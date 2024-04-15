Корпус для размещения на столе рядом с монитором. Обзор Formula Crystal Z1M

Подобное исполнение обеспечивает хороший обзор основной рабочей камеры. При этом не страдает жесткость конструкции. В основе шасси сталь 0.55 мм.
Боковая стенка крепится при помощи четырех винтов по периметру. Передняя в отличии большой версии не снимается.
У Formula Crystal Z1M интересно расположение панели разъемов. Она интегрирована в одну из ножек, находится снизу. Это позволяет разместить корпус на столе рядом с монитором и иметь быстрый доступ к ним, актуально с учетом того что такой корпус явно создан не для того чтобы прятать его на полу.
Основная часть площади основания вентиляционная решетка и здесь удобный противопылевой фильтр с магнитным креплением. Еще одна противопылевая решетка на верхней грани. Тут есть посадочные места под 3 вентилятора. Правая стенка у этой корпуса несет функциональную нагрузку, здесь есть вентиляционная решетка, которая может быть использована для вывода горячего воздуха от двух вентиляторов с посадкой сбоку. С учетом движения воздуха здесь защита от вентиляции не требуется.
Задняя панель с пятью заглушками под платы расширения, четыре из них не предполагают повторную установку. Данная версия не сопровождается заводским набором вентиляторов, задняя решетка свободна. Блок питания находится снизу.
Сбоку от платы находится шасси для двух вентиляторов типоразмера 120 мм, три можно поставить сверху и три снизу, а также один назад. В итоге возможности по организации движения воздуха здесь с запасом.
Башенное охлаждение с радиатором до 165 мм или жидкостное охлаждение с радиатором 240 мм. Видеокарты длиной до 380 мм. Под габаритные видеоускорители не предусмотрено дополнительных держателей.
Блок питания и основной набор кабелей будут скрыт в камере, которая не видна с установленными стенками. Здесь же находится стойка для жестких дисков, в которых можно поставить один 2.5 и один 3.5 дюймовый диск. Возможности для дисковой подсистемы скромны, но сейчас все чаще выбор идет в сторону М.2, который не требует интерфейсных и питающих проводов, а также отдельного места в корпусе. Есть небольшое количество ушек под стяжки для укладки магистралей.