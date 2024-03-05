Строгий корпус для игровых и рабочих сборок. Обзор Formula Air Power G5

Сегодня в центре внимание у нас будет недорогое шасси Formula Air Power G5 со стенкой из закаленного стекла и защитой от пыли. Это традиционный формат Midi Tower, представленный в черном и белом вариантах исполнения.

Комплектация

Коробая из неокрашенного картона, внутри нее находится в пакете и зафиксирован в палет из пенопласта. Комплект включает пластиковые стяжки, винты, руководство с данными по совместимости с компонентами.

Formula Air Power G5 обзор

Внешний вид

Это строгий корпус с переходами граней под прямыми углами и полностью окрашенный в общий цвет, без акцентных связок.

Лицевая панель — это вентиляционная сетка с квадратными ячейками. В нижней части слегка видимый логотип бренда. Ее можно будет полностью снять, за ней располагается шасси для установки радиатора жидкостного охлаждения или вентилятора.

С таким же внешним исполнением сетка на верхней грани. Ее можно снять, держится на магнитах и выполняет задачу отсечения пыли. За ней находятся посадочные места для двух 120 или 140 мм вентиляторов.

Левая стенка из закаленного стекла. В Formula Air Power G5 с белым исполнением стекло прозрачное, а у черного – тонированное. Правая стенка из ровного листа стали, на задней стороне штампованная ручка, упрощающая снятие.

Панель разъемов у корпуса включает скоростной USB-C, спаренный аудиоразъем, полноразмерный USB 3.0, совмещенную кнопку перезагрузки и включения.

Задняя панель с семью заглушками по платы расширения. Сбоку прижимает планкой, они съемные. Расположение блока питания нижнее. Здесь находится комплектный 120 мм вентилятор.

На основании четыре пластиковые ножки с резиновыми накладками. Под зоной блока питания пластина противопылевого фильтра, в отличие от верхней стенки его обслуживание затрудненно из-за способа крепления в пазах. С этой же стороны скрывается пара винтов, которые держат стойку для жестких дисков, вместо нее можно будет зафиксировать 2.5 диск напрямую на нижнюю стенку корпуса.

Внутренняя часть

Formula Air Power G5 с двумя отсеками, между которыми компоненты различаются по типу. Это камера для материнской платы и ключевых элементов, а также камера для блока питания и накопителей. Распределив и разграничив их улучшаются температурные показатели и сама сборка выглядит симпатичнее за счет того что лишние кабели можно будет спрятать в скрытой камере. Разграничение при этом идет с помощью Г-образной стенки с вырезом в районе расположения блока питания, нанесен логотип бренда.

Данный корпус рассчитан на установку материнских плат типоразмера ATX. Высота башенного охлаждения до 160 мм. Также можно установить жидкостное охлаждение. Видеокарты длиной до 327 мм.

Из простых решений отметим окошки для подвода кабелей, которые тут идут без резиновых клапанов. Для фиксации доступны ушки и в комплекте есть набор пластиковых стяжек.

Два 2.5 дюймовых диска можно зафиксировать на обратной стороне стойки материнской платы и еще два на корзине которая находится в районе блока питания.

Тесты

Мы провели замер уровня шума на расстоянии 30 сантиметров на максимальных оборотах в условиях закрытого стенда. Как показали данные, комплектный вентилятор тихий.

Итоги

Formula Air Power G5 – корпус для сборки системы под игры и работу со средним уровнем производительности, предлагающий преимущество в виде общей компактности. Классический внешний вид со стенкой из стекла, защита от пыли, поддержка жидкостных систем охлаждения, скоростной USB-C на панели разъемов. Из минусов труднодоступный фильтр от пыли под блоком питания.