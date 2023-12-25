Беспроводной пылесос на каждый день. Обзор Dreame U20

Сегодня у нас в центре внимания беспроводной пылесос Dreame U20, оснащенный бесщеточным двигателем со скоростью 100 тысяч оборотов в минуту и создающим давление до 20 тысяч Па. Из особенностей этой модели выделяются насадка с подсветкой, длительное время автономной работы, многоступенчатая фильтрация с HEPA.

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона с полиграфией. Помимо его изображения приводятся данные по особенностям исполнения и характеристикам.

Комплект включает моторный блок, основную насадку, мебельную насадку, щелевую насадку 2-в-1, удлинительную трубу, кронштейн на стену, адаптер питания, руководство пользователя.

Внешний вид

Для оформления выбран нежно-кремовый цвет, который выглядит не только привлекательно, но и премиально. Основной блок с рукой пистолетного хвата.

В основании расположена кнопка, отвечающая за включение. Нажимать и отпускать ее можно не ослабевая хвата. На основании съемный аккумулятор с гнедом питания.

На сторону пользователя направлен светодиодный индикатор и механическая кнопка смены режимов работы. Контролировать текущий режим работы можно с помощью индикации.

Контейнер для сбора сухих загрязнений из прозрачного пластика, его объем составляет 500 мл. Можно визуально контролировать степень его наполнения.

Внутри расположен сетчатый, губчатый и циклонный фильтр. Очищается как не снимая контейнер с пылесоса, так и разобрав его полностью для полного обслуживания.

Выпускная решетка по периметру корпуса. В систему фильтрации Dreame U20 также входит металлическая сетка и фильтр HEPA. Отсекается до 99.89% аллергенов и пыли.

Насадки и аксессуары

Усиленное сопло для установки удлинительной трубы или насадок. Щелевую насадку и мебельную можно напрямую, уменьшая габариты в сборе и упрощая работу. Но также можно ставить на удлинительную трубу, получая доступ к труднодоступным участкам и углам. Основная же ставится чаще всего через удлинительную трубу. Длина трубы не регулируется, фиксация идет с помощью замка. Для разбора нужно нажать на фиксатор.

Основная насадка, как и остальные аксессуары, выполнена в цвет основного блока. Их особенностей выделим прозрачную крышку, позволяющую контролировать вращение валика и возможное наматывание волос и ниток.

На фронтальной стороне светодиодная подсветка, которая автоматически включается при работе. Удобно подсвечивает пространство по пути движения, включая труднодоступные участки вдоль мебели и под кроватями.

На основании группа из двух больших и двух маленьких роликов. Перемещается по половому покрытию свободно. Не оставляет следов на ламинате и паркете.

В комплекте с Dreame U20 идет компактная насадка для уборки мебели. У нее также в конструкции есть вращающийся валик с рядами из искусственного ворса. Она помимо мебели хороша для уборки салона автомобиля.

Щелевая насадка выполнена в формате 2-в-1. У нее есть выдвижной блок с ворсом. Узкое сопло, подойдет для сбора загрязнения в самых труднодоступных участках.

Тесты

Dreame U20 оснащен двигателем с мощностью 370 Вт. В зависимости от режима работа вращается со скоростью до 100 000 оборотов минуту. А доступно тут три режима, между которыми переключение идет последовательным нажатием на кнопку. Максимальная мощность пригодится на коврах с высоким ворсом и при очистке мебели.

Основное же время достаточно стандартного режима. С ним пылесос собирает крошки, шерсть и другие сухие загрязнения с пола. Шум на этом режиме умеренный, не мешает окружающим.

Дополнительными насадками можно проводить генеральную уборку, а также использовать для уборки вне дома. Понравилась возможность комбинирования установки насадок с удлинительной трубой и без нее.

Автономную работу обеспечивает аккумулятор с емкостью 2500 мАч. На стандартном режиме работы полный заряд обеспечит до часа уборки. Для хранения и проведения зарядки можно будет на стене или внутренней стенке шкафа в прихожей установить комплектный кронштейн.

Итоги

Dreame U20 – беспроводной пылесос с тремя видами насадок в комплекте, пятиступенчатой системой фильтрации, высокой мощностью и выполненный в удобной конструкции. Простой уход, длительное время автономной работы, основная насадка в комплекте.