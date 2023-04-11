Обзор Figment 2: Creed Valley. Яркий платформер с глубоким смыслом

Игру полностью прошли, собрав все коллекционные предметы. К сожалению, в этот раз такое прохождение не награждается платиновым трофеем.
Человек, в голове которого проходят события, слишком увлечен работой, не уделяет внимание семье и не находит времени для своих хобби. Знакомая история? Сейчас это для большинства реальность и именно на проблему такого подхода и пытаются обратить внимание.
Путешествуя по чертогам разума, идет борьба со страхами и кошмарами. Решаются проблемы «мыслей» и других важных элементов сознания. В итоге необходимо навести порядок и найти душевную гармонию, сбалансировав время, затрачиваемое на работу, развлечение и семью.
История Figment 2: Creed Valley не затянута по времени. Пройти ее можно в течение 4-5 часов. На любой из уровней доступен возврат для сбора коллекционных предметов с сохранением прогресса.
Как и ранее, здесь основа геймплея это решение головоломок и сражение с противниками. Загадки разнообразные, не повторяются. Решать их интересно и увлекательно. Разбавлено все это еще мини-играми, например, с сопоставлением мелодий, нахождением цветовых пар.
Понравилось визуальное исполнение уровней. Многоуровневые объекты, интересное сочетание цветов и общий визуал со скрытыми отсылками. Сопровождается это удачно подобранной музыкой, которую, как в большинстве других игр, не тянет убрать, снизив громкость.
Боевая система завязана на простом приеме – взмахи мечом и увороты. Нет перенасыщения для «галочки». При этом если касаться сражений с боссами, то тут даже при такой простоте бой выходит динамичным. Вариаций по уровню сложности нет.