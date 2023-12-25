Беспроводной пылесос на каждый день. Обзор Dreame U20…

Комплект включает моторный блок, основную насадку, мебельную насадку, щелевую насадку 2-в-1, удлинительную трубу, кронштейн на стену, адаптер питания, руководство пользователя.
В основании расположена кнопка, отвечающая за включение. Нажимать и отпускать ее можно не ослабевая хвата. На основании съемный аккумулятор с гнедом питания.
На сторону пользователя направлен светодиодный индикатор и механическая кнопка смены режимов работы. Контролировать текущий режим работы можно с помощью индикации.
Контейнер для сбора сухих загрязнений из прозрачного пластика, его объем составляет 500 мл. Можно визуально контролировать степень его наполнения.
Внутри расположен сетчатый, губчатый и циклонный фильтр. Очищается как не снимая контейнер с пылесоса, так и разобрав его полностью для полного обслуживания.
Выпускная решетка по периметру корпуса. В систему фильтрации Dreame U20 также входит металлическая сетка и фильтр HEPA. Отсекается до 99.89% аллергенов и пыли.
Усиленное сопло для установки удлинительной трубы или насадок. Щелевую насадку и мебельную можно напрямую, уменьшая габариты в сборе и упрощая работу. Но также можно ставить на удлинительную трубу, получая доступ к труднодоступным участкам и углам. Основная же ставится чаще всего через удлинительную трубу. Длина трубы не регулируется, фиксация идет с помощью замка. Для разбора нужно нажать на фиксатор.
Основная насадка, как и остальные аксессуары, выполнена в цвет основного блока. Их особенностей выделим прозрачную крышку, позволяющую контролировать вращение валика и возможное наматывание волос и ниток.
На фронтальной стороне светодиодная подсветка, которая автоматически включается при работе. Удобно подсвечивает пространство по пути движения, включая труднодоступные участки вдоль мебели и под кроватями.
На основании группа из двух больших и двух маленьких роликов. Перемещается по половому покрытию свободно. Не оставляет следов на ламинате и паркете.
В комплекте с Dreame U20 идет компактная насадка для уборки мебели. У нее также в конструкции есть вращающийся валик с рядами из искусственного ворса. Она помимо мебели хороша для уборки салона автомобиля.
Щелевая насадка выполнена в формате 2-в-1. У нее есть выдвижной блок с ворсом. Узкое сопло, подойдет для сбора загрязнения в самых труднодоступных участках.
Dreame U20 оснащен двигателем с мощностью 370 Вт. В зависимости от режима работа вращается со скоростью до 100 000 оборотов минуту. А доступно тут три режима, между которыми переключение идет последовательным нажатием на кнопку. Максимальная мощность пригодится на коврах с высоким ворсом и при очистке мебели.
Основное же время достаточно стандартного режима. С ним пылесос собирает крошки, шерсть и другие сухие загрязнения с пола. Шум на этом режиме умеренный, не мешает окружающим.
Дополнительными насадками можно проводить генеральную уборку, а также использовать для уборки вне дома. Понравилась возможность комбинирования установки насадок с удлинительной трубой и без нее.
Автономную работу обеспечивает аккумулятор с емкостью 2500 мАч. На стандартном режиме работы полный заряд обеспечит до часа уборки. Для хранения и проведения зарядки можно будет на стене или внутренней стенке шкафа в прихожей установить комплектный кронштейн.