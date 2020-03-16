Обзор Fractal Design Ion SFX-L 650W (FD-PSU-ION-SFX-650G-BK). Компактный и эффективный блок питания

Сегодня в центре внимания новая линейка блоков питания FRACTAL DESIGN ION SFX-L, выполненные в компактном форм-факторе и получившие сертификат энергоэффективности 80 PLUS Gold. Доступны модели с мощностью 500 и 650 Вт. Изучать будем на примере старшей модели с модульным кабель-менеджментом. На них предоставляется 10-летняя гарантия.
Fractal Design Ion SFX-L 650W получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Средняя стоимость на момент публикации составляет 8 400 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.
КомплектацияКомплект включает съемные кабели, пластиковые стяжки, набор винтов крепления, силовой кабель, рамку-переходник и руководство пользователя.
Собрано все в сумке. Упакован в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам.
Внешний видВыполнен Fractal Design Ion SFX-L 650W в компактном корпусе. Ширина и глубина составляют 125 на 125 мм. Толщина 63,5 мм.
Выполнен из окрашенный в черный цвет стали. Верхняя часть представляет собой вентиляционную решетку в виде асимметричных вырезов.
Крышку можно будет снять вместе с вентилятором без разбора всего корпуса и повреждения гарантийной пломбы. Так упрощается обслуживание и удаление пыли.
На внутренней панели расположены гнезда подключения кабелей. Эта модель с полностью модульным кабель-менеджментом.
Расположены они блоками и подписаны. Линия ATX разделена на два гнезда. Четыре PCI, восемь SATA.
В комплекте идут кабели UltraFlex DC. Они тоньше обычных кабелей и мягче, что упрощает аккуратную укладку в корпусах с ограниченным внутренним пространством.
На основание нанесена наклейка с техническими данными и подробными данными по линиям. Нанесен логотип сертификата 80 PLUS Gold. С внешней стороны расположены гнездо питания и механический тумблер. Остальная часть представляет собой вентиляционную решетку.
НачинкаОграниченное внутреннее пространство отразилось на плотной компоновке элементов внутри корпуса. В Fractal Design Ion SFX-L 650W используется топология резонансного преобразования LLC с преобразователями DC-DC и синхронным выпрямителем.
Основной конденсатор Nichicon 400В 470 мКф, функционирующий в диапазоне до 105 градусов. В схемотехнике используются твердотельные конденсаторы и электролитические Nichicon.
Неудивительно, что на эту линейку предоставляется 10-летняя гарантия.
Одна линяя 12V, рассчитанная на 54А и мощностью до 650 Вт. Линии 5 и 3.3V по 20A и суммарной мощностью 100 Вт. Есть защиты от низкого и высокого напряжения, короткого замыкания и перегрева.
За активное охлаждение отвечает 120 мм вентилятор. Напомним про простое удаление пыли.
Тесты Fractal Design Ion SFX-L 650W
Уровень шума:
|Данные
|Простой
|31
|Нагрузка
|41
КПД
|Данные
|150W
|88
|250W
|91
|350W
|92
|500W
|91
|650W
|89
Уровень напряжения на линиях
|150W
|350W
|500W
|12
|12,01
|12,03
|11,91
|5
|5.07
|5.1
|5.01
|3,33
|3.35
|3.34
|3.33
Fractal Design Ion SFX-L 650W обзор
Итоги по Fractal Design Ion SFX-L 650WFractal Design Ion SFX-L 650W – блок формата SFX-L c высокой эффективностью 80 PLUS Gold. Качественная элементная база, тихое и эффективное охлаждение, гибкие кабели UltraFlex DC, хороший набор разъемов с четырьмя PCI-e, наличие в комплекте рамки для ATX-корпусов. Весомым плюсом в пользу его выбора станет предоставление 10-летней гарантии от производителя.
Fractal Design Ion SFX-L 650W получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".