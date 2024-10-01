Доступный робот-пылесос с влажной уборкой и Алисой. Обзор Dreame Trouver E10

Робот-пылесос — это не роскошь, а доступный помощник для ежедневного поддержания чистоты в квартире или доме. Dreame Trouver E10 при своей скромной стоимости предлагает возможности и технологии для проведения эффективной сухой и влажной уборки. Эта модель поддерживает смарт-управление с помощью приложения и голосовых команд, а также использует эффективную HEPA-фильтрацию.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона, на обратной стороне которой приведены изображения и описания ключевых особенностей. Внутри пылесос и комплектующие распределены по отсекам в нише из переработанного картона, предотвращающего получение повреждений при транспортировке.

Комплект включает пылесос с контейнером 2-в-1, площадку с салфеткой из микрофибры, щетку для проведения процедуры чистки, адаптер питания, зарядную станцию, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Классическое исполнение в цилиндрическом корпусе из пластика белого цвета, без броских и выступающих элементов. За счет отсутствия лидара, его высота составляет 76 мм, обеспечивая свободную возможность проходить под кроватями и вдоль мебели.

На его крышке две механические кнопки управления, совмещенные со светодиодными индикаторами. С помощью них можно остановить или запустить уборку, отправить принудительно на зарядную станцию.

С лицевой стороны подпружиненный бампер на котором распределены датчики, отвечающими за определение расстояние до стен и препятствий. Он же смягчит возможные касания с твердыми объектами.

С противоположной стороны гибридный контейнер для сбора сухих загрязнений, совмещенный с емкостью для воды. В этой модели, несмотря на невысокий ценник установлена помпа, позволяющая регулировать объем подаваемой жидкости. Ёмкость под сухие загрязнения составляет – 330 мл, объем под воду 245 мл.

На крышке контейнера зафиксирован HEPA-фильтр с фильтром грубой очистки. Все снимается и легко обслуживается. С заменой после длительной эксплуатации также не должно возникнуть проблем.

Важно отметить, что для проведения влажной уборки снизу контейнера необходимо установить специальную комплектную площадку с салфеткой из микрофибры.

Софт

За перемещение Dreame Trouver E10 по полу отвечают два колеса с зацепами, установленные на амортизаторах. Одна съемная щетка с кисточками справа, а также датчик определяющий тип покрытия слева и поворотный ролик по центру. В центре прижимная рамка за которой находится валик с рядами искусственного форса и силиконовыми ламелями.Робот-пылесос оснащен модулем Wi-Fi, используемым для первоначальной настройки через приложение для смартфона и последующего дистанционного управления из любой точки планеты. В окне управления устройством выводится его текущий рабочий статус, заряд аккумулятора, кнопки для быстрого запуска уборки и отправки на зарядку.

Во время проведения запуска уборки идет построение виртуальной карты помещения. В отличие от моделей с лидаром здесь она уступает по точности. Но позволяет составить общее представление по текущему расположению и оставшейся для уборки площади. Ведется статистика по времени, площади. Есть несколько режимов – произвольный, по периметру, автоматически и точечная уборка.

Доступна смена мощности всасывания, регулировка объема подаваемой жидкости. Выбирается режим – сухая, влажная и совмещенная уборки.

Голосовое управление

После проведения настройки через приложение можно приступить к добавлению систему умного дома. Поддерживаются разные, мы вели тестирование с «Умным домом Яндекс». В одной экосистеме с голосовым ассистентом можно объединять разные типы устройств. Так владелец сможет запустить голосом уборку, остановить ее, запланировать запуск через заданное время, узнать текущее состояние.

Тесты

После распаковки Dreame Trouver E10 были сняты транспортировочные уплотнители и наклейки, робот-пылесос поставлен на зарядную станцию и во время зарядки провели добавление в приложение. И уже после этого запустили первую сухую уборку в помещении. Он змейкой прошел всю площадь комнаты, потом проехал по периметру вдоль плинтуса. При этом не оставлял за собой пропущенных участков.

Свободно заезжал и съезжал с ковра с низким ворсом, проезжал пороги между комнатами. Умеет определять тип покрытия, автоматически повышая мощность всасывания на ковре. В нем установлен двигатель с максимальной мощностью всасывания до 4500 Па. Общим качеством сухой уборки остались довольными. Пыль оставалась только в углах комнаты, это связано с формой корпуса. Емкости же контейнера с запасом хватило для уборки 3-комнатной квартиры. Это же касается емкости аккумулятора в 2600 мАч.

Для влажной уборки необходимо его предварительно подготовить. Залить чистую воду в емкость и установить площадку на основание. При движении на салфетку будет подаваться равномерно жидкость в выбранном объеме. Как и для других моделей с неподвижным блоком и без станции самоочистки рекомендуем периодически его останавливать, в зависимости от степени загрязнения пола, снимать салфетку и промывая устанавливать обратно, чтобы повысить качество влажной уборки.

Итоги

Dreame Trouver E10 возьмет на себя рутину по поддержанию чистоты пола в квартирах и домах, увеличивая интервалы между проведением ручной уборки. Высокая мощность, автоматическое определение ковров, приложение с детальными настройками и расписанием, интеграция в экосистемы с голосовыми ассистентами, невысокий профиль, поддержка влажной уборки.