Обзор GMNG OK-600. Продвинутая акустика 2.0 для игр

Акустика формата 2.0 является наиболее распространённой при эксплуатации с ноутбуком и компьютером. Она дает оптимальное качество звука и не требует много места для размещения. Тестируемые сегодня колонки GMNG OK-600 могут подключаться по кабелю или с помощью Bluetooth, а также позволят прослушать эфирную сетку российских радиостанций или воспроизвести файлы с накопителей.

GMNG OK-600

Приобрести ее можно за 9700 рублей.

Комплектация

Поставляются в коробке с привлекательным оформлением. Внутри они зафиксированы в палет из пенопласта, предотвращая тряску при перевозке. Комплект ее включает пульт ДУ, кабель, антенну, руководство пользователя и гарантийный талон.

GMNG OK-600

GMNG OK-600 обзор

Внешний вид

Корпус колонок выполнен из МДФ черного цвета с выраженной текстурой дерева. Качество сборки соответствует продукту премиального уровня.

GMNG OK-600

Хорошо смотрится в интерьере. Удачно дополняют внешний вид две продольные линии с подсветкой в центральной части.

GMNG OK-600

Тут только один эффект и цвет. Подсветку по необходимости можно полностью отключить.

GMNG OK-600

Всю площадь занимает металлическая сетка, за которой располагается акустическая группа из двух излучателей. На обратной стороне они дополнены отверстием фазоинвертора.

GMNG OK-600

Под сеткой скрывается буквенно-цифровой дисплей с LED-подсветкой. С помощью него контролируется текущий режим работы и проводятся настройки.

GMNG OK-600

У GMNG OK-600 традиционное исполнение, когда одна из колонок активная с усилителем, вторая с сателлитом. Она подключается при помощи кабеля длиной 160 см с двумя разъемами, один из которых отвечает за питание подсветки, второй за передачу звука.

GMNG OK-600

Соответствующие разъемы подписаны, а также сами коннекторы идут с цветовой маркировкой. Помимо этого, на панели разъемов выведены входы для подключения источника сигнала, выход на внешнюю FM-антенну.

GMNG OK-600

На боковой грани аудиовыход на наушники, полноразмерный USB и слот для карты памяти формата microSD. Здесь же панель для управления, состоящая из регуляторов громкости, балансировки высоких и низких частот, а также кнопки управления.

GMNG OK-600

Управлять воспроизведением и работой можно и на удалении. В комплекте идет пульт ДУ с полным набором кнопок.

GMNG OK-600

Блок питания встроенный, кабель питания длиной 2 метра. При работе наводок не дает. Нагрева зафиксировано не было.

Тесты

GMNG OK-600 подойдут под различные типы устройств. Мы тестировали с ПК, ноутбуком и игровой консолью PlayStation 5. В зависимости от типа устройств можно подключать комплектным аудиокабелем или используя Bluetooth с кодеком SBC. Беспроводной вариант даст преимущество в организации рабочего места с отсутствием лишних кабелей, проводной же хорош в играх, с ним будут отсутствовать задержки в передаче звука.

GMNG OK-600

Помимо этого, система может эксплуатироваться автономно, как мультимедиа центр, считывающий мультимедийные файлы с карты памяти или флешки, а также FM-тюнер с полным диапазоном частот, используемых российскими радиостанциями.

GMNG OK-600

Каждая колонка оснащена высокочастотным динамиком диаметром 50 мм и низкочастотным диаметром 135 мм. Данная акустика позволяет изменять баланс между низкими и высокими частотами. В целом же основная стихия для нее это игры, блокбастеры и динамичная музыка. Яркий и подчеркнутый бас. Есть большой запас по громкости.

GMNG OK-600

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorGMNG OK-600 – добротная акустическая система формата 2.0 с хорошим выбором источников воспроизведения. Строгий внешний вид, поддержка карты памяти и флешки, радио, насыщенный звук с басами, запас по длине питающего и интерфейсного кабеля, корпус из МДФ, пульт ДУ в комплекте.
GMNG OK-600 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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