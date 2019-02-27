Обзор Fiio M7. Плеер с aptX HD и сенсорным экраном

2019-02-27, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Fiio M7; [135]
За последние несколько лет на волне роста популярности смартфонов, актуальность портативных плееров снизилась. Но списывать со счетов их еще рано. Несмотря на простоту прослушивания музыки со смартфона, качество ее воспроизведения удовлетворяет далеко не каждого. Даже если речь идет не про использование комплектных наушников, «узким горлышком» будет отсутствие выделенного аудиотракта и ЦАП в смартфоне. Тестируемый сегодня плеер Fiio M7 выступает альтернативой смартфонам, насколько он хорош и какие преимущества дает, предлагаем разобраться в ходе детального тестирования.

Fiio M7

К моменту публикации он находится в широком доступе в российских магазинах. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Fiio M7 обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением плеера и данными по техническим характеристикам. Внутри зафиксирован во вспененную подложку, предотвращающую тряску и получение повреждений при транспортировке.

Fiio M7

Комплект включает прозрачный силиконовый чехол, инструкцию и техническую документацию.

Fiio M7

Внешний вид

Выполнен Fiio M7 в компактном корпусе прямоугольной формы с ровными линиями и строгим дизайном. По габаритам он меньше привычного смартфона.

Fiio M7

Общие габариты составляют 109 х 52 х 13 мм при весе в 116 граммов. Удобно поместится в кармане.

Fiio M7

Корпус плеера выполнен из алюминия. Он монолитен, отсутствуют элементы, потенциально подверженные излому.

Fiio M7

На лицевой стороне выведен сенсорный дисплей. Рамки вокруг него широкие, они также металлические.

Fiio M7

Сам плеер доступен в нескольких цветовых решениях: черной, синей, красной и серебристой.

Fiio M7

Несмотря на наличие сенсорного управления, сохранились механические кнопки. На верхнем торце кнопка включения с круговой подсветкой. Сбоку регулятор громкости, кнопка воспроизведения/паузы, а также перемотки/переключения треков. Кнопки зафиксированы в корпусе хорошо, ход короткий.

Fiio M7

На верхнем торце у Fiio M7 разъем под проводное подключение наушников. Слева слот для карты памяти формата microSD.

Fiio M7

Зарядка и подключение к ПК проводится через современный USB Type-C разъем.

Fiio M7

Экран

Изображение выводится на 3.2-дюймовый дисплей с разрешением 480 на 800 пикселей. Это IPS-матрица с широкими углами обзора. Картинка хорошо читается, подсветка равномерна по всей площади. На нажатия реагирует точно.

Fiio M7

Начинка

Несмотря на свою не высокую для такого класса устройств стоимость, внутри установлена качественная платформа с ЦАП ES9018Q2C. Аудиовыход поддерживает 70 мВт 16 Ом / 40 мВт 32 Ом. Располагает Fiio M7 двумя гигабайтами встроенной памяти. Расширить место под хранение библиотеки медиа файлов можно будет, установив емкую карту памяти.

Аккумулятор

За автономную работу плеера отвечает батарейка с емкостью 1880 мАч. Ее хватает на 20 часов беспрерывного воспроизведения музыки. На практике мы проводили зарядку раз в две недели, при работе в режиме «дом-работа-дом». Восстановить заряд можно будет за 2.5 часа.

Софт

Работает на базе операционной системы Google Android 7.0. Система заметно урезана, используется собственная оболочка. Отсутствуют: магазин приложений, шторка уведомлений, телефонный функционал. За счет таких изменений ускорилась работа и упростился запуск ключевых функций.

Fiio M7

Главный экран представляет собой шесть иконок для быстрого запуска. Интерфейс локализован под русскоязычных пользователей. Доступны: музыка, радио, проводник, галерея, техническая поддержка и настройки.

Fiio M7

В разделе НАСТРОЙКИ проводится подключение к Bluetooth наушникам или колонкам.

Fiio M7

Выставляется качество беспроводного воспроизведения, пульт на наушниках, баланс по каналам.

Fiio M7

Для РАДИО можно выбрать регион с диапазоном частот.

Fiio M7

Блокируются выбранные клавиши из доступных на корпусе. Так можно будет исключить ложные нажатия.

Fiio M7

Есть общие параметры с настройкой экрана блокировки, таймера выключения, оформления рабочего стола, текущего времени и даты, языка интерфейса.

Fiio M7Fiio M7

В разделе ПОДДЕРЖКА можно провести ручное обновление прошивки и ознакомиться с краткими инструкциями.

Fiio M7

Тесты

Fiio M7Fiio M7

Fiio M7 помимо прослушивания музыкальных композиций с внутренней или внешней памяти, также поддерживает FM-радио и отображение графических файлов. Есть автоматическое сканирование частотного диапазона с сохранением радиостанций. Работать приемник будет только при использовании проводных наушников.

Fiio M7

Встроенный плеер поддерживает плейлисты, поиск композиций, сортировку по жанрам и исполнителям.

Fiio M7

По выбранным трекам можно просмотреть подробные данные. Выставить параметры эквалайзера.

Fiio M7Fiio M7

Тестирование мы проводили с наушниками RHA MA650 Wireless. Для подключения использовался Bluetooth. Как и плеер, они поддерживают кодеки AptX. Проблем с качеством передачи звука выявлено не было. Звучание в такой связке на уровне флагманских смартфонов 2018/2019 года. Плавное и чистое звучание с поддержкой AptX HD.

Fiio M7

Заметная разница есть при использовании проводных наушников RHA MA650 Silver с качественными драйверами. Демонстрируется широкий частотный диапазон и высокая детализация на всей полосе.

Fiio M7

Плеер справляется со сложными композициями. Только единичные модели смартфонов могут раскрыть потенциал наушников с высокой чувствительностью и импедансом. Есть точная регулировка уровня громкости.

Итоги по Fiio M7

Fiio M7 добротный плеер, полностью раскрывающий потенциал премиальных проводных и беспроводных наушников. Поддержка актуальных кодеков передачи звука в высокой четкости, алюминиевый корпус, компактные габариты, легкий вес, понятный и простой интерфейс, сенсорное управление, длительное время автономной работы, FM-тюнер, USB Type-C. Не устроить может малый объем встроенной памяти.

Комментарии:
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy M30 по...
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy M30 поКомпания Samsung представила в рамках выставки MWC 2019 недорогой смартфон Galaxy M30, который оценен в И...
Дисплей Samsung Galaxy S10 излучает реко...
Дисплей Samsung Galaxy S10 излучает рекоКомпания Samsung Display похвасталась очередным достижением, которое касается экранов для смартфонов. Утв...
Опубликованы примеры фото с камеры Huawe...
Опубликованы примеры фото с камеры HuaweВице-президент компании Huawei Ли Сяолун опубликовал фотографии, которые были сделаны на камеры флагманск...
Флагманский смартфон Honor Magic 2 получ...
Флагманский смартфон Honor Magic 2 получБренд Honor представил новую версию флагманского смартфона-слайдера Honor Magic 2 3D, который получил 8 Г...
Представлен бюджетный корпус SilentiumPC...
Представлен бюджетный корпус SilentiumPCКомпания SilentiumPC пополнила ассортимент недорогих корпусов моделью Signum SG1, которая выйдет в пяти в...
Вырез в смартфоне Xiaomi Mi 9 изменился ...
Вырез в смартфоне Xiaomi Mi 9 изменился Флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 только-только появился в продаже, а для него уже выпустили обновление. С...
Флагман Huawei P30 Pro показали на качес...
Флагман Huawei P30 Pro показали на качесВ сети наконец появился качественный рендер флагманского камерофона Huawei P30 Pro, который показали за з...
Новинка BlackBerry KEY2 Red Edition...
Новинка BlackBerry KEY2 Red EditionПредусмотрена QWERTY-клавиатура. Основная камера двойная и состоит из пары 12-мегапиксельных модулей, фро...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Fiio M7. Плеер с aptX HD и сенсорным экраномОбзор Fiio M7. Плеер с aptX HD и сенсорным экраном
Обзор Hoover HF18DPT 019 H-FREE. Беспроводной пылесос с инновационной насадкойОбзор Hoover HF18DPT 019 H-FREE. Беспроводной пылесос с инновационной насадкой
Обзор блока питания Thermaltake Smart BX1 550W (PS-SPD-0550NNSABE-1)Обзор блока питания Thermaltake Smart BX1 550W (PS-SPD-0550NNSABE-1)
Prestigio Muze G5 LTE обзор и тесты смартфонаPrestigio Muze G5 LTE обзор и тесты смартфона
Обзор вентиляторов be quiet! SHADOW WINGS 2 (BL085) и be quiet! SHADOW WINGS 2 (BL086)Обзор вентиляторов be quiet! SHADOW WINGS 2 (BL085) и be quiet! SHADOW WINGS 2 (BL086)
Предварительный обзор Lenovo IdeaCentre ...
Предварительный обзор Lenovo IdeaCentre В последнее время пользователи перестали обращать внимание на обычные настольные компьютеры. Дело в том, ...
Обзор Little Imps: A Dungeon Builder. Ст...
Обзор Little Imps: A Dungeon Builder. СтИгра Little Imps: A Dungeon Builder для меня оказалась слишком уж необычной и странной, чтобы прямо лоб р...
Предварительный обзор Huawei Mate X. Гиб...
Предварительный обзор Huawei Mate X. ГибБуквально неделю назад компания Samsung официально анонсировала свой новый гибкий смартфон Fold, который ...
Обзор Double. Очень необычная игра...
Обзор Double. Очень необычная играОт некоторых инди-игр получаешь гораздо больше эмоций, чем от большинства современных ААА-продуктов от кр...
Предварительный обзор Colorful iGame GeF...
Предварительный обзор Colorful iGame GeFБуквально недавно мы написали новость о том, что компания NVIDIA представила свои новые видеокарты GTX 16...
Обзор Bus Driver Simulator 2019. Специфи...
Обзор Bus Driver Simulator 2019. СпецифиЕсть определенные нишевые проекты, которые создаются специально для отдельной аудитории, которая любит сп...
Предварительный обзор Samsung Galaxy S10...
Предварительный обзор Samsung Galaxy S10Совсем недавно компания Samsung официально представила свои новые флагманы, которые поразили аудиторию св...
JBL представила в России линейку наушник...
JBL представила в России линейку наушник21 февраля в Москве прошла презентация компании JBL, на которой была представлена новая линейка наушников...
Предварительный обзор Samsung Galaxy Fol...
Предварительный обзор Samsung Galaxy FolДлительное время мы рассуждали о том, возможно ли выпустить в продажу полноценный смартфон с гибким диспл...
Предварительный обзор Panasonic Lumix TZ...
Предварительный обзор Panasonic Lumix TZВ последнее время компактные камеры пользуются какой-то невероятной популярностью. Видимо, мода на громад...
Обзор Dirt Rally 2.0. Шикарный гоночный ...
Обзор Dirt Rally 2.0. Шикарный гоночный Авторы Dirt Rally 2.0 решили предоставить фанатам хардкорных автомобильных симуляторов действительно крут...
Предварительный обзор Samsung Galaxy S10...
Предварительный обзор Samsung Galaxy S10Компания Samsung официально представила свой новый флагман под названием Samsung Galaxy S10, который оказ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor