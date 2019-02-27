Обзор Fiio M7. Плеер с aptX HD и сенсорным экраном

За последние несколько лет на волне роста популярности смартфонов, актуальность портативных плееров снизилась. Но списывать со счетов их еще рано. Несмотря на простоту прослушивания музыки со смартфона, качество ее воспроизведения удовлетворяет далеко не каждого. Даже если речь идет не про использование комплектных наушников, «узким горлышком» будет отсутствие выделенного аудиотракта и ЦАП в смартфоне. Тестируемый сегодня плеер Fiio M7 выступает альтернативой смартфонам, насколько он хорош и какие преимущества дает, предлагаем разобраться в ходе детального тестирования.

Fiio M7 обзор

К моменту публикации он находится в широком доступе в российских магазинах. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением плеера и данными по техническим характеристикам. Внутри зафиксирован во вспененную подложку, предотвращающую тряску и получение повреждений при транспортировке.

Комплект включает прозрачный силиконовый чехол, инструкцию и техническую документацию.

Внешний вид

Выполнен Fiio M7 в компактном корпусе прямоугольной формы с ровными линиями и строгим дизайном. По габаритам он меньше привычного смартфона.

Общие габариты составляют 109 х 52 х 13 мм при весе в 116 граммов. Удобно поместится в кармане.

Корпус плеера выполнен из алюминия. Он монолитен, отсутствуют элементы, потенциально подверженные излому.

На лицевой стороне выведен сенсорный дисплей. Рамки вокруг него широкие, они также металлические.

Сам плеер доступен в нескольких цветовых решениях: черной, синей, красной и серебристой.

Несмотря на наличие сенсорного управления, сохранились механические кнопки. На верхнем торце кнопка включения с круговой подсветкой. Сбоку регулятор громкости, кнопка воспроизведения/паузы, а также перемотки/переключения треков. Кнопки зафиксированы в корпусе хорошо, ход короткий.

На верхнем торце у Fiio M7 разъем под проводное подключение наушников. Слева слот для карты памяти формата microSD.

Зарядка и подключение к ПК проводится через современный USB Type-C разъем.

Экран

Изображение выводится на 3.2-дюймовый дисплей с разрешением 480 на 800 пикселей. Это IPS-матрица с широкими углами обзора. Картинка хорошо читается, подсветка равномерна по всей площади. На нажатия реагирует точно.

Начинка

Аккумулятор

Софт

Несмотря на свою не высокую для такого класса устройств стоимость, внутри установлена качественная платформа с ЦАП ES9018Q2C. Аудиовыход поддерживает 70 мВт 16 Ом / 40 мВт 32 Ом. Располагает Fiio M7 двумя гигабайтами встроенной памяти. Расширить место под хранение библиотеки медиа файлов можно будет, установив емкую карту памяти.За автономную работу плеера отвечает батарейка с емкостью 1880 мАч. Ее хватает на 20 часов беспрерывного воспроизведения музыки. На практике мы проводили зарядку раз в две недели, при работе в режиме «дом-работа-дом». Восстановить заряд можно будет за 2.5 часа.Работает на базе операционной системы Google Android 7.0. Система заметно урезана, используется собственная оболочка. Отсутствуют: магазин приложений, шторка уведомлений, телефонный функционал. За счет таких изменений ускорилась работа и упростился запуск ключевых функций.

Главный экран представляет собой шесть иконок для быстрого запуска. Интерфейс локализован под русскоязычных пользователей. Доступны: музыка, радио, проводник, галерея, техническая поддержка и настройки.

В разделе НАСТРОЙКИ проводится подключение к Bluetooth наушникам или колонкам.

Выставляется качество беспроводного воспроизведения, пульт на наушниках, баланс по каналам.

Для РАДИО можно выбрать регион с диапазоном частот.

Блокируются выбранные клавиши из доступных на корпусе. Так можно будет исключить ложные нажатия.

Есть общие параметры с настройкой экрана блокировки, таймера выключения, оформления рабочего стола, текущего времени и даты, языка интерфейса.

В разделе ПОДДЕРЖКА можно провести ручное обновление прошивки и ознакомиться с краткими инструкциями.

Тесты

Fiio M7 помимо прослушивания музыкальных композиций с внутренней или внешней памяти, также поддерживает FM-радио и отображение графических файлов. Есть автоматическое сканирование частотного диапазона с сохранением радиостанций. Работать приемник будет только при использовании проводных наушников.

Встроенный плеер поддерживает плейлисты, поиск композиций, сортировку по жанрам и исполнителям.

По выбранным трекам можно просмотреть подробные данные. Выставить параметры эквалайзера.

Тестирование мы проводили с наушниками RHA MA650 Wireless. Для подключения использовался Bluetooth. Как и плеер, они поддерживают кодеки AptX. Проблем с качеством передачи звука выявлено не было. Звучание в такой связке на уровне флагманских смартфонов 2018/2019 года. Плавное и чистое звучание с поддержкой AptX HD.

Заметная разница есть при использовании проводных наушников RHA MA650 Silver с качественными драйверами. Демонстрируется широкий частотный диапазон и высокая детализация на всей полосе.

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