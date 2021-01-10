Обзор Edifier G2000. Акустика 2.0 для ПК и ноутбука с Bluetooth и ЦАП

Рекомендованная стоимость составляет 5 300 рублей.
Edifier G2000 обзор
КомплектацияСтартовый набор включает USB-кабель, адаптер питания, руководство питания и гарантийный талон. Собрано все в коробке с изображением колонок и данными по характеристикам.
Внешний видПо габаритам они заметно меньше традиционного формата исполнения. Вышли в нескольких цветовых расцветках.
Основным материалом выступает пластик. Закругленные боковые грани и расположенная под углом лицевая панель.
Тут отсутствует декоративная панель с тканью. Поверхность излучателей не сопровождается защитой. В центре нанесен логотип производителя.
Левая колонка выступает в Edifier G2000 главной. На боковой ее грани выведены элементы управления, отвечающие за включение, процесс сопряжение, переключение эквалайзера и изменение режимов подсветки.
Ориентирование на геймеров в этой акустике отразилось на наличии фоновой подсветки в тыльной части. Предлагается 12 режимов работы подсветки.
Между собой колонки объединены с помощью несъемного кабеля. На левой также, помимо этого, расположены выход на сабвуфер, аудиовыход, USB-разъем. Выведено отверстие фазоинвертора.
Тесты
Для подключения к источнику звука можно использовать Bluetooth v4.2, USB-разъем или аудиокабель. Во всех вариантах за обработку отвечает встроенный ЦАП Helcate. Несколько пресетов эквалайзера под игры, музыку и фильмы.
Мощность каждой из колонок составляет 8 Вт. Суммарно выдают 16 Вт и в пике до 32 Вт. Запас по громкости хороший с учетом расположения излучателей на рабочем столе.
Звуковая сцена без откровений, но и явных огрехов не наблюдается. Хороший вариант в качестве универсальной акустики под разный тип контента.