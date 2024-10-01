Доступный робот-пылесос с влажной уборкой и Алисой. Обзор Dreame Trouver E10

Комплект включает пылесос с контейнером 2-в-1, площадку с салфеткой из микрофибры, щетку для проведения процедуры чистки, адаптер питания, зарядную станцию, руководство пользователя и гарантийный талон.
На его крышке две механические кнопки управления, совмещенные со светодиодными индикаторами. С помощью них можно остановить или запустить уборку, отправить принудительно на зарядную станцию.
С лицевой стороны подпружиненный бампер на котором распределены датчики, отвечающими за определение расстояние до стен и препятствий. Он же смягчит возможные касания с твердыми объектами.
С противоположной стороны гибридный контейнер для сбора сухих загрязнений, совмещенный с емкостью для воды. В этой модели, несмотря на невысокий ценник установлена помпа, позволяющая регулировать объем подаваемой жидкости. Ёмкость под сухие загрязнения составляет – 330 мл, объем под воду 245 мл.
На крышке контейнера зафиксирован HEPA-фильтр с фильтром грубой очистки. Все снимается и легко обслуживается. С заменой после длительной эксплуатации также не должно возникнуть проблем.
Важно отметить, что для проведения влажной уборки снизу контейнера необходимо установить специальную комплектную площадку с салфеткой из микрофибры.
За перемещение Dreame Trouver E10 по полу отвечают два колеса с зацепами, установленные на амортизаторах. Одна съемная щетка с кисточками справа, а также датчик определяющий тип покрытия слева и поворотный ролик по центру. В центре прижимная рамка за которой находится валик с рядами искусственного форса и силиконовыми ламелями.
Во время проведения запуска уборки идет построение виртуальной карты помещения. В отличие от моделей с лидаром здесь она уступает по точности. Но позволяет составить общее представление по текущему расположению и оставшейся для уборки площади. Ведется статистика по времени, площади. Есть несколько режимов – произвольный, по периметру, автоматически и точечная уборка.
Доступна смена мощности всасывания, регулировка объема подаваемой жидкости. Выбирается режим – сухая, влажная и совмещенная уборки.
После проведения настройки через приложение можно приступить к добавлению систему умного дома. Поддерживаются разные, мы вели тестирование с «Умным домом Яндекс». В одной экосистеме с голосовым ассистентом можно объединять разные типы устройств. Так владелец сможет запустить голосом уборку, остановить ее, запланировать запуск через заданное время, узнать текущее состояние.
Свободно заезжал и съезжал с ковра с низким ворсом, проезжал пороги между комнатами. Умеет определять тип покрытия, автоматически повышая мощность всасывания на ковре. В нем установлен двигатель с максимальной мощностью всасывания до 4500 Па. Общим качеством сухой уборки остались довольными. Пыль оставалась только в углах комнаты, это связано с формой корпуса. Емкости же контейнера с запасом хватило для уборки 3-комнатной квартиры. Это же касается емкости аккумулятора в 2600 мАч.
Для влажной уборки необходимо его предварительно подготовить. Залить чистую воду в емкость и установить площадку на основание. При движении на салфетку будет подаваться равномерно жидкость в выбранном объеме. Как и для других моделей с неподвижным блоком и без станции самоочистки рекомендуем периодически его останавливать, в зависимости от степени загрязнения пола, снимать салфетку и промывая устанавливать обратно, чтобы повысить качество влажной уборки.