Обзор FORMULA MONZA VL-750APB-85. Тест блока питания для крепких игровых сборок

Коробка из плотного картона с информацией по техническим характеристикам и полученным сертификатам. Комплект включает силовой кабель, пластиковые стяжки и крепежные винты.
На боковую сторону нанесена наклейка, на которой помимо логотипа производителя и серии приведена подробная таблица с распределением мощности по линиям. Согласно этим данным, на линию 12V дается 732 Вт, соответствуя требованиям спецификаций для ATX 2.4. На 3.3 и 5V идет 140 Вт. Для дежурной линии 5V – 18.5 Вт. Логотип сертификации 85 Plus Bronse.
Верхняя крышка со штампованной вентиляционной решеткой в виде символа X. Отдельный доступ для удаления пыли с вентилятора не предусмотрен.
Вентиляционная решетка у FORMULA MONZA VL-750APB-85 также на задней панели. Здесь традиционный набор из тумблера и гнезда питания.
Несъемный кабель-менеджмент. Все провода в дополнительной защитной оплетке. При этом сохранена оригинальная расцветка полярности кабелей. Сечение 18 AWG.
Этот блок питания включает следующий набор разъемов: один 24pin ATX, один CPU 4+4pin, два PCIe 6+2pin, семь SATA, три MOLEX и один FDD. Средняя длина кабелей 60 см.
Есть многоступенчатая система защиты, включая пониженное и повышенное напряжение, перегрузки и короткого замыкания. Фильтрация на входе.
Два алюминиевых радиатора с оребрением. 120 мм вентилятор с регулируемой скоростью вращения.
|Данные
|150W
|30
|450W
|41
|750W
|45
|Данные
|150W
|86
|350W
|89
|450W
|88
|750W
|86
|150W
|450W
|750W
|12
|12,08
|12,03
|11,96
|5
|5.07/td>
|5.04
|5.01
|3,33
|3.28
|3.26
|3.21