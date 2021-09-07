Обзор Dunobil Luft Power. Универсальный беспроводной смарт компрессор 3 в 1

На прошлой неделе мы проводили тестирование портативного компрессора Dunobil Luft Klein , продемонстрировавшего заметные преимущества в удобстве эксплуатации, не уступая проводным моделям. Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки, рассмотрим Dunobil Luft Power.

Комплектация

Его отличает аккумулятор большей емкости, работа в качестве пуско-зарядного устройства и расширенная комплектация. Средняя стоимость – 8499 рублей.Упакован в коробку из плотного картона с качественной полиграфией. Комплект включает блок для запуска двигателя автомобиля, различные типы клапанов, USB-кабель, жёсткую сумку, тряпичный чехол и документацию

Внешний вид

Несмотря на увеличение емкости аккумулятора и добавление новых возможностей, он сохранил компактность габаритов, и он меньше, чем большинство моделей с проводным способом питания.

На верхней грани под заглушкой расположено гнездо для подключения блока с клеммами, используемого для проведения аварийного запуска автомобиля с разряженным аккумулятором.

Для исключения ошибки клеммы окрашены в красный и черный цвет, в зависимости от полярности. Они с пружинным зажимом.

Как и рассмотренный ранее портативный компрессор этого производителя, Dunobil Luft Power можно использовать для зарядки носимых устройств. Для этого тут есть один полноразмерный USB и двухсторонний USB-C.

На этой же боковой грани светодиодный фонарик. Яркость вполне достаточна для того, чтобы осветить пространство в процессе накачивания в темное время суток.

Винтовой фитинг для установки комплектного шланга. Способ крепления исключает риск случайного излома. Сам шланг также идет в защитной нейлоновой оплетке.

В комплекте есть четыре различные насадки для возможности накачивания разных типов колес, мячей и других предметов. Выполнен из пластика темного цвета. Нижняя часть выполнена из матового пластика, а верхняя из тонированного.

Управляется при помощи группы механических клавиш. Процесс управления подробно описан в комплектной инструкции, и он в целом интуитивно понятен.

Тесты

Есть символьно-цифровой дисплей. С помощью него ведется контроль давления в нескольких видах единиц измерения. Также наглядно можно выбирать требуемый уровень и компрессор сам остановит процесс закачивания после его достижения.Рассмотрим основные возможности этого смарт компрессора в отдельности и начнем с накачивания колес. Эта модель рассчитана на давление до 15 атм. Подходит для легковых автомобилей с разным диаметром колес. Мы вели тесты на колесах с диаметрами от 14 до 18 радиуса. Необходимое давление набирает четко.

С помощью него же можно поддерживать равномерное давление на всех четырех колесах, контролируя данные с помощью наглядного цифрового дисплея. Так износ всех колес будет идти равномерно и это же улучшает управляемость, а также снижает расход топлива.

Помимо этого, накачивали колеса велосипеда. В Dunobil Luft Power есть несколько предустановленных режимов с оптимальными предустановками под тип изделия: автомобили, мотоциклы, велосипеды, квадроциклы и мячи.

Под такие изделия, как мячи, есть набор из разных насадок и иголок. Он включает весь распространенный тип нипелей.

Емкость батареи 8800 мАч. Хватает ее надолго. Восстановление заряда проходит через распространенный в носимых устройствах разъем USB-C. Также напомним, есть возможность зарядки смартфонов и планшетов.

В отличие от младшей модели, предусмотрена работа в качестве пуско-зарядного устройства. Актуально с учетом того, что скоро зима и вместе с ней проблемы с запуском двигателя. Тут же владелец сможет, подключив клеммы к соответствующим выходам аккумулятора в авто, провести запуск двигателя. Мы провели тестовый запуск с разряженным аккумулятором на Lada Granta, проблем не было.

Итоги

В завершение отметим наличие защиты от перегрева, перегрузки по току и короткого замыкания.Dunobil Luft Power можно смело рекомендовать в любой автомобиль, одно устройство решает сразу ряд задач, среди которых аварийный запуск двигателя с разряженным аккумулятором, поддержание нужного давления в колесах или подкачка сдутых колес, а также зарядка смартфонов и планшетов в поездках. Помимо этого, можно использовать и вне авто, для колес мотоциклов, велосипедов, квадроциклов, самокатов и различных предметов, таких, как мячи.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".