Фэнтезийный приключенческий боевик. Обзор игры Eternal Strand

Небольшая студия Yellow Brick Games не так давно выпустила фэнтезийный боевик Eternal Strand, в разработке которого участвовали и ряд ветеранов индустрии. В ней предлагается революционная система игровых взаимодействий с распространением холода и тепла, а также разрушениями во время боев с высокой интенсивностью. Множество заклинаний, система прокачки, набор магического оружия, массивные противники и разнообразные механики, а также исследование больших территорий.

Управлять игрок будет магом из «группы ткачей» перед которым стоит задача разобраться с тем что происходит в Анклаве. Каким-то образом город стал изолирован от внешнего мира. Долгое время город сильно зависел от влияния магии, лишившись технологий они пришли к катастрофическим последствиям. Позже контроль за магией пропал и жители начали использовать ее бесконтрольно, растрачивали ресурсы и пришло все к войнам. Самих магов начали изводить и обвинять во всем происходящем.

В итоге весь континент был спален. Для начала перед игроком стоят простые задачи, изучение возможностей и восстановление телепорта. Найти материалы и сразиться с первыми противниками. На старте это два заклинания: заморозка с которой можно создавать фигуры и телекинез. Разработчики не ограничивают сферы применения и игроку дают возможность проявить элемент творчества, не ставят заметных рамок и это можно использовать для поиска интересных подходов к решению задач, а также использовать в сражениях.

Само изучение игрового мира тут проходит в режиме веселья, когда можно кружиться на острие ножа, контролируя хаос и магические способности. Хотя некоторые упрощения тоже имеются, в некоторых элементах видна сдержанность и не хватает обратной отдачи. Слабо реализован ближний бой, комбинации атак затянуты. Неточно работает захват. Здесь вероятно сказывается ограниченный бюджет.

А вот на что были потрачены усилия и не зря это окружающий мир. Сложная геометрия, насыщенные деталями текстуры, приятная цветовая гамма. Есть свой оригинальный характер, провоцирующий к более детальному изучению игровой вселенной. В ходе приключения и путешествия локации сменяются, за время игры не успевает приедаться.

Проработали лор, много текстов, описаний, описываются подробности и уделяется внимание персонажем. Добавляются эти записи по мере прохождения и изучения миры. Здесь имеется элемент RPG с общением между NPC. Изучить тут будет что, внимание к скрытым частям мира поощряется.

В плане динамике игра набирает обороты, с каждым уровнем добавляются свои особенности и новые ресурсы. Есть система крафта, в которой можно создавать экипировку и магическое оружие с разными характеристиками. Если же говорить про боссов, то большая часть из них похожа на сражения в Monster Hunter. Бои разделяются на несколько этапов. В награду игрок получает уникальные и редкие компоненты.

С учетом что Eternal Strand делала небольшая команда, проект получился масштабным и хорошо проработанным. Это та игра, которая сможет наградить за потраченное время и подарить приятные эмоции в ходе путешествия. Красивый мир, зрелищные сражения, элементы RPG, много диалогов и лор. Для этой игры хочется увидеть продолжение в дальнейшем.