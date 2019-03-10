Обзор Digma S-36. Бумбокс с емкой батарейкой

2019-03-10, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Digma S-36; [82]
Готовь сани летом, а беспроводную колонку зимой. Тестируемая сегодня портативная колонка Digma S-36 помимо высокой мощности, поддерживает воспроизведение треков с карты памяти или USB-накопителя. Удобный формат исполнения корпуса и встроенный микрофон. Рекомендованная стоимость составляет 3990 рублей.

Digma S-36

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Digma S-36 обзор

Комплектация

Digma S-36

В комплекте покупатель получает ярко-оранжевый кабель AUX и USB, а также руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с изображением колонки и данными по техническим характеристикам.

Digma S-36

Внешний вид

Выполнена в виде бумбокса с удобной ручкой для транспортировки. Внешний вид молодежный.

Digma S-36

Вес около 2 килограмм, её вполне можно будет брать с собой в прогулки или на пляж.

Digma S-36

Ручка широкая из черного пластика с текстурным рисунком, улучшающим хват. По краям они плавно переходят в пассивные излучатели.

Digma S-36

Основная площадь корпуса Digma S-36 обтянута мягкой тканью. Она устойчива к истиранию. По центру ярко-оранжевый логотип производителя.

Digma S-36

На верхней грани находятся шесть кнопок управления в виде стилизованных иконок. Хорошо определяются слепым методом, ход короткий.

Digma S-36

Разъемы скрываются под резиновой заглушкой. Тут microUSB для восстановления заряда, слот для карты памяти microSD, аудиоразъем.

Digma S-36

Снизу на ножке нанесен резиновый уплотнитель, предотвращающий скольжение при размещении на столе.

Digma S-36

Относится Digma S-36 к акустическому типу 1.0. За воспроизведение тут отвечают 2 среднечастотных динамика и 1 низкочастотный.

Digma S-36

Общая мощность 25 Вт, частотный диапазон от 20 Гц до 20 КГц. Общие габариты составляют 192x138x366мм.

Тесты

Для беспроводного подключения используется Bluetooth 4.2. Подключение быстрое и стабильное. Связь уверенная в радиусе 10 метров, можно подключить одновременно два устройства. Встроенный микрофон позволит ответить на входящий вызов и использовать колонку во время громкой связи. Микрофон тут всенаправленный, голос передает без искажений, как и окружающие шумы в помещении.

Digma S-36

Есть проводной AUX, позволяющий подключить приставку, проектор, телевизор или консоль. Кабель уже есть в комплекте.

Встроенный MP3-плеер, считывающий файлы с карты памяти или флеш-накопителя. Работает корректно, распознает популярные форматы файлов. Также доступен FM-тюнер, антенной выступает аудиокабель.

Digma S-36

Аккумулятора с емкостью 3500 мАч хватает примерно на 11-12 часов воспроизведения. Показатели автономности отличные. Восстанавливается заряд за 6 часов.

Из интересного отметим поддержку технологии True Wireless Stereo. Она дает пользователю возможность подключить две такие колонки и получить стереозвучание. Причем, распознаются даже правый и левый канал в отдельности.

Насыщенные и чистые басы. Тут есть два пассивных излучателя, расположенных по краям. Они увеличивают диапазон и улучшают общее восприятие звуковой сцены. Запас громкости высокий.

Технические характеристики:

  • Тип подключения: беспроводной (Bluetooth) и проводной
  • Выходная мощность: 2х5 Вт + 1х15 Вт, стерео 2.1
  • Диапазон воспроизводимых частот: 20 ГЦ – 20 КГц
  • Соотношение сигнал/шум: >70 дБ
  • Динамик: 2 х 60 Ø мм + 1 х 85 Ø мм
  • Встроенный микрофон
  • Время работы без подзарядки: до 12 ч
  • Поддерживаемые аудио-форматы: MP3, WAV
  • Поддержка TWS (True Wireless Stereo)
  • Материал: пластик/ткань
  • Встроенная батарея: 7.4В, 3400 mAh
  • Напряжение питания: 5В, 2А
  • Интерфейс подключения: Bluetooth 4.2
  • Габариты колонки: 366 x 138 x 192 мм
  • Вес: 1820 г.

Итоги по Digma S-36

Digma S-36 – добротная портативная акустическая система с поддержкой True Wireless Stereo. Корпус с удобной ручкой, несколько источников сигнала, длительное время автономной работы, встроенный микрофон и насыщенное звучание.

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