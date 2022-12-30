Обзор Edifier HECATE G1500 SE. Проводная аксустика 2.0 с Blueooth 5.3

Приобрести ее можно за 2350 рублей, согласно данным базы маркетплейса Яндекс.Маркет.
Упакована в коробку из плотного картона с пластиковой ручкой для транспортировки. Комплект включает наклейки с логотипом бренда и руководство пользователя.
По краям вставки с подсветкой. В зависимости от источника воспроизведения светится красным или синим.
На активной колонке в верхнем углу расположены кнопки управления громкостью, системой и переключения источников сигнала, а также переключающая пресеты эквалайзера.
Соединяются между собой они несъемным кабелем. Длина в 1.4 метра позволит разместить по краям от монитора или телевизора.
У Edifier HECATE G1500 SE сразу два интерфейсных кабеля. Один с аудиоразъемом, второй с USB. Оба могут использоваться для передачи звука, но при подключении через аудиоджек, USB также потребуется задействовать для питания усилителя, при ограниченном количестве разъемов у ноутбука можно подсоединить к блоку питания от смартфона.
Корпус колонок выполнен из пластика черного цвета. Собрана хорошо, выглядит монолитной.
На основании каждой продолговатые резиновые ножки, обеспечивающие устойчивое расположение на ровной поверхности.
Мы использовали Edifier HECATE G1500 SE в играх и не заметили заметного расхождения звука и происходящего на экране. Играли в шутеры, смотрели фильмы и сериалы. Звук у них сбалансированный, мягкие басы и чистые верхние частоты. Запаса по громкости достаточно для эксплуатации в типовом помещении. У нее доступны три пресета эквалайзера – кино, музыка и игры.
За звук в них отвечают 2.5-дюймовые динамики с мощностью 5 Вт. Это соответствует источнику питания от USB-разъема. Частота воспроизведения от 93 до 20000 Гц.