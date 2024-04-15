Корпус для размещения на столе рядом с монитором. Обзор Formula Crystal Z1M

Изучаемый сегодня корпус Formula Crystal Z1M позволяет собрать игровой или рабочий ПК с материнской платой mATX и видеокартой длиной до 380 мм. Несмотря на компактные габариты есть место для установки жидкостной системы охлаждения с радиатором 240 мм. При этом само исполнение предполагает акцентирование внешнего вида компонентов.

Formula Crystal Z1M

Комплектация

Коробка из картона со схематичным изображением. Внутри палет из пенопласта и сам корпус в дополнительном защитном пакете с нанесенными пленками на стекло. Комплект включает пластиковые стяжки, карточку с данными по совместимости и набор винтов.

Formula Crystal Z1M

Formula Crystal Z1M обзор

Внешний вид

Помимо черной версии исполнения, доступен в белом. Обе идут с прозрачными закаленными стеклами. По духу исполнения он близок к Formula Crystal Z1 PLUS, с «аквариумом», где две боковые стенки соединяются между собой без рамки, создавая эффект легкости.

Formula Crystal Z1M

Подобное исполнение обеспечивает хороший обзор основной рабочей камеры. При этом не страдает жесткость конструкции. В основе шасси сталь 0.55 мм.

Formula Crystal Z1M

Боковая стенка крепится при помощи четырех винтов по периметру. Передняя в отличии большой версии не снимается.

Formula Crystal Z1M

У Formula Crystal Z1M интересно расположение панели разъемов. Она интегрирована в одну из ножек, находится снизу. Это позволяет разместить корпус на столе рядом с монитором и иметь быстрый доступ к ним, актуально с учетом того что такой корпус явно создан не для того чтобы прятать его на полу.

Formula Crystal Z1M

Основная часть площади основания вентиляционная решетка и здесь удобный противопылевой фильтр с магнитным креплением. Еще одна противопылевая решетка на верхней грани. Тут есть посадочные места под 3 вентилятора. Правая стенка у этой корпуса несет функциональную нагрузку, здесь есть вентиляционная решетка, которая может быть использована для вывода горячего воздуха от двух вентиляторов с посадкой сбоку. С учетом движения воздуха здесь защита от вентиляции не требуется.

Formula Crystal Z1M

Задняя панель с пятью заглушками под платы расширения, четыре из них не предполагают повторную установку. Данная версия не сопровождается заводским набором вентиляторов, задняя решетка свободна. Блок питания находится снизу.

Formula Crystal Z1M

Внутренняя часть

Formula Crystal Z1M поддерживает установку материнских плат mATX и mini-ITX. Стойка под нее с вырезами для подвода кабелей и окошком для проведения монтажа системы отвода тепла.

Formula Crystal Z1M

Сбоку от платы находится шасси для двух вентиляторов типоразмера 120 мм, три можно поставить сверху и три снизу, а также один назад. В итоге возможности по организации движения воздуха здесь с запасом.

Formula Crystal Z1M

Башенное охлаждение с радиатором до 165 мм или жидкостное охлаждение с радиатором 240 мм. Видеокарты длиной до 380 мм. Под габаритные видеоускорители не предусмотрено дополнительных держателей.

Formula Crystal Z1M

Блок питания и основной набор кабелей будут скрыт в камере, которая не видна с установленными стенками. Здесь же находится стойка для жестких дисков, в которых можно поставить один 2.5 и один 3.5 дюймовый диск. Возможности для дисковой подсистемы скромны, но сейчас все чаще выбор идет в сторону М.2, который не требует интерфейсных и питающих проводов, а также отдельного места в корпусе. Есть небольшое количество ушек под стяжки для укладки магистралей.

Formula Crystal Z1M

Тесты

Данный корпус не сопровождается вентиляторами. Поэтому уровень шума будет зависеть от тех компонентов, которые были использованы. Здесь этот замер пропустим и сразу замер только нагрев с башенным охлаждением процессора AMD Ryzen 7 7800X 3D. Проблем с перегревом не было.

Formula Crystal Z1M

Итоги

Formula Crystal Z1M корпус для размещения на столе рядом с монитором, позволяющий наслаждаться не только высоким уровнем быстродействия в играх, но и красотой проведенной сборки. При своих компактных габаритах предлагает хорошую совместимость с компонентами.
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