Обзор Dunobil Fix Smart. Автомобильный держатель с автоматической фиксацией

Не так давно мы детально изучили автомобильный держатель Dunobil Fix Magnet для смартфонов с MagSafe, но беспроводную зарядку поддерживают телефоны и без поддержки этой технологии. Это касается как Android смартфонов, так и самих iPhone. Тестируемый сегодня Dunobil Fix Smart обеспечивает универсальную совместимость со смартфонами разных производителей. Из особенностей это модели отмечается автоматическое позиционирование телефона в креплении.

Dunobil Fix Smart

Средняя стоимость составляет 3490 рублей.

Комплектация

Dunobil Fix Smart

Комплект включает крепление на лобовое стекло, крепление в дефлектор, зарядное устройство, USB-C кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с подробной информацией по техническим характеристикам.

Dunobil Fix Smart

Внешний вид

Автомобильный держатель сопровождается двумя вариантами крепежа в салоне. Оба фиксируются поворотной гайкой.

Dunobil Fix Smart

И оба дают возможность выбирать угол наклона и положение. Мы проводили эксплуатацию с двумя вариантами.

Dunobil Fix Smart

Одно из них использует для монтажа решетку дефлектора. Представляет собой «лапки» с зажимной гайкой.

Dunobil Fix Smart

Второе с прижимной ножкой и кронштейном. Его конструкция позволяет разместить на удалении от лобового стекла.

Dunobil Fix Smart

В конструкции есть несколько регулировочных винтов. Они меняют угол наклона крепежной штанги, второй длину самой штанги.

Dunobil Fix Smart

Оба дают возможность подобрать оптимальное размещение для управления интерфейсом навигационного софта и другими приложениями.

Dunobil Fix Smart

Основная часть корпуса Dunobil Fix Smart выполнена из пластика черного цвета. Внешний вид аккуратный и выдержанный.

Dunobil Fix Smart

За фиксацию смартфона отвечают два крепежных зажима по краям и один опорный снизу. Боковые автоматизированы.

Dunobil Fix Smart

При размещении в держателе боковые зажимы автоматически захватывают и позиционируют корпус телефона с учетом размещения зоны беспроводной зарядки на корпусе и магнитной катушки в крепеже.

Dunobil Fix Smart

Так достигается максимальная эффективность передачи энергии. Питающий кабель подключается через USB-C разъем, и он соответствующий кабель есть в комплекте.

Тесты

Dunobil Fix Smart

Тестирование вели со смартфоном Pixel 6 и iPhone 13 Pro Max. В Dunobil Fix Smart можно устанавливать модели с различной диагональю экрана. Боковые зажимы с электроприводом обеспечивают автоматическую фиксации под различную ширину корпуса.

Dunobil Fix Smart

Dunobil Fix Smart

Как показала практика эксплуатации в условиях дорог с неровностями проблем с надежностью нет. Не дребезжит. По необходимости доступ к нему остается свободным.

Dunobil Fix Smart

Dunobil Fix Smart

Зарядка проходила корректно с разными моделями. Мощность адаптера 15 Вт. Есть защиты от перенапряжения и перегрева.

Dunobil Fix Smart

Итоги

Dunobil Fix Smart – автомобильный держатель c двумя вариантами крепления в салоне и системой с боковыми зажимами, использующими электропривод. Мощность 15 Вт, защиты от перегрева и перенапряжения, аккуратный внешний вид.
Комментарии и отзывы Dunobil Fix Smart
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