Обзор Edifier HECATE G1500 SE. Проводная аксустика 2.0 с Blueooth 5.3

Изучаемая сегодня акустическая система Edifier HECATE G1500 SE выполнена в формате 2.0, наиболее популярна в настольном формате, обеспечивая стереозвучание и занимая ограниченное пространство. При этом ее можно использовать и в паре с современным ноутбуком или планшетом, здесь установлен беспроводной модуль Bluetooth 5.3 и есть зона с подсветкой.

Комплектация

Приобрести ее можно за 2350 рублей, согласно данным базы маркетплейса Яндекс.Маркет.

Упакована в коробку из плотного картона с пластиковой ручкой для транспортировки. Комплект включает наклейки с логотипом бренда и руководство пользователя.

Edifier HECATE G1500 SE обзор

Внешний вид

Выполнена в корпусе, внешний вид которого делает отсылку на стиль ситхов из вселенной Star Wars. Лицевая панель с металлической сеткой, расположенной в двух плоскостях.

По краям вставки с подсветкой. В зависимости от источника воспроизведения светится красным или синим.

На активной колонке в верхнем углу расположены кнопки управления громкостью, системой и переключения источников сигнала, а также переключающая пресеты эквалайзера.

Соединяются между собой они несъемным кабелем. Длина в 1.4 метра позволит разместить по краям от монитора или телевизора.

У Edifier HECATE G1500 SE сразу два интерфейсных кабеля. Один с аудиоразъемом, второй с USB. Оба могут использоваться для передачи звука, но при подключении через аудиоджек, USB также потребуется задействовать для питания усилителя, при ограниченном количестве разъемов у ноутбука можно подсоединить к блоку питания от смартфона.

Корпус колонок выполнен из пластика черного цвета. Собрана хорошо, выглядит монолитной.

На основании каждой продолговатые резиновые ножки, обеспечивающие устойчивое расположение на ровной поверхности.

Тесты

Данная акустика дает выбор между двумя вариантами проводного подключения и беспроводным соединением с актуальной версией Bluetooth 5.3. При условии наличия в компьютере, моноблоке, ноутбуке модуля для соединения на рабочем столе можно будет провести аккуратную установку с отсутствием кабелей в видимой зоне.

Мы использовали Edifier HECATE G1500 SE в играх и не заметили заметного расхождения звука и происходящего на экране. Играли в шутеры, смотрели фильмы и сериалы. Звук у них сбалансированный, мягкие басы и чистые верхние частоты. Запаса по громкости достаточно для эксплуатации в типовом помещении. У нее доступны три пресета эквалайзера – кино, музыка и игры.

Итоги

За звук в них отвечают 2.5-дюймовые динамики с мощностью 5 Вт. Это соответствует источнику питания от USB-разъема. Частота воспроизведения от 93 до 20000 Гц.Edifier HECATE G1500 SE – акустика 2.0 с беспроводным и проводными способами подключения. Интересное внешнее исполнение с подсветкой, подчеркивающей геометрию корпуса, несколько пресетов эквалайзера, универсальный способ подачи питания по USB. Придраться можно к мощности в 5 Вт.