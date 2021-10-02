Обзор Dustwind - The Last Resort. Теперь и на консолях...

Не так давно состоялся старт Dustwind - The Last Resort на консолях Sony и Microsoft. ПК-геймеры могли поиграть изучать постапокалиптический мир еще с 2018 года. Одним из нововведений стала возможность пройти сюжетную кампанию в одиночном режиме. На ПК в свою очередь акцент делался на кооперативный режим.

Выполнена она в духе Fallout Tactics и в консольном варианте это сходство ближе. Да тут нет прямого заимствования или дублирования, но в целом атмосфера общая. В этом случае главным героем является «сильная и независимая».

Грабить, убивать и выживать перемещаясь по пустоши с остатками зданий. Для меня, с учетом того, что на консоли играю в игры такого жанра редко, потребовалось длительное время на освоение управление. И даже по прошествии времени назвать его удобным и логичным сложно. Усложняется это тем, что для немалого количества действий требуется последовательное нажатие нескольких клавиш. При чем часть элементов геймпада не задействуется и логичнее было бы перенести на них.

В целом же игровой процесс понятен и погружение проходит быстро. Общение с НПС, перебежки между участками и уничтожение по маршруту различный тип врагов. Большая часть из них или превосходит количеством или силой, поэтому потребуется продумать тактику, использовать скрытность и ловушки.

Всего игрока ждет 16 сюжетных миссий со сменой локаций. В ходе путешествия по ним можно будет читая диалоги и открывая зоны на картах. Глубокую проработку его в Dustwind ждать не стоит, затягивают скорее сами задания и желание пройти еще одну перед выключением консоли. К этому игровому миру интересно возвращаться.

В ходе путешествия скраб активно набивается различными типами предметов и оружия. Для сражений в свою очередь можно использовать оружие близкого боя, различные стрелковые варианты и ловушки, например, мины. В ряде миссий можно проехаться по толпе врагов на бронированном автомобиле.

Помимо одиночного режима, есть несколько вариантов кооператива, это состязания и совместные прохождения заданий. Данную часть игры мы не изучали из-за отсутствия нескольких копий и в целом низкого онлайна.

Графическая в игре приятная. Интересная прорисовка окружающей обстановке. Из минусов, отметим сложное понимание структуры зданий и мест прохода в узких участках. В некоторых моментах это усложняется попаданием на мину, которую невозможно заметить из-за скрытия стеной или другим объектом.

Поэтому в ходе одиночного прохождения не лишним будет сохраниться и делать это достаточно часто, для того чтобы не терять заметную часть прогресса при случайной неудаче.

В PlayStation Store игра Dustwind - The Last Resort доступна за 1290 рублей. За полную стоимость можно рекомендовать любителям жанра и темы постапокалипсиса, остальным можно смело ждать распродажи. Нам понравилась детализация локаций, звуковая атмосфера, длительность сюжета, разнообразие предметов для взаимодействия, платиновый кубок для трофихантеров. Из минусов плохо проработанное управление для геймпада и низкий онлайн для кооператива.