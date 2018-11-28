Обзор Dyson Cyclone V10 Absolute. Беспроводной пылесос с эффективной фильтрацией

2018-11-28, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Dyson Cyclone V10 Absolute; [235]
Сегодня героем нашего обзора будет беспроводной пылесос Dyson Cyclone V10 Absolute. Для которого заявлены эффективная уборка различных видов мусора, улавливание микроскопических частиц и предотвращение попадание вредных частиц и пыли обратно в воздух. По сравнению с предыдущей моделью Dyson V8 Absolute, он предлагает увеличенный размер контейнера на 40%.

Dyson Cyclone V10 Absolute

К моменту публикации он уже широко представлен в российских магазинах. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Dyson Cyclone V10 Absolute обзор

Комплектация

Поставляется пылесос в коробке из плотного картона с изображением пылесоса и данными по его техническим характеристикам. Внутри все аккуратно распределено по отдельным боксам из неокрашенного картона.

Dyson Cyclone V10 Absolute

Комплект включает хороший набор насадок, состоящий из универсальной электрощетки, насадки с мягким валиком, комбинированной насадки, щелевой насадки, щетки с мягкой щетиной. Также покупатель получает крепление на стену, блок питания и полезную документацию.

Внешний вид

Визуально Dyson Cyclone V10 Absolute напоминает оружие из будущего. Ручка, прозрачный корпус и размещенные по периметру выступы в виде трубок. Если сюда еще добавить способ открытия контейнера и пистолетный хват, складывается полное ощущение принадлежность к технологиям «пришельцев».

Dyson Cyclone V10 Absolute

А если серьезно, за всей это визуальной красотой кроется выверенная эргономика. Он отлично сидит в руке, вес хорошо сбалансирован.

Dyson Cyclone V10 Absolute

Основные элементы корпуса выполнены из ABS-пластика, прозрачный контейнер из поликарбоната. Сборка проведена без огрехов, отдельные элементы плотного подогнаны к друг другу. Есть запас по прочности.

Dyson Cyclone V10 Absolute

Внешние поверхности не подвержены загрязнению следами пальцев и пылью. Окраска в серебристый цвет хорошо будет скрывать возможные царапины, полученные в ходе эксплуатации.

Dyson Cyclone V10 Absolute

Стилизованные трубки у этого «бластера», представляют собой мелкие циклоны, расположены они по всему периметру контейнера.

Dyson Cyclone V10 Absolute

Прозрачный контейнер позволит визуально контролировать уровень наполнение. Его объем в этой модификации составляет 0.76 литра. Помимо Absolute, Dyson Cyclone V10 доступен также в модификациях:
  • Motorhead,
  • Animal,
  • Fluffy.
Внутри контейнера находится сетка их стали. За открытие отвечает ручка на нижней поверхности. Сдвиг в направлении открытия приводит к открытию крышки. Исключается контакт пыли с руками пользователя.

Dyson Cyclone V10 Absolute

По сравнению с прошлой версией, изменилась ориентация цилиндра, теперь он не перпендикулярен направлению воздуха, а расположен вдоль. Так обеспечивается поток воздуха по прямой траектории.

Dyson Cyclone V10 Absolute

Появилась резиновая юбка разделяющая пылесборник на два отсека, основной мусор скапливается в нижней части рядом с крышкой. Исключается обратное попадание мусора в трубку.

Dyson Cyclone V10 Absolute

Стакан пылесборника может быть полностью снят для удаления мелких загрязнений на стенках.

Dyson Cyclone V10 Absolute

Dyson Cyclone V10 Absolute

На обратной стороне ручки у Dyson Cyclone V10 Absolute постмоторный фильтр. Открывается поворотным движением. Он удерживает 99.97% пыли размером до 0.3 микрон.

Dyson Cyclone V10 Absolute

В самой конструкции пылесоса используется пятиступенчатая система фильтрации. Сначала отсеивается крупные частицы мусора, на втором пух, шерсть. На третьем этапе 14 циклонов направляют мелкую пыль и отправляют её в контейнер. Далее воздух выходит через предмоторный фильтр.

Dyson Cyclone V10 Absolute

Аккумуляторная батарея находится в основании ручки. Здесь же разъем для подключения блока питания. Контролировать заряд можно с помощью светодиодного индикатора.

Dyson Cyclone V10 Absolute

На верхней грани трехпозиционный переключатель, изменяющий силу всасывания. Клавиша старта в самой ручке.

Dyson Cyclone V10 Absolute

Труба

Внешняя часть трубы из стали, окрашенной в оранжевый цвет. Внутри пластиковая вставка. С двух сторон расположены двухконтакные разъемы, необходимые для питания насадок.

Dyson Cyclone V10 Absolute

Основная насадка

Основная насадка с прозрачной крышкой. Крепится при помощи шарнирного механизма. Небольшая высота и гибкое соединение позволят получить доступ в труднодоступные участки.

Dyson Cyclone V10 Absolute

Внутри расположена щетка с двумя рядами спиральной щетины. Красная из нейлоновых щетинок, черная из углеродного волокна. Вращается на скорости до 3800 оборотов в минуту.

Dyson Cyclone V10 Absolute

Конструкция разборная, для извлечения нужно повернуть крышку на боковой грани.

Щетка с мягким валиком

В комплекте идет схожая по конструкции щетка с мягким валиком. Два типа щетинок из углеродного волокна и нейлонового ворса. Она вращается на скорости до 1200 оборотов в минуту.

Компактная электрощетка

Dyson Cyclone V10 Absolute

Также есть компактная электрощетка без шарнирного крепления со скоростью вращения до 3500 оборотов в минуту. Она подойдет для уборки шерсти домашних животных и мягкой мебели.

Dyson Cyclone V10 Absolute

Щелевая щетка

Длинная щелевая щетка для уборки углов и отдаленных участков. На боковой грани ряд круглых отверстий, предотвращающих полное перекрытие входного отверстия.

Комбинированная насадка

Dyson Cyclone V10 Absolute

Есть комбинированная насадка с выдвижным блоком с нейлоновой щетиной.

Dyson Cyclone V10 Absolute

Насадка с мягкой щетиной

Dyson Cyclone V10 Absolute

Также есть компактная насадка с мягкой щетиной. Она пригодится для деликатной уборки мебели.

Dyson Cyclone V10 Absolute

Тесты

В Dyson Cyclone V10 Absolute используется бесколлекторный мотор с цифровым управлением. Скорость вращения до 125 тысяч оборотов в минуту. Он легкий, компактный и мощный. Используется керамическая ось.

Dyson Cyclone V10 Absolute

Встроенного аккумулятор на максимальной мощности хватает на 6 минут уборки. Переход на обычный режим продлит время работы до 23 минут. При использовании не требующих питания насадок становится доступной уборки в течение часа.

Dyson Cyclone V10 Absolute

Выбирать оптимальную мощность сможет сам пользователь в зависимости от уровня загрязнений убираемых поверхностей. По опыту эксплуатации его вполне хватает для регулярной уборки 2-3 комнатной квартиры на одном заряде.

Dyson Cyclone V10 Absolute

По эффективности уборки этот пылесос фактически не уступает проводным решениям, превосходя в удобстве ежедневной поддерживающей уборки. За время длительного тестирования мы активно эксплуатировали его для уборки рабочего офиса и дома. Шум во время уборки равномерный и нераздражающий.

Dyson Cyclone V10 Absolute

Итоги по Dyson Cyclone V10 Absolute

Золото. Выбор редакции MegaObzorDyson Cyclone V10 Absolute один из лучших портативных пылесос, полноценно заменяющий проводной пылесос в условиях домашней эксплуатации для ежедневной и генеральной уборки. Улучшенная конструкция, повышенная мощность всасывания и увеличенный по объему контейнер под мусор. Тестируемый нами вариант будет оптимальным по количеству стартовых насадок для уборки разных типов поверхностей. К его сильным сторонам отнесем технологичный внешний вид, удобный способ очистки контейнера, хорошие показатели автономной работы, наличие удобной док-станции, три мощности всасывания, постмоторный фильтр тонкой очистки, низкий уровень шума. Задуматься о целесообразности покупки может только стоимость, она выше, чем у проводных пылесосов, но и уровень удобства и свободы движений тоже выше.
Dyson Cyclone V10 Absolute получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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