Обзор игры Enshrouded версии PS5. Выживание в открытом мире с экшен-RPG

В октябре стала доступна релизная версия Enshrouded на консолях актуального поколения. Это яркий проект в жанре RPG с элементами выживания в открытом мире. На консоли она пришла уже в хорошем техническом состоянии с полным наполнением, которые успели выйти на ПК и с оптимизациями для быстрых загрузок. Одной из ее фишек является вручную созданный открытый мир с проработанными биомами и подземельями.

Построена она на движке, который совмещает в себе обширные локации, быстрые переходы, а также предлагает продвинутую систему разрушения окружающего пространства. Игрок может взять гранату или кирку и сделать себе пещеру на склоне любой горы или на поле. И визуал здесь действительно привлекает к себе внимание с первых минут игры, густые леса, солнечные лучи, смена времени суток и туман в низинах.

Консольная версия идет с полной интеграцией с геймпадом DualSense. Тактильная обратная связь дает возможность ощутить тяжесть оружие, удары, прочувствовать натяжение тетивы лука. Направленные атаки пульсируют через рукоятки, сигнализируя об опасности.

На старте игрок сам может выставить настройки своего сервера, задав для себя комфортный уровень сложности и длительности прокачки. От выживания в очень опасных условиях, до свободной прогулки с усилением своего урона и ослабления противников. После создания на сервер можно пригласить друзей для совместного прохождения с сохранением прогресса. Платной опцией предлагается аренда сервера, который будет доступен и после отключения хоста.

Элементы выживания тут переплетены со строительством. И в этом вопросе дается большая свобода. Можно декорировать интерьер, продумывая не только внешнее состояние, но и для повышения рейтинга безопасности, а также получения положительных эффектов здоровья и выносливости. Сама система строительства дает возможность использовать автоматический свет, скрытые секретные проходы, ловушки, замки. При этом возможность менять окружение можно использовать и перед сложными сражениями, построив укрытия или препятствия для противников.

Отличием от большинства игр в этом жанре в Enshrouded стала боевая система, которая скорее характерна для экшен-RPG. Это обширное дерево развития с комбинированием и свободным выбором стиля игры. Можно переходить между тяжелым оружием и легким с парированием, задействовать лук со стрельбой с безопасного расстояния или магические атаки. Сами бои предполагают как сражение один на один, так и массовое сражение с большим количеством врагов.

В игре есть биомы, которые помимо визуального отличия предполагают повышение сложности и опасности врагов. Поэтому изучение мира потребует подготовки с прокачкой, сбором ресурсов, создания специальных инструментов. Опасность всегда будет следовать за игроком.

Помимо открытых зон есть многоуровневые подземелья. В них масштабируется здоровье противников. Одиночные рейды всегда сложнее, но и добыча в них интереснее. На лут также будет влиять настройка сервера и здесь еще важно отметить переключатель, который меняет систему после смерти, можно потерять все снаряжение или появиться со всем имеющимся на костре.

По миру разбросаны эпические боссы. Они имеют свои слабые стороны, уникальные наборы приемов, а также расширенный набор инструментов. В целом сама кривая сложности достаточно плавная и геймплей всегда остается на комфортном для игрока уровне, позволяя откорректировать стратегию для победы.

Итоги по Enshrouded

Enshrouded на консоли пришла в уже с хорошим наполнением и с должной оптимизацией. В нее можно играть как одному, так и с друзьями на общем сервере с индивидуальными настройками сложности. Красивый визуал, обширные биомы, свобода строительства и разрушений, саундтрек, продвинутая система сражений и навыков. Видно, что это игра создавалась с любовью и вниманием к деталям.