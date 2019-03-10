Обзор Digma S-36. Бумбокс с емкой батарейкой

Готовь сани летом, а беспроводную колонку зимой. Тестируемая сегодня портативная колонка Digma S-36 помимо высокой мощности, поддерживает воспроизведение треков с карты памяти или USB-накопителя. Удобный формат исполнения корпуса и встроенный микрофон. Рекомендованная стоимость составляет 3990 рублей.

Digma S-36 обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

В комплекте покупатель получает ярко-оранжевый кабель AUX и USB, а также руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с изображением колонки и данными по техническим характеристикам.

Внешний вид

Выполнена в виде бумбокса с удобной ручкой для транспортировки. Внешний вид молодежный.

Вес около 2 килограмм, её вполне можно будет брать с собой в прогулки или на пляж.

Ручка широкая из черного пластика с текстурным рисунком, улучшающим хват. По краям они плавно переходят в пассивные излучатели.

Основная площадь корпуса Digma S-36 обтянута мягкой тканью. Она устойчива к истиранию. По центру ярко-оранжевый логотип производителя.

На верхней грани находятся шесть кнопок управления в виде стилизованных иконок. Хорошо определяются слепым методом, ход короткий.

Разъемы скрываются под резиновой заглушкой. Тут microUSB для восстановления заряда, слот для карты памяти microSD, аудиоразъем.

Снизу на ножке нанесен резиновый уплотнитель, предотвращающий скольжение при размещении на столе.

Относится Digma S-36 к акустическому типу 1.0. За воспроизведение тут отвечают 2 среднечастотных динамика и 1 низкочастотный.

Тесты

Общая мощность 25 Вт, частотный диапазон от 20 Гц до 20 КГц. Общие габариты составляют 192x138x366мм.Для беспроводного подключения используется Bluetooth 4.2. Подключение быстрое и стабильное. Связь уверенная в радиусе 10 метров, можно подключить одновременно два устройства. Встроенный микрофон позволит ответить на входящий вызов и использовать колонку во время громкой связи. Микрофон тут всенаправленный, голос передает без искажений, как и окружающие шумы в помещении.

Есть проводной AUX, позволяющий подключить приставку, проектор, телевизор или консоль. Кабель уже есть в комплекте.Встроенный MP3-плеер, считывающий файлы с карты памяти или флеш-накопителя. Работает корректно, распознает популярные форматы файлов. Также доступен FM-тюнер, антенной выступает аудиокабель.

Аккумулятора с емкостью 3500 мАч хватает примерно на 11-12 часов воспроизведения. Показатели автономности отличные. Восстанавливается заряд за 6 часов.Из интересного отметим поддержку технологии True Wireless Stereo. Она дает пользователю возможность подключить две такие колонки и получить стереозвучание. Причем, распознаются даже правый и левый канал в отдельности.

Технические характеристики:

Тип подключения: беспроводной (Bluetooth) и проводной

Выходная мощность: 2х5 Вт + 1х15 Вт, стерео 2.1

Диапазон воспроизводимых частот: 20 ГЦ – 20 КГц

Соотношение сигнал/шум: >70 дБ

Динамик: 2 х 60 Ø мм + 1 х 85 Ø мм

Встроенный микрофон

Время работы без подзарядки: до 12 ч

Поддерживаемые аудио-форматы: MP3, WAV

Поддержка TWS (True Wireless Stereo)

Материал: пластик/ткань

Встроенная батарея: 7.4В, 3400 mAh

Напряжение питания: 5В, 2А

Интерфейс подключения: Bluetooth 4.2

Габариты колонки: 366 x 138 x 192 мм

Вес: 1820 г.

Итоги по Digma S-36

Насыщенные и чистые басы. Тут есть два пассивных излучателя, расположенных по краям. Они увеличивают диапазон и улучшают общее восприятие звуковой сцены. Запас громкости высокий.Digma S-36 – добротная портативная акустическая система с поддержкой True Wireless Stereo. Корпус с удобной ручкой, несколько источников сигнала, длительное время автономной работы, встроенный микрофон и насыщенное звучание.