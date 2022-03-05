Обзор GTA: The Trilogy. DE для Switch. Не прошло и полгода…

Grand Theft Auto 3 была моей первой трехмерной игрой, и в свое время я провел за ней бессчетные часы, разъезжая по городу на крутых машинах, сбивая прохожих, выполняя разного рода сомнительные задания и, конечно, устраивая локальный апокалипсис на танке. Затем вышли Vice City и San Andreas, которые подарили еще больше эмоций. Стоит ли говорить о том, что я чуть ли не прыгал от восторга, когда издательство Rockstar Games анонсировало переиздание всех трех частей на движке Unreal Engine 4? А поскольку времени для игры дома особо не предвиделось, то больше всего меня, конечно, заинтересовала версия для Nintendo Switch. Только представьте: полноценные GTA прямо на ладони, да еще и со множеством улучшений!

К сожалению, грезы разбились о суровую реальность: Definitive Edition отдали разрабатывать малоизвестной конторе Grove Street Games, которая, скажем откровенно, облажалась. Ремастер тормозил даже на самых мощных ПК и PS5, не говоря уже о гибридной приставке Nintendo. В связи с окончанием авторских прав, из игры также было вырезано несколько треков, которые во многом и создавали ее атмосферу. Провалы в текстуры стали нормой, а из-за небольшой дальности прорисовки, встречные автомобили возникали непосредственно перед лобовым стеклом. Время шло, баги постепенно «чинили», а на прилавках магазинов появилось физическое издание Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition для Switch, и я решил дать игре шанс.

Разработчики часто халтурят, выпуская антологии: на картридж записывается только одна игра, а к остальным дают лишь ключи. Это не очень удобно, поскольку электронные версии активируются лишь один раз: перепродать их уже не получится. Здесь же поступили более лояльно. На носителе будет почти полная версия GTA 3, а еще около 1 ГБ к ней скачивается в процессе игры. San Andreas тоже можно запустить сразу, но тут потребуется дополнительно грузить уже 4.2 ГБ. Для Vice City придется скачать около 5 ГБ, и игра не включится, пока этого не сделать. Таким образом, пользователь получает три независимых друг от друга проекта, и после подключения к интернету, все они обновились до версии 1.0.6.

Для начала, вспомним, что же вообще такое GTA. Это проект в жанре экшен-приключение, сочетающий в себе элементы шутера от третьего лица и автосимулятора в открытом мире. Игроку придется выполнять различные, но в основном противозаконные задания, выдаваемые мафиозными боссами, сутенерами, наркоторговцами и прочими подобными персонажами, постепенно продвигаясь по криминальной лестнице. В городах присутствует множество банд и группировок, с которыми можно как сотрудничать, так и враждовать.

Большая часть геймплея – это езда по городу, хотя и вне автомобиля герой может перемещаться и применять оружие. Открытое окружение дает возможность свободно исследовать карту, выбирая, чем проводить время между миссиями. Из «развлечений» тут убийства и избиения прохожих с полицейскими, стрельба, угоны, аварии, взрывы и прочее. Преступления привлекают внимание полиции, а избавиться от преследования можно перекрасив машину в специальном салоне.

События GTA 3 разворачиваются в 2001 году в вымышленном городе Либерти-Сити, прототипом которого стал Нью-Йорк. Игрок примеряет на себя роль безымянного бандита, которого при ограблении банка подстрелила собственная сообщница, после чего тот был благополучно арестован. Однако при транспортировке заключенных, среди которых оказывается главный герой, на кортеж совершается нападение, что позволяет нашему протагонисту совершить побег. Переведя дух, он примыкает к мафиозной семье Леоне, начиная свое восхождение в преступном мире.

Действие Vice City происходит в 1986 году. Отсидев пятнадцать лет за массовое убийство, домой возвращается Томми Версетти, за которого нам и предлагают сыграть. Его босс Сонни Форелли посылает его в Вайс-Сити на заключение сделки по приобретению наркотиков, но встреча оказывается сорванная неизвестными. В живых остаются только Томми и адвокат Кен Розенберг. В отеле Томми сообщает боссу о провале, но Сонни в ярости и требует вернуть деньги и наркотики.

Сюжет San Andreas разворачивается в 1992 году в вымышленном штате Сан-Андреас. Игроку предстоит взять под контроль афроамериканца Карла Джонсона по кличке Си-Джей, который только что вернулся в город. На пути его задерживает полицейский Фрэнк Тенпенни, обвиняя Си-Джея в убийстве другого офицера. Шантажируя Карла сфабрикованным обвинением, он заставляет нашего протагониста работать на себя.

Теперь обсудим изменения, которые были внесены в Definitive Edition, а также в последующих патчах. Появились довольно удобные кольца с выбором радиостанций и оружия, которые перекочевали сюда из GTA 5. В настройках можно выбрать между автонаведением, которое намертво «приклеивает» перекрестье к противнику, и свободным режимом, хорошо сочетающимся с доцеливанием при помощи гироскопа.

Присутствует поддержка вибрации и сенсорного экрана. Последнее позволяет получать быстрый доступ к карте – достаточно просто ткнуть на нее пальцем. В миссиях появились чекпоинты: теперь отпала необходимость после выполнения каждой заезжать в гараж для сохранения. Еще одно послабление игрокам – GPS-навигатор, который проведет через паутину улочек к цели.

При управлении автомобилем, камера теперь не привязана жестко, позволяя менять угол обзора. По ощущениям, некоторые наиболее сложные миссии из оригинала несколько упростили. Изменена схема управления автомобилями, добавлены достижения и трофеи, ускорены загрузки. Но есть вещи, которые стоило бы улучшить, но почему-то их не стали трогать. Сюда можно отнести низкое качество диалогов, систему повреждений автомобилей, при которой постоянно отрываются багажник и капот, а также интеллект прохожих, буквально бросающихся под колеса.

Конечно, серьезные перемены коснулись и графики: улучшили детальность и качество текстур, переработали модели и освещение, добавили более реалистичные тени и эффекты. Вот только разработчики решили это делать не своими руками, а доверились ИИ, поэтому местами стало даже хуже, чем в оригинале: облики некоторых персонажей изменились до неузнаваемости, на вывесках встречается бессвязный набор слов, так как некорректно был считан первоисточник, а некоторые текстуры и вовсе превратились в кашу.

Многие жаловались на низкую дальность прорисовки в ранних версиях, но конкретно эту проблему более-менее решили, и теперь ездить можно вполне комфортно. Кроме этого, у персонажей наконец-то появились пальцы. При этом отсутствие некоторых эффектов из оригинальных игр отрицательно сказалось на атмосфере: из GTA 3 пропало ощущение нуара, Vice City потерял шарм неонового прибрежного рая, а из Сан-Андреас исчез фирменный туман. Гамма стала слишком насыщенной: некоторых персонажей теперь просто не разглядеть в тени.

Персонально для Switch-версии была урезана окружающая окклюзия, убраны текстуры высокого разрешения, эффекты размытия в движении и тени под точечными источниками света, в также отображение внутреннего интерьера в окнах. Кроме этого города стали выглядеть несколько пустынными из-за уменьшенного количества машин и людей.

Разрешение снизили до 648p в стационарном режиме и 480p в портативном. Играть на большом экране практически невозможно из-за «мыла», а вот в дороге – более-менее сносно. Частота кадров старается удерживаться на отметке в 30 FPS, хотя до патчей она нередко падала до 10-15 FPS. При этом игра стала работать более стабильно: никаких вылетов или зависаний у меня не случалось, да и количество фризов и провалов в текстуры свелось к минимуму.

Видно, что разработчикам, наконец-то дали «пинок под зад»: из совершенной халтуры, благодаря патчам, постепенно начинают вырисовываться нормальные игры, которые уже сейчас можно проходить, получая удовольствие, а версия для Nintendo Switch позволяет делать это в любом месте и в любое время. Еще одна приятная новость – текст во всех трех играх локализован. Думаю, что спустя полгода после релиза и еще пары патчей, можно рассчитывать на действительно триумфальное возвращение сразу трех культовых игр.