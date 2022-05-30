Обзор GMNG 980GMW. Беспроводная игровая мышка с макросами

Мы продолжаем знакомиться с обновленной игровой периферией под брендом GMNG от Oklick. Как показали рассмотренные ранее устройства они при невысокой стоимости предлагают хорошее техническое исполнение и набор возможностей. Сегодня же в центре внимания будет беспроводная игровая мышка GMNG 980GMW.

GMNG 980GMW

Комплектация

Упакована в коробку, оформленную в игровой стилистике. Внутри зафиксирована на пластиковую подложку. Комплект включает док-станцию, кабель USB-C, руководство пользователя и гарантийный талон.

GMNG 980GMW

GMNG 980GMW обзор

Внешний вид

Выполнена в корпусе эргономичной формы, рассчитанным под правшей. В основе пластик черного цвета с софт-тач покрытием.

GMNG 980GMW

Справа и слева зоны с текстурным рисунком в виде сетки из треугольных вырезов. Оно улучшает сцепление.

GMNG 980GMW

На левой грани две дополнительные клавиши. Они заметно выступают и хорошо определяются слепым методом, не требуя изменение хвата.

GMNG 980GMW

Еще две кнопки расположены позади колесика. Все программируемые, можно будет выбрать выполняемое действие или записать макрос.

GMNG 980GMW

Само колесико с прорезиненной накладкой. Его боковые части прозрачные, во время работы подсвечиваются.

GMNG 980GMW

Собственно, подсветка является характерной особенностью игровой периферией. У GMNG 980GMW также подсвечивается граница перехода спинки в боковую грань, а также логотип бренда.

GMNG 980GMW

Есть несколько предустановленных эффектов и инструменты для настройки. Синхронизации с остальной периферией ожидаемо нет.

GMNG 980GMW

В основных кнопках используются переключатели с заявленным ресурсом службы в 20 миллионов на отказ.

GMNG 980GMW

На основании по периметру распределены ножки скольжения. У каждой из них есть небольшое углубление, упрощающее замену их в последующем.

GMNG 980GMW

Есть механический тумблер с тремя положениями. Одно из них выключает питания, а два других включают с подсветкой или без нее.

GMNG 980GMW

Можно обратить внимание на два медных контакта в углублении. Они для комплектной док-станции. Заряжать и хранить на ней удобно.

GMNG 980GMW

Адаптер подключения интегрирован в нее. Так при размещении на столе будет сокращаться расстояние до мышки и возможные задержки. Кабель ее подключения с защитной нейлоновой оплеткой.

GMNG 980GMW

Также зарядить можно будет, подключив кабель напрямую. К плюсам отнесем выбор в пользу USB-C, хотя многие грешат даже в более дорогих решениях используя морально устаревший microUSB.

Софт

Для GMNG 980GMW можно загрузить утилиту управления. С помощью нее можно управлять эффектом подсветки и ее дополнительными параметрами.

GMNG 980GMW

Выставить действие для шести кнопок.

GMNG 980GMW

Задается четыре уровня чувствительности в диапазоне от 100 до 10000 DPI. Меняется частота опроса сенсора.

GMNG 980GMW

Встроенный редактор макросов с изменением задержки между действиями.

GMNG 980GMW

Тесты

Мышка определилась автоматически после подключения. Для соединения используется частота 2.4 ГГц. Хорошо себя показала в задачах и играх, требующих быстрой реакции. Проблем за время длительных тестов выявлено не было.

GMNG 980GMW

За автономную работу отвечает аккумулятор с емкостью 500 мАч. В зависимости от частоты опроса сенсора и активности использования подсветки дает до 40 часов автономной работы. В обычных сценариях это необходимость 1-2 циклов зарядки в течение недели.

GMNG 980GMW

С учетом же удобства организации процесса зарядки это будет проходить во время хранения.

GMNG 980GMW

Весит корпус 120 граммов. Балансировка проведена хорошо. За счет формы и углубления в центре клавиш она хорошо лежит в ладони. Поддерживаются все основные типы хвата. По качеству исполнения нареканий нет. Придраться можно к маркости внешнего покрытия.

GMNG 980GMW

Используется оптический сенсор с регулируемым уровнем чувствительности. Основную часть времени эксплуатировали его на мягком коврике. Срывов и дрожания курсора не было.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorGMNG 980GMW – хорошо исполненная и технически оснащенная беспроводная игровая мышка, выполненная в эргономичном корпусе с точным оптическим сенсором, поддерживающая детальные настройки и сопровождаемая многоцветной подсветкой с эффектами. К плюсам отнесем использование док-станции для зарядки и беспроводного соединения, хорошие показатели автономной работы. Из минусов – маркое покрытие спинки.
GMNG 980GMW получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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