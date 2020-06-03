Обзор Fractal Design Define 7 Compact Black TG Dark Tint (FD-C-DEF7C-02). Тест корпуса

Сегодня состоялся анонс нового Midi-Tower корпуса Fractal Design Define 7 Compact и в ближайшее время он появится на полках российских магазинов. В нем унаследованы ключевые преимущества серии Design Define 7, но реализованы в более компактных габаритах. Совместимость с габаритными видеокартами и жидкостными охлаждения, использование качественных материалов и несколько вариантов компоновки.

Fractal Design Define 7 Compact

В зависимости от компоновки стоимость варьируется от 99 до 109 долларов. Сегодня мы готовы поделиться опытом эксплуатации старшей TG Dark Tint

Комплектация

Упакован корпус в коробку из транспортировочного картона. Комплектующие собраны в отдельном кейсе. Внутреннее пространство заполнено вспененным материалом, предотвращающим получение повреждений при транспортировке.

Fractal Design Define 7 Compact

Комплект включает сменную верхнюю стенку, стяжки, набор винтов и шайб для сборки, тряпочку для протирки, руководство по сборке и гарантийный талон.

Внешний вид

Сохранен строгий внешний вид, характерный для этой серии. Сочетание стали и стекла, всегда смотрится выигрышно.

Fractal Design Define 7 Compact

Отличием тестируемой нами модификации стала боковая стенка из закаленного стекла. Оно тонированное. Есть версия с прозрачным стеклом.

Fractal Design Define 7 Compact

Вместо крепления с помощью винтов применены клипсы. Для удобного снятия и установки на тыльной стороне зафиксирована пластиковая ручка.

Fractal Design Define 7 Compact

Такой же крепеж используется на противоположной стенке. Она здесь из стали. На внутреннею сторону нанесен звукопоглощающий материал.

Fractal Design Define 7 Compact

Он же есть на верхней стенке. Она также фиксируется при помощи группы клипс. По умолчанию на Fractal Design Define 7 Compact установлена глухая стенка.

Fractal Design Define 7 Compact

Вместо нее можно будет поставить перфорированную. Она улучшает доступ воздуха, но за счет повышения уровня шума.

Fractal Design Define 7 Compact

За ней находится съемный противопылевой фильтр, а также посадочные места под вентилятор или радиатор системы жидкостного охлаждения.

Fractal Design Define 7 Compact

Доступен хороший набор разъемов, состоящий из четырех USB, USB Type-C с USB 3.2 gen.2, отдельных аудиоразъемов, кнопок перезагрузки и включения.

Fractal Design Define 7 Compact

Сохранен внешний вид лицевой панели. Это текстура под шлифованный металл с прямыми со скошенной гранью по периметру.

Fractal Design Define 7 Compact

Но тут отказались от дверцы, вместо этого стенка снимается полностью. На этой стенке есть звукопоглощающий материал. В верхней части по центру вырез со светодиодным индикатором активности.

Fractal Design Define 7 Compact

Еще один противопылевой фильтр предусмотрен в нижней части. Это цельная пластина, занимающая всю длину корпуса. По периметру четыре пластиковые ножки с резиновыми накладками.

Fractal Design Define 7 Compact

Задняя панель с нижним расположением блока питания. Заглушки под платы расширения с вентиляционной решеткой.

Fractal Design Define 7 Compact

Корпус стал меньше и по длине, и по ширине, и по высоте. Уменьшился и его вес. Как результат он требует заметно меньше для установки.

Начинка

Зона блока питания и накопителей отделена от основной части металлической стенкой. Над блоком питания расположена перфорированная зона.

Fractal Design Define 7 Compact

Для возможности установки массивных радиаторов систем жидкостного охлаждения у Fractal Design Define 7 Compact ближе к фронтальной части находятся две съемные пластиковые пластины.

Fractal Design Define 7 Compact

Блок питания ставится на съемную рамку, которая в свою очередь фиксируется на пару накатанных винтов.

Fractal Design Define 7 Compact

Стойка с двумя корзинами под жесткие диски 3.5 дюйма перемещается по рельсам. Ее также можно полностью снять, освободив эту зону для укладки кабелей и аксессуаров.Тем более сейчас акцент в дисковых подсистемах переходит на твердотельные накопители.

Fractal Design Define 7 Compact

А под них тут выделено две съемные пластины за стенкой материнской платы. Опционально можно будет приобрести фиксатор для четырех накопителей.

Fractal Design Define 7 Compact

Зона, которая в оригинальном корпусе находилась ближе к фронтальной панели с углублением и посадочными местами под диски тут сохранена, но используется только для укладки кабелей, ее ширина заметно сократилась. По опыту тут можно будет уложить все линии питания от блока питания, а также интерфейсные кабели.

Fractal Design Define 7 Compact

На задней стенке распределены шесть липучек для фиксации кабелей. Также предусмотрены ушки. Несколько окошек с клапанами по периметру.

Fractal Design Define 7 Compact

Предлагаются хорошие возможности по организации активного охлаждения. Дополнительно к двум комплектным вентиляторам GP-12 и GP-14, владелец сможет установить 120/240 радиатор на верхнюю стенку, 360/280 на переднюю. 120 мм вентилятор вниз при условии демонтажа корзины. Напомним, что все посадочные места тут сопровождаются противопылевыми фильтрами.

Fractal Design Define 7 Compact

Есть возможность установки видеокарты длиной до 360 мм и 341 при установке вентиляторов или радиатора на переднюю стенку. Ставится только горизонтально, вертикальная установка не поддерживается из-за уменьшения ширины корпуса.
Для удобного монтажа системы охлаждения процессора предусмотрен вырез в районе сокета. Установить можно башенные системы высотой до 169 мм. Материнские платы ATX.

Сборка

В корпусе мы собирали систему на базе процессора Intel Core i5-10600K с жидкостной системой охлаждения, использующей радиатор 280 мм. Зафиксирован он был на передней стенке.

Fractal Design Define 7 Compact

Для проверки совместимости с габаритными картами была выбрана ASUS Radeon RX5600XT Strix, самая массивная из имеющихся у нас в редакции. Проблем с монтажом ее не возникло.

Fractal Design Define 7 Compact

Материнская плата ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI). Здесь отдельно отметим поддержку возможности подключения быстрого USB Type-C на корпусе. Для нее имеется соответствующий разъем на плате.

Fractal Design Define 7 Compact

Корпус позволил провести аккуратный монтаж и обеспечил свободный доступ ко всем компонентам. Места внутри достаточно. Работала система тихо.

Fractal Design Define 7 Compact

Итоги по Fractal Design Define 7 Compact

Золото. Выбор редакции MegaObzorКорпус Fractal Design Define 7 Compact предлагает строгий и стильный внешний вид, продуманную конструкцию, защиту от пыли с обслуживаемыми фильтрами, звукопоглощающую обработку стенок, сменную верхнюю панель, два комплектных вентилятора, стенку из закаленного стекла с удобным механизмом установки и снятия, возможность аккуратной укладки кабелей, совместимость с 360 и 280 мм системами жидкостного охлаждения.
Fractal Design Define 7 Compact получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Fractal Design Define 7 Compact
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