Обзор Genius SlimStar 8008. Недорогой набор беспроводной периферии

2018-02-04, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Genius SlimStar 8008; [177]
Тестируемый сегодня набор периферии Genius SlimStar 8008 относится к недорогому сегменту. Входит в этот набор клавиатура и мышка с беспроводным подключением. Как показала практика, такая периферия позволяет полноценно решать рабочие задачи и даже использоваться в играх. Если вы находитесь в поиске такой периферии и не готовы к серьезным тратам, предлагаем изучить этот обзор более детально.

На момент публикации рекомендованная стоимость Genius SlimStar 8008 составляет 1790 рублей.

Genius SlimStar 8008 обзор

Комплектация

Поставляется Genius SlimStar 8008 в коробке со светлым оформлением. На грани коробки нанесены снимки набора и подробные данные по технической характеристикам.

Комплектация включает набор батареек для подключения, беспроводной адаптер, клавиатуру и мышку.

Внешний вид

Выполнена периферия в строгой стилистике. Клавиатура с дополнительной декоративной накладкой с текстурой под шлифованный металл.

Это клавиатура с низкопрофильными мембранными переключателями. Символы нанесены краской. Шрифты читаемы.

На борту классический набор клавиш с цифровым блоком. SHIFT полноразмерные, ENTER однорядный. Часть клавиш выполняют дополнительные действия.

Над блоком стрелок у Genius SlimStar 8008 нанесен логотип производителя, справа в верхнем углу ряд светодиодных индикаторов, включающий и индикатор батарейки.

Конструкция не подразумевает изменения угла наклона. Сама же рабочая плоскость расположена под наклоном, ножкой выступает утолщение на корпусе. Есть несколько резиновых вставок для решения возможных проблем со скольжением.

На нижнюю поверхность нанесена наклейка с техническими данными. С этой же стороны скрывается отсек под батарейки.

В комплект с набором также идет мышка, выполненная в той же стилистике. Частично спинка глянцевая, кнопки с декоративной текстурой под металл. На спинку нанесен логотип

Корпус симметричный. Будет удобно пользоваться как левшам, так и правшам.

Между основными кнопками зафиксировано колесико прокрутки с резиновой накладкой. Габариты у мышки компактные.

Снизу у мышки окошко сенсора, механический выключатель, пенал для беспроводного адаптера и отсек для батарейки. Четыре компактные ножки.

Софт

Genius SlimStar 8008 поддерживает возможность управления при помощи программного обеспечения. В главном окне можно изменить приоритет для основных кнопок, изменить уровень чувствительности в диапазоне от 800 до 1600DPI. Меняется скорость курсора, колесика прокрутки и двойного клика. Можно изменить запускаемые приложения верхним рядом кнопок.

Тесты

Genius SlimStar 8008 хорошо справляется с набором больших объемов текстов. Ложные нажатия сведены к минимуму. Кнопки расположены на оптимальном друг от друга расстоянии. Кнопки нажимаются бесшумно.

Мышка удобно лежит в руке. Удобней держать ладонным хватом. Компактные габариты позволят использовать эту периферию в поездках.

Итоги по Genius SlimStar 8008

Genius SlimStar 8008 станет хорошим вариантом при поиске недорогой беспроводной периферии. К плюсам отнесем строгий дизайн, качественное исполнение, длительное время автономной работы, возможность программирования кнопок на клавиатуре при помощи софта, поддержка настройки работы мышки. Не устроить может маркая спинка у мышки и невозможность регулировки высоты наклона клавиатуры.

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