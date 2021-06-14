Обзор Fractal Design Ion Gold 650W. Эффективный и тихий блок питания

В рамках «Лаборатории» мы проводили тестирование блока питания Fractal Design Ion SFX-L 650W, ориентированного на сборку в компактных корпусах. Не так давно была анонсирована серия Ion Gold, выполненная в традиционном ATX типоразмере. Включает она решения с мощностью 550 Вт, 650 Вт, 750 Вт и 850 Вт.

Fractal Design Ion Gold 650W

Сопровождаются они 7-летней гарантией. К моменту публикации продажи уже стартовали. В среднем его можно приобрести за 8 300 рублей.

Комплектация

На обратной стороне коробки приведен график, демонстрирующий низкий уровень шума, таблица с нагрузочными характеристиками, списком разъемов и данными по ключевым особенностям.

Fractal Design Ion Gold 650W

Комплект включает набор модульных кабелей, стяжки, винты, руководство пользователя и гарантийный талон.

Fractal Design Ion Gold 650W обзор

Внешний вид

Как и в случае с корпусами, компания уделяет повышенное внимание дизайну, сочетая выверенный стиль и функциональность.

Fractal Design Ion Gold 650W

Даже в условиях традиционного формата исполнения, внесли несколько косметических решений, заметно улучшив внешнее восприятие. Это скошенные боковые грани.

Fractal Design Ion Gold 650W

Вентиляционная решетка с пиксельным дизайном. 140 мм вентилятор защищен рядом из прямых металлических проволок.

Fractal Design Ion Gold 650W

Отдельного доступа к вентилятору не предусмотрено. Разбор корпуса приведет к повреждению гарантийной пломбы.

Fractal Design Ion Gold 650W

Fractal Design Ion Gold 650W использует полностью модульный кабель-менеджмент. Слоты подключения распределены на группы, также они отличаются формой и количеством коннекторов. Так исключается ошибочное подключение.

Fractal Design Ion Gold 650W

Комплектные кабели с плоским типом оплетки. Линия питания ATX 24pin с дополнительной оплеткой. Этот блок питания не создает трудностей с аккуратной укладкой в корпусах с ограниченным пространством.

Fractal Design Ion Gold 650W

Суммарно доступны: четыре PCIe 8pin, шесть SATA, три MOLEX, один CPU EPS/ATX12V. С учетом текущего TDP современных процессоров и среднего количества разъемов на материнской плате, правильнее было увеличить количество CPU 8pin до двух, тем более нагрузочные характеристики и количество слотов на задней панели позволяют это сделать, здесь же придется использовать разветвители.

Fractal Design Ion Gold 650W

Длина питающего кабеля процессора 60 см, на видеокарты 55+15 см, на материнскую плату 50 см.

Fractal Design Ion Gold 650W

Установленный здесь вентилятор поддерживает полную остановку вращения без нагрузки. Это DYNAMIC X2 GP-14.

Начинка

Четыре радиатора с дополнительным оребрением. Часть элементов перенесена на дополнительные печатные платы. Топология DC-DC на вторичной цепи, LLC-преобразователь и AFPC на основной.

Fractal Design Ion Gold 650W

Основной конденсатор Nichicon 400V, 470uF. Рассчитан на длительную эксплуатацию. Общая разводка элементов включает качественные компоненты.

Fractal Design Ion Gold 650W

Есть защиты от перенапряжения, от пониженного напряжения, от перегрузки, от короткого замыкания, от сверхтока, от перегрева. Фильтры на входе. Infineon ICE3PCS01G и ExcellianceMOS EM8569D.

Fractal Design Ion Gold 650W

Тесты

Проведенная нагрузочная серия тестов подтвердила соответствие Fractal Design Ion Gold 650W требованиям сертификации 80 Plus Gold. По полученным данным он приближен к решениям 80 Plus Platinum.

КПД

Fractal Design Ion Gold 650W

Данные
150W88
250W91
350W92
500W91
650W89
Продуманная топология и использование качественных японских конденсаторов отразились на стабильности напряжений по линиям.

Уровень напряжения на линиях

Fractal Design Ion Gold 650W

150W350W500W
1212,0412,0311,98
55.085.065.01
3,333.353.343.32
В завершение приведем данные по замеру шума на расстоянии 40 сантиметров в корпусе со снятыми боковыми крышками.

Уровень шума:

Fractal Design Ion Gold 650W

Данные
Простой31
Нагрузка42

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorFractal Design Ion Gold 650W – блок питания с высоким ресурсом службы, подтвержденным 7-летней гарантией от производителя. В ходе тестов и дальнейшей эксплуатации он продемонстрировал высокий уровень эффективности, стабильность напряжения по линиям и низкий уровень шума. Кабели с плоской оплеткой для аккуратной укладки в корпусе, интересный внешний вид. Придраться можно только к одному CPU 8pin в наборе разъемов.
Fractal Design Ion Gold 650W получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Fractal Design Ion Gold 650W
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