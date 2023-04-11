Обзор Figment 2: Creed Valley. Яркий платформер с глубоким смыслом

Не так давно разработчики из студии Bedtime Digital Games выпустили продолжение платформера Figment, повествующего о путешествиях по разуму человека. Первая часть получила большое количество положительных оценок и здесь так и напрашивалось продолжение, им и стала Figment 2: Creed Valley. Вышла она на консолях текущего поколения, Nintendo и ПК.

Игру полностью прошли, собрав все коллекционные предметы. К сожалению, в этот раз такое прохождение не награждается платиновым трофеем.

Сюжет

Игра является прямым продолжением истории и здесь разработчики предполагают, что уже есть понимание истории, поэтому все стартует без прелюдии. В целом же даже не играя в первую часть, все интуитивно понятно. Разворачивается он в глубинах разума, управлять предлагается Пайпером и Дасти. Проходить можно одному или вдвоем, но в последнем варианте второй игрок, скорее, для массовки.

Человек, в голове которого проходят события, слишком увлечен работой, не уделяет внимание семье и не находит времени для своих хобби. Знакомая история? Сейчас это для большинства реальность и именно на проблему такого подхода и пытаются обратить внимание.

Путешествуя по чертогам разума, идет борьба со страхами и кошмарами. Решаются проблемы «мыслей» и других важных элементов сознания. В итоге необходимо навести порядок и найти душевную гармонию, сбалансировав время, затрачиваемое на работу, развлечение и семью.

История Figment 2: Creed Valley не затянута по времени. Пройти ее можно в течение 4-5 часов. На любой из уровней доступен возврат для сбора коллекционных предметов с сохранением прогресса.

Геймплей и графика

Как и ранее, здесь основа геймплея это решение головоломок и сражение с противниками. Загадки разнообразные, не повторяются. Решать их интересно и увлекательно. Разбавлено все это еще мини-играми, например, с сопоставлением мелодий, нахождением цветовых пар.

Понравилось визуальное исполнение уровней. Многоуровневые объекты, интересное сочетание цветов и общий визуал со скрытыми отсылками. Сопровождается это удачно подобранной музыкой, которую, как в большинстве других игр, не тянет убрать, снизив громкость.

Figment 2: Creed Valley обзор

Итоги

Боевая система завязана на простом приеме – взмахи мечом и увороты. Нет перенасыщения для «галочки». При этом если касаться сражений с боссами, то тут даже при такой простоте бой выходит динамичным. Вариаций по уровню сложности нет.Figment 2: Creed Valley – платформер с красивой графикой, незатянутым приключением и скрытым смыслом. Отсутствие перегруженности активностями и механиками позволяет наслаждаться красивым визуалом и хорошо подобранной музыкой. Из минусов можно выделить только малую вовлеченность второго игрока в локальном кооперативе и отсутствие платинового трофея на PlayStation.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".