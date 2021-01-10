Обзор Edifier G2000. Акустика 2.0 для ПК и ноутбука с Bluetooth и ЦАП

Тестируемые сегодня колонки Edifier G2000, выполненные в формате 2.0 ориентированы на использование в паре с ноутбуком или настольным ПК. Они в отличие от большинства решений в этом сегменте предлагают поддержку Bluetooh. Также есть динамическое RGB-освещение и общая выходная мощность в 32Вт.

Edifier G2000 обзор

Рекомендованная стоимость составляет 5 300 рублей.

Комплектация

Стартовый набор включает USB-кабель, адаптер питания, руководство питания и гарантийный талон. Собрано все в коробке с изображением колонок и данными по характеристикам.

Внешний вид

По габаритам они заметно меньше традиционного формата исполнения. Вышли в нескольких цветовых расцветках.

Основным материалом выступает пластик. Закругленные боковые грани и расположенная под углом лицевая панель.

Тут отсутствует декоративная панель с тканью. Поверхность излучателей не сопровождается защитой. В центре нанесен логотип производителя.

Левая колонка выступает в Edifier G2000 главной. На боковой ее грани выведены элементы управления, отвечающие за включение, процесс сопряжение, переключение эквалайзера и изменение режимов подсветки.

Ориентирование на геймеров в этой акустике отразилось на наличии фоновой подсветки в тыльной части. Предлагается 12 режимов работы подсветки.

Между собой колонки объединены с помощью несъемного кабеля. На левой также, помимо этого, расположены выход на сабвуфер, аудиовыход, USB-разъем. Выведено отверстие фазоинвертора.

Тесты

Для подключения к источнику звука можно использовать Bluetooth v4.2, USB-разъем или аудиокабель. Во всех вариантах за обработку отвечает встроенный ЦАП Helcate. Несколько пресетов эквалайзера под игры, музыку и фильмы.

Мощность каждой из колонок составляет 8 Вт. Суммарно выдают 16 Вт и в пике до 32 Вт. Запас по громкости хороший с учетом расположения излучателей на рабочем столе.

Тесты Edifier G2000

Звуковая сцена без откровений, но и явных огрехов не наблюдается. Хороший вариант в качестве универсальной акустики под разный тип контента.

Итоги по Edifier G2000

Edifier G2000 – акустика формата 2.0 для ПК и ноутбуков. Интересный внешний вид с многоцветной подсветкой, общие компактные габариты, встроенный ЦАП. Не устроить может наличие соединительного аудиокабеля между колонками, с учетом Bluetooth правильнее было организовать TWS, но это в итоге потребовало раздельного подвода питания или добавления встроенного аккумулятора.