Обзор FORMULA MONZA VL-750APB-85. Тест блока питания для крепких игровых сборок

Мы продолжаем изучать модельную линейку компонентов для сборки системы компании FORMULA, представленных в российских магазинах. В центре внимания сегодня будет источник питания MONZA VL-750APB-85 с мощностью 750 Вт с КПД 85%. Из особенностей отмечают низкий уровень шума при нагрузке и актуальный набор разъемов.

FORMULA MONZA VL-750APB-85

Комплектация

FORMULA MONZA VL-750APB-85

Коробка из плотного картона с информацией по техническим характеристикам и полученным сертификатам. Комплект включает силовой кабель, пластиковые стяжки и крепежные винты.

FORMULA MONZA VL-750APB-85

FORMULA MONZA VL-750APB-85 обзор

Внешний вид

Выполнен в корпусе из стали черного цвета. Из особенностей, как и у Formula MONZA VL-850APB-85, матовая текстурная покраска.

FORMULA MONZA VL-750APB-85

На боковую сторону нанесена наклейка, на которой помимо логотипа производителя и серии приведена подробная таблица с распределением мощности по линиям. Согласно этим данным, на линию 12V дается 732 Вт, соответствуя требованиям спецификаций для ATX 2.4. На 3.3 и 5V идет 140 Вт. Для дежурной линии 5V – 18.5 Вт. Логотип сертификации 85 Plus Bronse.

FORMULA MONZA VL-750APB-85

Верхняя крышка со штампованной вентиляционной решеткой в виде символа X. Отдельный доступ для удаления пыли с вентилятора не предусмотрен.

FORMULA MONZA VL-750APB-85

Вентиляционная решетка у FORMULA MONZA VL-750APB-85 также на задней панели. Здесь традиционный набор из тумблера и гнезда питания.

FORMULA MONZA VL-750APB-85

Несъемный кабель-менеджмент. Все провода в дополнительной защитной оплетке. При этом сохранена оригинальная расцветка полярности кабелей. Сечение 18 AWG.

FORMULA MONZA VL-750APB-85

Этот блок питания включает следующий набор разъемов: один 24pin ATX, один CPU 4+4pin, два PCIe 6+2pin, семь SATA, три MOLEX и один FDD. Средняя длина кабелей 60 см.

Платформа

Основные конденсаторы японские TK 420В 180 мКф в количестве двух штук. Контроллер Champion CM6800. Стабилизация на линии 12В и DC-DC мост на 3.3 и 5В.

FORMULA MONZA VL-750APB-85

Есть многоступенчатая система защиты, включая пониженное и повышенное напряжение, перегрузки и короткого замыкания. Фильтрация на входе.

FORMULA MONZA VL-750APB-85

Два алюминиевых радиатора с оребрением. 120 мм вентилятор с регулируемой скоростью вращения.

FORMULA MONZA VL-750APB-85

Тесты

Уровень шума

FORMULA MONZA VL-750APB-85

Данные
150W30
450W41
750W45

КПД

FORMULA MONZA VL-750APB-85

Данные
150W86
350W89
450W88
750W86

Уровень напряжения на линиях

FORMULA MONZA VL-750APB-85

150W450W750W
1212,0812,0311,96
55.07/td>5.045.01
3,333.283.263.21

Итоги

FORMULA MONZA VL-750APB-85 – блок питания с высоким КПД и хорошей стабильностью по линиям. Его мощности достаточно для сборки крепкой игровой или рабочей системы среднего уровня. Трехлетняя гарантия, несъемные кабели с оплеткой, качественно окрашенный корпус, многоуровневая защита.
Обзор Formula MONZA VL-850APB-85. Тесты блока питания с 80 P…
Изучаемый сегодня блок питания Formula MONZA VL-850APB-85 подходит для организации питания любой игровой …
Xiaomi Power Bank 10000 mAh 22.5W Lite оценен в $12…
Компания Xiaomi представила новый мобильный аккумулятор, который получил длинное и очень говорящее назван…
FSP представила мощный блок питания Cannon Pro 2500W…
На выставке Computex 2023 компания FSP представила блок питания Cannon Pro мощностью 2500 Вт, что на 25% …
be quiet! представила блоки питания серии Dark Power Pro 13…
Сегодня немецкая компания be quiet!, которая производит одни из лучших в мире компонентов для ПК, официал…
ADATA представила блок питания Fusion 1600 Titanium…
На выставке Computex 2023 компания ADATA официально представила свой передовой блок питания, который с лё…
Обзор Formula FX-800 ATX 800W. Тесты недорого блока питания…
Сегодня мы проведем тестирование старшей модели в линейке блоков питания Formula FX, предлагающей источни…
Обзор DeepCool PQ850M. Тесты блока питания…
Серия блоков питания DeepCool PQ-M включает модели с мощностью от 650 до 1000 Вт. Особенностью этой серии…
Cooler Master представила блок питания X Silent без вентилят…
Блок питания — один из самых важных и, что неудивительно, горячих компонентов в вашем компьютере. Соответ…
Обзор Formula FX-800 ATX 800W. Тесты недорого блока питанияОбзор Formula FX-800 ATX 800W. Тесты недорого блока питания
Обзор FORMULA MONZA VL-750APB-85. Тест блока питания для крепких игровых сборокОбзор FORMULA MONZA VL-750APB-85. Тест блока питания для крепких игровых сборок
Обзор Thermaltake Toughpower GF3 750W. Надежный блок питания с 12VHPWRОбзор Thermaltake Toughpower GF3 750W. Надежный блок питания с 12VHPWR
Обзор DeepCool PQ850M. Тесты блока питанияОбзор DeepCool PQ850M. Тесты блока питания
Обзор Lian Li SP850. Блок питания SFX с PCIe 5.0Обзор Lian Li SP850. Блок питания SFX с PCIe 5.0
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor