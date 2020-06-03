Обзор Fractal Design Define 7 Compact Black TG Dark Tint (FD-C-DEF7C-02). Тест корпуса

Сегодня состоялся анонс нового Midi-Tower корпуса Fractal Design Define 7 Compact и в ближайшее время он появится на полках российских магазинов. В нем унаследованы ключевые преимущества серии Design Define 7, но реализованы в более компактных габаритах. Совместимость с габаритными видеокартами и жидкостными охлаждения, использование качественных материалов и несколько вариантов компоновки.

Комплектация

В зависимости от компоновки стоимость варьируется от 99 до 109 долларов. Сегодня мы готовы поделиться опытом эксплуатации старшей TG Dark TintУпакован корпус в коробку из транспортировочного картона. Комплектующие собраны в отдельном кейсе. Внутреннее пространство заполнено вспененным материалом, предотвращающим получение повреждений при транспортировке.

Внешний вид

Комплект включает сменную верхнюю стенку, стяжки, набор винтов и шайб для сборки, тряпочку для протирки, руководство по сборке и гарантийный талон.Сохранен строгий внешний вид, характерный для этой серии. Сочетание стали и стекла, всегда смотрится выигрышно.

Отличием тестируемой нами модификации стала боковая стенка из закаленного стекла. Оно тонированное. Есть версия с прозрачным стеклом.

Вместо крепления с помощью винтов применены клипсы. Для удобного снятия и установки на тыльной стороне зафиксирована пластиковая ручка.

Такой же крепеж используется на противоположной стенке. Она здесь из стали. На внутреннею сторону нанесен звукопоглощающий материал.

Он же есть на верхней стенке. Она также фиксируется при помощи группы клипс. По умолчанию на Fractal Design Define 7 Compact установлена глухая стенка.

Вместо нее можно будет поставить перфорированную. Она улучшает доступ воздуха, но за счет повышения уровня шума.

За ней находится съемный противопылевой фильтр, а также посадочные места под вентилятор или радиатор системы жидкостного охлаждения.

Доступен хороший набор разъемов, состоящий из четырех USB, USB Type-C с USB 3.2 gen.2, отдельных аудиоразъемов, кнопок перезагрузки и включения.

Сохранен внешний вид лицевой панели. Это текстура под шлифованный металл с прямыми со скошенной гранью по периметру.

Но тут отказались от дверцы, вместо этого стенка снимается полностью. На этой стенке есть звукопоглощающий материал. В верхней части по центру вырез со светодиодным индикатором активности.

Еще один противопылевой фильтр предусмотрен в нижней части. Это цельная пластина, занимающая всю длину корпуса. По периметру четыре пластиковые ножки с резиновыми накладками.

Задняя панель с нижним расположением блока питания. Заглушки под платы расширения с вентиляционной решеткой.

Начинка

Корпус стал меньше и по длине, и по ширине, и по высоте. Уменьшился и его вес. Как результат он требует заметно меньше для установки.Зона блока питания и накопителей отделена от основной части металлической стенкой. Над блоком питания расположена перфорированная зона.

Для возможности установки массивных радиаторов систем жидкостного охлаждения у Fractal Design Define 7 Compact ближе к фронтальной части находятся две съемные пластиковые пластины.

Блок питания ставится на съемную рамку, которая в свою очередь фиксируется на пару накатанных винтов.

Стойка с двумя корзинами под жесткие диски 3.5 дюйма перемещается по рельсам. Ее также можно полностью снять, освободив эту зону для укладки кабелей и аксессуаров.Тем более сейчас акцент в дисковых подсистемах переходит на твердотельные накопители.

А под них тут выделено две съемные пластины за стенкой материнской платы. Опционально можно будет приобрести фиксатор для четырех накопителей.

Зона, которая в оригинальном корпусе находилась ближе к фронтальной панели с углублением и посадочными местами под диски тут сохранена, но используется только для укладки кабелей, ее ширина заметно сократилась. По опыту тут можно будет уложить все линии питания от блока питания, а также интерфейсные кабели.

На задней стенке распределены шесть липучек для фиксации кабелей. Также предусмотрены ушки. Несколько окошек с клапанами по периметру.

Предлагаются хорошие возможности по организации активного охлаждения. Дополнительно к двум комплектным вентиляторам GP-12 и GP-14, владелец сможет установить 120/240 радиатор на верхнюю стенку, 360/280 на переднюю. 120 мм вентилятор вниз при условии демонтажа корзины. Напомним, что все посадочные места тут сопровождаются противопылевыми фильтрами.

Сборка

Есть возможность установки видеокарты длиной до 360 мм и 341 при установке вентиляторов или радиатора на переднюю стенку. Ставится только горизонтально, вертикальная установка не поддерживается из-за уменьшения ширины корпуса.Для удобного монтажа системы охлаждения процессора предусмотрен вырез в районе сокета. Установить можно башенные системы высотой до 169 мм. Материнские платы ATX.В корпусе мы собирали систему на базе процессора Intel Core i5-10600K с жидкостной системой охлаждения, использующей радиатор 280 мм. Зафиксирован он был на передней стенке.

Для проверки совместимости с габаритными картами была выбрана ASUS Radeon RX5600XT Strix, самая массивная из имеющихся у нас в редакции. Проблем с монтажом ее не возникло.

Материнская плата ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI). Здесь отдельно отметим поддержку возможности подключения быстрого USB Type-C на корпусе. Для нее имеется соответствующий разъем на плате.

Корпус позволил провести аккуратный монтаж и обеспечил свободный доступ ко всем компонентам. Места внутри достаточно. Работала система тихо.

Итоги по Fractal Design Define 7 Compact

Корпус Fractal Design Define 7 Compact предлагает строгий и стильный внешний вид, продуманную конструкцию, защиту от пыли с обслуживаемыми фильтрами, звукопоглощающую обработку стенок, сменную верхнюю панель, два комплектных вентилятора, стенку из закаленного стекла с удобным механизмом установки и снятия, возможность аккуратной укладки кабелей, совместимость с 360 и 280 мм системами жидкостного охлаждения.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".