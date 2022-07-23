Обзор GMNG 970GM. Недорогая игровая мышка со сменными панелями и грузиками

Тестируемая сегодня игровая мышка GMNG 970GM оснащена сенсором с регулируемым уровнем чувствительности, съемными боковыми панелями и регулируемым весом. Из особенностей также отмечаются многоцветная подсветка и дополнительные клавиши с возможностью программирования.

GMNG 970GM

Приобрести ее можно за 1790 рублей.

Комплектация

Комплект включает две дополнительные боковые панели и руководство пользователя на русском языке. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением мышки и данными по ее характеристикам.

GMNG 970GM

GMNG 970GM обзор

Внешний вид

Выполнена мышка в корпусе симметричной формы из пластика черного цвета. Подойдет эта модель правшам и левшам.

GMNG 970GM

Конструкция у нее модульная. Обе боковые панели съемные. По умолчанию стоят панели с тремя дополнительными клавишами, заменить их можно глухими панелями.

GMNG 970GM

Так, например, можно будет убрать кнопки справа, если они не используются во время работы. Крепятся эти панели при помощи магнитов.

GMNG 970GM

Еще две дополнительные клавиши расположены позади колесика. Они отвечают за изменение чувствительности сенсора, контролировать активное можно с помощью светодиодных индикаторов.

GMNG 970GM

Основные клавиши у GMNG 970GM переходят в спинку без видимых границ. Нажимаются с хорошо слышимым щелчком.

GMNG 970GM

Колесико прокрутки из металла. Вращается с тактильными отсечками.

GMNG 970GM

Есть несколько зон с многоцветной подсветкой. Это логотип на спинке, периметр вдоль всего корпуса. Предустановленные эффекты и настройки.

GMNG 970GM

На основании скрывается отсек с крышкой, внутри которого ставятся четыре металлических грузика. Можно будет менять общий вес и смещать центр тяжести.

GMNG 970GM

Четыре ножки скольжения, окошко сенсора и наклейка с техническими данными.

GMNG 970GM

Подключается при помощи кабеля длиной 1.5 метра с защитной нейлоновой оплеткой.

Софт

Для GMNG 970GM с официального сайта загружается утилита управления. Интерфейс ее на русском языке. Профили настроек и переключение между ними. Выставляются действия для 11 клавиш.

GMNG 970GM

Шесть уровней чувствительности сенсора и выбираемый цвет для каждого из уровней. Частота опроса сенсора, скорость прокрутки и двойного клика.

GMNG 970GM

Управление подсветкой. Эффекты, скорость и яркость.

GMNG 970GM

Встроенный редактор макросов с изменяемой задержкой между нажатиями.

GMNG 970GM

Тесты

GMNG 970GM

Оснащается мышка оптическим сенсором с чувствительностью до 7200 DPI. Тесты мы ее вели на коврике с тканевым покрытием. По опыту эксплуатации рабочий диапазон до 2400 DPI. До этого уровня нет акселерации и дрожания курсора. На высоких уровнях заметно сглаживание. Мышка использовалась для игры в Arcadegeddon и другие шутеры, проблем с точностью стрельбы не было.

GMNG 970GM

Подходит под разные типы хвата. Реализация со сменными боковыми панелями понравилась, так можно будет под себя изменить итоговое расположение клавиш. По регулировке веса, отметим необходимости приложения усилий для извлечения грузиков, сидят они в своих нишах плотно.

GMNG 970GM

Итоги

GMNG 970GM – недорогая игровая мышка с проводным подключением, оснащенная оптическим сенсором до 7200 DPI. Кабель с тканевой оплеткой, дополнительные клавиши с макросами, подсветка с эффектами, софт с русскоязычным интерфейсом, регулируемый вес, сменяемые боковые панели. Из минусов – маркая поверхность спинки.
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