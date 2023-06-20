Обзор Formula MONZA VL-850APB-85. Тесты блока питания с 80 PLUS BRONZE

Изучаемый сегодня блок питания Formula MONZA VL-850APB-85 подходит для организации питания любой игровой системы или рабочей станции, включая и те что построены на компонентах флагманского уровня. Из особенностей этой модели отмечаются сертификат 80 PLUS BRONZE, традиционный ATX-типоразмер и несъемный кабель-менеджмент.

Formula MONZA VL-850APB-85

Комплектация

Formula MONZA VL-850APB-85

Поставляется в коробке из картона, на обратной стороне которой подробная таблица по техническим характеристикам. Комплект включает силовой кабель, пластиковые стяжки, винты и руководство пользователя.

Formula MONZA VL-850APB-85

Formula MONZA VL-850APB-85 обзор

Внешний вид

Выполнен блок питания в классическом корпусе из стали черного цвета с матовой покраской. Габариты составляют 150 х 86 х 140 мм (ШхВхГ).

Formula MONZA VL-850APB-85

Решетка вентилятора представляет собой штампованные отверстия в верхней крышке, они стилизованы под символ «X». Отдельного доступа для обслуживания вентилятора не предусмотрено.

Formula MONZA VL-850APB-85

Кабели несъемные, выходит из корпуса общим пучком. Все они идут с дополнительной защитной оплеткой. Выглядит аккуратно, при этом практично при укладывании внутри корпуса.

Formula MONZA VL-850APB-85

Набор разъемов включает: 24pin ATX, два CPU 4x4pin, четыре PCIe 6+2pin, семь SATA, три MOLEX, один FDD. Этого достаточно для современных материнских плат, рассчитанных на старшие процессоры, и флагманские видеокарты, но для RTX 4000 потребуется позаботиться о переходнике на новый 16-пиновый разъем.

Formula MONZA VL-850APB-85

На задней стороне гнездо питания и механический тумблер. Остальная часть вентиляционная решетка в виде сетки в форме сот.

Formula MONZA VL-850APB-85

На боковой грани у Formula MONZA VL-850APB-85 наклейка с таблицей. Согласно этим данным на линию 12В выделено 840Ватт и 70А, еще 140 Ватт на 3.3 и 5В суммарно.

Платформа

Здесь используется распространённая топология полумоста с синхронным выпрямителем линии 12В, а также DC-DC преобразователя на 5 и 3.3 В.

Formula MONZA VL-850APB-85

На входе EMI-фильтр, один Х-конденсатор и два Y-конденсатора. Есть защиты OVP, UVP, OPP и SCP.

Formula MONZA VL-850APB-85

Применены качественные компоненты с высоким ресурсом службы. Основной конденсатор Nichicon. Есть пара металлических радиаторов.

Formula MONZA VL-850APB-85

За активное охлаждение отвечает 120 мм вентилятор.

Тесты

Уровень шума

Formula MONZA VL-850APB-85

Данные
150W29
450W41
850W45

КПД

Formula MONZA VL-850APB-85

Данные
150W87
250W89
350W90
500W90
650W88
850W86

Уровень напряжения на линиях

Formula MONZA VL-850APB-85

150W450W850W
1212,112,0611,98
55.225.055.02
3,333.313.33.29

Итоги

Formula MONZA VL-850APB-85 – блок питания для игровых систем и рабочих станций. Это классический вариант с несъемным кабель-менеджментом, 80 PLUS BRONSE, актуальным набором разъемов с кабелями в защитной оплетке. С учетом средней стоимости в 8000 рублей это вполне интересный вариант для использования в сборках.
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