Обзор Formula MONZA VL-850APB-85. Тесты блока питания с 80 PLUS BRONZE

Изучаемый сегодня блок питания Formula MONZA VL-850APB-85 подходит для организации питания любой игровой системы или рабочей станции, включая и те что построены на компонентах флагманского уровня. Из особенностей этой модели отмечаются сертификат 80 PLUS BRONZE, традиционный ATX-типоразмер и несъемный кабель-менеджмент.

Комплектация

Поставляется в коробке из картона, на обратной стороне которой подробная таблица по техническим характеристикам. Комплект включает силовой кабель, пластиковые стяжки, винты и руководство пользователя.

Formula MONZA VL-850APB-85 обзор

Внешний вид

Выполнен блок питания в классическом корпусе из стали черного цвета с матовой покраской. Габариты составляют 150 х 86 х 140 мм (ШхВхГ).

Решетка вентилятора представляет собой штампованные отверстия в верхней крышке, они стилизованы под символ «X». Отдельного доступа для обслуживания вентилятора не предусмотрено.

Кабели несъемные, выходит из корпуса общим пучком. Все они идут с дополнительной защитной оплеткой. Выглядит аккуратно, при этом практично при укладывании внутри корпуса.

Набор разъемов включает: 24pin ATX, два CPU 4x4pin, четыре PCIe 6+2pin, семь SATA, три MOLEX, один FDD. Этого достаточно для современных материнских плат, рассчитанных на старшие процессоры, и флагманские видеокарты, но для RTX 4000 потребуется позаботиться о переходнике на новый 16-пиновый разъем.

На задней стороне гнездо питания и механический тумблер. Остальная часть вентиляционная решетка в виде сетки в форме сот.

Платформа

На боковой грани у Formula MONZA VL-850APB-85 наклейка с таблицей. Согласно этим данным на линию 12В выделено 840Ватт и 70А, еще 140 Ватт на 3.3 и 5В суммарно.Здесь используется распространённая топология полумоста с синхронным выпрямителем линии 12В, а также DC-DC преобразователя на 5 и 3.3 В.

На входе EMI-фильтр, один Х-конденсатор и два Y-конденсатора. Есть защиты OVP, UVP, OPP и SCP.

Применены качественные компоненты с высоким ресурсом службы. Основной конденсатор Nichicon. Есть пара металлических радиаторов.

Тесты

Уровень шума

За активное охлаждение отвечает 120 мм вентилятор.

Данные 150W 29 450W 41 850W 45

КПД

Данные 150W 87 250W 89 350W 90 500W 90 650W 88 850W 86

Уровень напряжения на линиях

150W 450W 850W 12 12,1 12,06 11,98 5 5.22 5.05 5.02 3,33 3.31 3.3 3.29

Итоги

Formula MONZA VL-850APB-85 – блок питания для игровых систем и рабочих станций. Это классический вариант с несъемным кабель-менеджментом, 80 PLUS BRONSE, актуальным набором разъемов с кабелями в защитной оплетке. С учетом средней стоимости в 8000 рублей это вполне интересный вариант для использования в сборках.