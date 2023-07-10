Обзор FORMULA MONZA VL-750APB-85. Тест блока питания для крепких игровых сборок

Мы продолжаем изучать модельную линейку компонентов для сборки системы компании FORMULA, представленных в российских магазинах. В центре внимания сегодня будет источник питания MONZA VL-750APB-85 с мощностью 750 Вт с КПД 85%. Из особенностей отмечают низкий уровень шума при нагрузке и актуальный набор разъемов.

Комплектация

Коробка из плотного картона с информацией по техническим характеристикам и полученным сертификатам. Комплект включает силовой кабель, пластиковые стяжки и крепежные винты.

FORMULA MONZA VL-750APB-85 обзор

Внешний вид

Выполнен в корпусе из стали черного цвета. Из особенностей, как и у Formula MONZA VL-850APB-85 , матовая текстурная покраска.

На боковую сторону нанесена наклейка, на которой помимо логотипа производителя и серии приведена подробная таблица с распределением мощности по линиям. Согласно этим данным, на линию 12V дается 732 Вт, соответствуя требованиям спецификаций для ATX 2.4. На 3.3 и 5V идет 140 Вт. Для дежурной линии 5V – 18.5 Вт. Логотип сертификации 85 Plus Bronse.

Верхняя крышка со штампованной вентиляционной решеткой в виде символа X. Отдельный доступ для удаления пыли с вентилятора не предусмотрен.

Вентиляционная решетка у FORMULA MONZA VL-750APB-85 также на задней панели. Здесь традиционный набор из тумблера и гнезда питания.

Несъемный кабель-менеджмент. Все провода в дополнительной защитной оплетке. При этом сохранена оригинальная расцветка полярности кабелей. Сечение 18 AWG.

Платформа

Этот блок питания включает следующий набор разъемов: один 24pin ATX, один CPU 4+4pin, два PCIe 6+2pin, семь SATA, три MOLEX и один FDD. Средняя длина кабелей 60 см.Основные конденсаторы японские TK 420В 180 мКф в количестве двух штук. Контроллер Champion CM6800. Стабилизация на линии 12В и DC-DC мост на 3.3 и 5В.

Есть многоступенчатая система защиты, включая пониженное и повышенное напряжение, перегрузки и короткого замыкания. Фильтрация на входе.

Два алюминиевых радиатора с оребрением. 120 мм вентилятор с регулируемой скоростью вращения.

Тесты

Уровень шума

Данные 150W 30 450W 41 750W 45

КПД

Данные 150W 86 350W 89 450W 88 750W 86

Уровень напряжения на линиях

150W 450W 750W 12 12,08 12,03 11,96 5 5.07/td> 5.04 5.01 3,33 3.28 3.26 3.21

Итоги

FORMULA MONZA VL-750APB-85 – блок питания с высоким КПД и хорошей стабильностью по линиям. Его мощности достаточно для сборки крепкой игровой или рабочей системы среднего уровня. Трехлетняя гарантия, несъемные кабели с оплеткой, качественно окрашенный корпус, многоуровневая защита.