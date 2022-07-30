Обзор GMNG OK-600. Продвинутая акустика 2.0 для игр

Приобрести ее можно за 9700 рублей.
Хорошо смотрится в интерьере. Удачно дополняют внешний вид две продольные линии с подсветкой в центральной части.
Тут только один эффект и цвет. Подсветку по необходимости можно полностью отключить.
Всю площадь занимает металлическая сетка, за которой располагается акустическая группа из двух излучателей. На обратной стороне они дополнены отверстием фазоинвертора.
Под сеткой скрывается буквенно-цифровой дисплей с LED-подсветкой. С помощью него контролируется текущий режим работы и проводятся настройки.
У GMNG OK-600 традиционное исполнение, когда одна из колонок активная с усилителем, вторая с сателлитом. Она подключается при помощи кабеля длиной 160 см с двумя разъемами, один из которых отвечает за питание подсветки, второй за передачу звука.
Соответствующие разъемы подписаны, а также сами коннекторы идут с цветовой маркировкой. Помимо этого, на панели разъемов выведены входы для подключения источника сигнала, выход на внешнюю FM-антенну.
На боковой грани аудиовыход на наушники, полноразмерный USB и слот для карты памяти формата microSD. Здесь же панель для управления, состоящая из регуляторов громкости, балансировки высоких и низких частот, а также кнопки управления.
Управлять воспроизведением и работой можно и на удалении. В комплекте идет пульт ДУ с полным набором кнопок.
Блок питания встроенный, кабель питания длиной 2 метра. При работе наводок не дает. Нагрева зафиксировано не было.
Помимо этого, система может эксплуатироваться автономно, как мультимедиа центр, считывающий мультимедийные файлы с карты памяти или флешки, а также FM-тюнер с полным диапазоном частот, используемых российскими радиостанциями.
Каждая колонка оснащена высокочастотным динамиком диаметром 50 мм и низкочастотным диаметром 135 мм. Данная акустика позволяет изменять баланс между низкими и высокими частотами. В целом же основная стихия для нее это игры, блокбастеры и динамичная музыка. Яркий и подчеркнутый бас. Есть большой запас по громкости.