Обзор GMNG 980GMW. Беспроводная игровая мышка с макросами

Справа и слева зоны с текстурным рисунком в виде сетки из треугольных вырезов. Оно улучшает сцепление.
На левой грани две дополнительные клавиши. Они заметно выступают и хорошо определяются слепым методом, не требуя изменение хвата.
Еще две кнопки расположены позади колесика. Все программируемые, можно будет выбрать выполняемое действие или записать макрос.
Само колесико с прорезиненной накладкой. Его боковые части прозрачные, во время работы подсвечиваются.
Собственно, подсветка является характерной особенностью игровой периферией. У GMNG 980GMW также подсвечивается граница перехода спинки в боковую грань, а также логотип бренда.
Есть несколько предустановленных эффектов и инструменты для настройки. Синхронизации с остальной периферией ожидаемо нет.
В основных кнопках используются переключатели с заявленным ресурсом службы в 20 миллионов на отказ.
На основании по периметру распределены ножки скольжения. У каждой из них есть небольшое углубление, упрощающее замену их в последующем.
Есть механический тумблер с тремя положениями. Одно из них выключает питания, а два других включают с подсветкой или без нее.
Можно обратить внимание на два медных контакта в углублении. Они для комплектной док-станции. Заряжать и хранить на ней удобно.
Адаптер подключения интегрирован в нее. Так при размещении на столе будет сокращаться расстояние до мышки и возможные задержки. Кабель ее подключения с защитной нейлоновой оплеткой.
Также зарядить можно будет, подключив кабель напрямую. К плюсам отнесем выбор в пользу USB-C, хотя многие грешат даже в более дорогих решениях используя морально устаревший microUSB.
Выставить действие для шести кнопок.
Задается четыре уровня чувствительности в диапазоне от 100 до 10000 DPI. Меняется частота опроса сенсора.
Встроенный редактор макросов с изменением задержки между действиями.
За автономную работу отвечает аккумулятор с емкостью 500 мАч. В зависимости от частоты опроса сенсора и активности использования подсветки дает до 40 часов автономной работы. В обычных сценариях это необходимость 1-2 циклов зарядки в течение недели.
С учетом же удобства организации процесса зарядки это будет проходить во время хранения.
Весит корпус 120 граммов. Балансировка проведена хорошо. За счет формы и углубления в центре клавиш она хорошо лежит в ладони. Поддерживаются все основные типы хвата. По качеству исполнения нареканий нет. Придраться можно к маркости внешнего покрытия.
Используется оптический сенсор с регулируемым уровнем чувствительности. Основную часть времени эксплуатировали его на мягком коврике. Срывов и дрожания курсора не было.