Это тонкий цельнометаллический корпус с небольшой пластиковой вставкой, необходимой для функционирования антенн связи.

В углу находится блок с объективом и светодиодной вспышкой, выступающими над поверхностью крышки. При размещении на столе они будут выступать точкой опоры.

Решить вопрос можно будет при помощи комплектного чехла. Выполнен он из искусственной кожи. Его закрытая крышка защитить экран от получения повреждений при перевозке в рюкзаке, а в раскрытом свернуть и использовать как подставку для чтения или набора текста.

На двух боковых гранях расположены стереодинамики. Звучание хорошо разборчиво с акцентированием средней части спектра. Хорошо подходит для прослушивания аудиокниг, подкастов и музыки со стриминговых сервисов.

На нижнем торце аудиоразъем под подключение наушников. Выдвижной лоток на две nanoSIM или nanoSIM и карту памяти microSD. Это позволит как увеличить место под хранения данных, так и обеспечить доступ в сеть в любом месте. Заряда проводится через актуальный USB-C разъем. Набор механических органов управления включает кнопку включения и регулятор громкости.

Лицевая сторона с защитным стеклом, по периметру рамки в районе 7 мм. По центру одной из них фронтальная камера, которую можно использовать для видеосвязи с предподавателем или коллегами.

Экран

Установлен 10.51 дюймовый экран. В Digma Pro HIT 18 используется IPS-матрица с разрешением 1920х1200 пикселей. Уровень пиковой яркости достигал 290 кд/м². Планшетом комфортно пользоватьcя на улице и в помещении. Хорошо настроена цветопередача, отображаемые на нем цвета близки к естественным.

Широкие углы обзора. Между защитным экраном и матрицей отсутствует воздушная прослойка, есть антибликовое покрытие. В настройках можно будет сменить, автоматическая и повышенная контрастность. Защита от усталости глаз с фильтрацией вредного излучения.

Платформа

Планшет использовался для просмотра роликов, чтения, типовых рабочих задач, интернет-серфинга. открПроцессор Unisoc T606 с тактовой частотой 1.6ГГц. Доступны 6 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт внутренней. Восьмиядерная платформа, выполненная по 12 нм техпроцессу. Здесь два ядра Cortex-A75 и шесть ядер Cortex-A55, графика Mali-G57 MP1. Платформа обеспечивает плавную работу интерфейса, запуск приложений. Есть ограничения по качеству графики в играх. При этом во время продолжительной нагрузке заметно не нагревалась.

Есть возможность установки сразу двух SIM. Они в Digma Pro HIT 18 могут работать как для доступа в интернет с LTE, так и на пример голосовых вызовов. Тут как пример, можно будет держать дополнительные номера. Есть навигация – GPS и ГЛОНАСС, мы использовали его для поездки между городами в качестве навигатора. Из модулей связи также Bluetooth 5.0 и Wi-Fi с двумя диапазонами.

Аккумулятор

Аккумулятор с емкостью 7000 мАч давал на высокой яркости экрана работал более 6 часов в постоянной смешанной нагрузке. Его с запасом хватает на весь день активной эксплуатации в типовых сценариях.

Софт

Итоги

Установлена операционная система Android 13 с простой оболочкой. Есть предустановленное российское программное обеспечение, доступны сервисы Google. Несколько вариантов магазинов приложений.Digma Pro HIT 18 станет отличным выбором при поиске планшета для студента или школьника. Металлический тонкий корпус, эргономичный чехол в комплекте, дисплей с широкими углами обзора, хорошие показатели автономной работы, актуальный набор модулей связи, стереодинамики.Реклама. ООО "Мерлион", ИНН 7719269331, erid:LjN8JwHTT