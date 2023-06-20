Обзор Formula MONZA VL-850APB-85. Тесты блока питания с 80 PLUS BRONZE

Поставляется в коробке из картона, на обратной стороне которой подробная таблица по техническим характеристикам. Комплект включает силовой кабель, пластиковые стяжки, винты и руководство пользователя.
Решетка вентилятора представляет собой штампованные отверстия в верхней крышке, они стилизованы под символ «X». Отдельного доступа для обслуживания вентилятора не предусмотрено.
Кабели несъемные, выходит из корпуса общим пучком. Все они идут с дополнительной защитной оплеткой. Выглядит аккуратно, при этом практично при укладывании внутри корпуса.
Набор разъемов включает: 24pin ATX, два CPU 4x4pin, четыре PCIe 6+2pin, семь SATA, три MOLEX, один FDD. Этого достаточно для современных материнских плат, рассчитанных на старшие процессоры, и флагманские видеокарты, но для RTX 4000 потребуется позаботиться о переходнике на новый 16-пиновый разъем.
На задней стороне гнездо питания и механический тумблер. Остальная часть вентиляционная решетка в виде сетки в форме сот.
На боковой грани у Formula MONZA VL-850APB-85 наклейка с таблицей. Согласно этим данным на линию 12В выделено 840Ватт и 70А, еще 140 Ватт на 3.3 и 5В суммарно.
На входе EMI-фильтр, один Х-конденсатор и два Y-конденсатора. Есть защиты OVP, UVP, OPP и SCP.
Применены качественные компоненты с высоким ресурсом службы. Основной конденсатор Nichicon. Есть пара металлических радиаторов.
За активное охлаждение отвечает 120 мм вентилятор.
|Данные
|150W
|29
|450W
|41
|850W
|45
|Данные
|150W
|87
|250W
|89
|350W
|90
|500W
|90
|650W
|88
|850W
|86
|150W
|450W
|850W
|12
|12,1
|12,06
|11,98
|5
|5.22
|5.05
|5.02
|3,33
|3.31
|3.3
|3.29