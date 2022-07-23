Обзор GMNG 970GM. Недорогая игровая мышка со сменными панелями и грузиками

Тестируемая сегодня игровая мышка GMNG 970GM оснащена сенсором с регулируемым уровнем чувствительности, съемными боковыми панелями и регулируемым весом. Из особенностей также отмечаются многоцветная подсветка и дополнительные клавиши с возможностью программирования.

Комплектация

Приобрести ее можно за 1790 рублей.Комплект включает две дополнительные боковые панели и руководство пользователя на русском языке. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением мышки и данными по ее характеристикам.

GMNG 970GM обзор

Внешний вид

Выполнена мышка в корпусе симметричной формы из пластика черного цвета. Подойдет эта модель правшам и левшам.

Конструкция у нее модульная. Обе боковые панели съемные. По умолчанию стоят панели с тремя дополнительными клавишами, заменить их можно глухими панелями.

Так, например, можно будет убрать кнопки справа, если они не используются во время работы. Крепятся эти панели при помощи магнитов.

Еще две дополнительные клавиши расположены позади колесика. Они отвечают за изменение чувствительности сенсора, контролировать активное можно с помощью светодиодных индикаторов.

Основные клавиши у GMNG 970GM переходят в спинку без видимых границ. Нажимаются с хорошо слышимым щелчком.

Колесико прокрутки из металла. Вращается с тактильными отсечками.

Есть несколько зон с многоцветной подсветкой. Это логотип на спинке, периметр вдоль всего корпуса. Предустановленные эффекты и настройки.

На основании скрывается отсек с крышкой, внутри которого ставятся четыре металлических грузика. Можно будет менять общий вес и смещать центр тяжести.

Четыре ножки скольжения, окошко сенсора и наклейка с техническими данными.

Софт

Подключается при помощи кабеля длиной 1.5 метра с защитной нейлоновой оплеткой.Для GMNG 970GM с официального сайта загружается утилита управления. Интерфейс ее на русском языке. Профили настроек и переключение между ними. Выставляются действия для 11 клавиш.

Шесть уровней чувствительности сенсора и выбираемый цвет для каждого из уровней. Частота опроса сенсора, скорость прокрутки и двойного клика.

Управление подсветкой. Эффекты, скорость и яркость.

Встроенный редактор макросов с изменяемой задержкой между нажатиями.

Тесты

Оснащается мышка оптическим сенсором с чувствительностью до 7200 DPI. Тесты мы ее вели на коврике с тканевым покрытием. По опыту эксплуатации рабочий диапазон до 2400 DPI. До этого уровня нет акселерации и дрожания курсора. На высоких уровнях заметно сглаживание. Мышка использовалась для игры в Arcadegeddon и другие шутеры, проблем с точностью стрельбы не было.

Подходит под разные типы хвата. Реализация со сменными боковыми панелями понравилась, так можно будет под себя изменить итоговое расположение клавиш. По регулировке веса, отметим необходимости приложения усилий для извлечения грузиков, сидят они в своих нишах плотно.

Итоги

GMNG 970GM – недорогая игровая мышка с проводным подключением, оснащенная оптическим сенсором до 7200 DPI. Кабель с тканевой оплеткой, дополнительные клавиши с макросами, подсветка с эффектами, софт с русскоязычным интерфейсом, регулируемый вес, сменяемые боковые панели. Из минусов – маркая поверхность спинки.