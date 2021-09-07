Обзор Dunobil Luft Power. Универсальный беспроводной смарт компрессор 3 в 1

Его отличает аккумулятор большей емкости, работа в качестве пуско-зарядного устройства и расширенная комплектация. Средняя стоимость – 8499 рублей.
На верхней грани под заглушкой расположено гнездо для подключения блока с клеммами, используемого для проведения аварийного запуска автомобиля с разряженным аккумулятором.
Для исключения ошибки клеммы окрашены в красный и черный цвет, в зависимости от полярности. Они с пружинным зажимом.
Как и рассмотренный ранее портативный компрессор этого производителя, Dunobil Luft Power можно использовать для зарядки носимых устройств. Для этого тут есть один полноразмерный USB и двухсторонний USB-C.
На этой же боковой грани светодиодный фонарик. Яркость вполне достаточна для того, чтобы осветить пространство в процессе накачивания в темное время суток.
Винтовой фитинг для установки комплектного шланга. Способ крепления исключает риск случайного излома. Сам шланг также идет в защитной нейлоновой оплетке.
В комплекте есть четыре различные насадки для возможности накачивания разных типов колес, мячей и других предметов. Выполнен из пластика темного цвета. Нижняя часть выполнена из матового пластика, а верхняя из тонированного.
Управляется при помощи группы механических клавиш. Процесс управления подробно описан в комплектной инструкции, и он в целом интуитивно понятен.
Есть символьно-цифровой дисплей. С помощью него ведется контроль давления в нескольких видах единиц измерения. Также наглядно можно выбирать требуемый уровень и компрессор сам остановит процесс закачивания после его достижения.
С помощью него же можно поддерживать равномерное давление на всех четырех колесах, контролируя данные с помощью наглядного цифрового дисплея. Так износ всех колес будет идти равномерно и это же улучшает управляемость, а также снижает расход топлива.
Помимо этого, накачивали колеса велосипеда. В Dunobil Luft Power есть несколько предустановленных режимов с оптимальными предустановками под тип изделия: автомобили, мотоциклы, велосипеды, квадроциклы и мячи.
Под такие изделия, как мячи, есть набор из разных насадок и иголок. Он включает весь распространенный тип нипелей.
Емкость батареи 8800 мАч. Хватает ее надолго. Восстановление заряда проходит через распространенный в носимых устройствах разъем USB-C. Также напомним, есть возможность зарядки смартфонов и планшетов.
В отличие от младшей модели, предусмотрена работа в качестве пуско-зарядного устройства. Актуально с учетом того, что скоро зима и вместе с ней проблемы с запуском двигателя. Тут же владелец сможет, подключив клеммы к соответствующим выходам аккумулятора в авто, провести запуск двигателя. Мы провели тестовый запуск с разряженным аккумулятором на Lada Granta, проблем не было.
В завершение отметим наличие защиты от перегрева, перегрузки по току и короткого замыкания.