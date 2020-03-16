Обзор Fractal Design Ion SFX-L 650W (FD-PSU-ION-SFX-650G-BK). Компактный и эффективный блок питания

2020-03-16, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Fractal Design Ion SFX-L 650W; [325]
Сегодня в центре внимания новая линейка блоков питания FRACTAL DESIGN ION SFX-L, выполненные в компактном форм-факторе и получившие сертификат энергоэффективности 80 PLUS Gold. Доступны модели с мощностью 500 и 650 Вт. Изучать будем на примере старшей модели с модульным кабель-менеджментом. На них предоставляется 10-летняя гарантия.

Fractal Design Ion SFX-L 650W

Средняя стоимость на момент публикации составляет 8 400 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Комплект включает съемные кабели, пластиковые стяжки, набор винтов крепления, силовой кабель, рамку-переходник и руководство пользователя.

Fractal Design Ion SFX-L 650W

Собрано все в сумке. Упакован в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам.

Fractal Design Ion SFX-L 650W

Внешний вид

Выполнен Fractal Design Ion SFX-L 650W в компактном корпусе. Ширина и глубина составляют 125 на 125 мм. Толщина 63,5 мм.

Fractal Design Ion SFX-L 650W

Выполнен из окрашенный в черный цвет стали. Верхняя часть представляет собой вентиляционную решетку в виде асимметричных вырезов.

Fractal Design Ion SFX-L 650W

Крышку можно будет снять вместе с вентилятором без разбора всего корпуса и повреждения гарантийной пломбы. Так упрощается обслуживание и удаление пыли.

Fractal Design Ion SFX-L 650W

На внутренней панели расположены гнезда подключения кабелей. Эта модель с полностью модульным кабель-менеджментом.

Fractal Design Ion SFX-L 650W

Расположены они блоками и подписаны. Линия ATX разделена на два гнезда. Четыре PCI, восемь SATA.

Fractal Design Ion SFX-L 650W

В комплекте идут кабели UltraFlex DC. Они тоньше обычных кабелей и мягче, что упрощает аккуратную укладку в корпусах с ограниченным внутренним пространством.

Fractal Design Ion SFX-L 650W

На основание нанесена наклейка с техническими данными и подробными данными по линиям. Нанесен логотип сертификата 80 PLUS Gold. С внешней стороны расположены гнездо питания и механический тумблер. Остальная часть представляет собой вентиляционную решетку.

Начинка

Ограниченное внутреннее пространство отразилось на плотной компоновке элементов внутри корпуса. В Fractal Design Ion SFX-L 650W используется топология резонансного преобразования LLC с преобразователями DC-DC и синхронным выпрямителем.

Fractal Design Ion SFX-L 650W

Основной конденсатор Nichicon 400В 470 мКф, функционирующий в диапазоне до 105 градусов. В схемотехнике используются твердотельные конденсаторы и электролитические Nichicon.

Fractal Design Ion SFX-L 650W

Неудивительно, что на эту линейку предоставляется 10-летняя гарантия.

Fractal Design Ion SFX-L 650W

Одна линяя 12V, рассчитанная на 54А и мощностью до 650 Вт. Линии 5 и 3.3V по 20A и суммарной мощностью 100 Вт. Есть защиты от низкого и высокого напряжения, короткого замыкания и перегрева.

Fractal Design Ion SFX-L 650W

За активное охлаждение отвечает 120 мм вентилятор. Напомним про простое удаление пыли.

Fractal Design Ion SFX-L 650W

Тесты Fractal Design Ion SFX-L 650W

Уровень шума:

Fractal Design Ion SFX-L 650W

Данные
Простой31
Нагрузка41

КПД

Fractal Design Ion SFX-L 650W

Данные
150W88
250W91
350W92
500W91
650W89

Уровень напряжения на линиях

Fractal Design Ion SFX-L 650W

150W350W500W
1212,0112,0311,91
55.075.15.01
3,333.353.343.33

Fractal Design Ion SFX-L 650W обзор

Итоги по Fractal Design Ion SFX-L 650W

Золото. Выбор редакции MegaObzorFractal Design Ion SFX-L 650W – блок формата SFX-L c высокой эффективностью 80 PLUS Gold. Качественная элементная база, тихое и эффективное охлаждение, гибкие кабели UltraFlex DC, хороший набор разъемов с четырьмя PCI-e, наличие в комплекте рамки для ATX-корпусов. Весомым плюсом в пользу его выбора станет предоставление 10-летней гарантии от производителя.
Fractal Design Ion SFX-L 650W получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Fractal Design Ion SFX-L 650W
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