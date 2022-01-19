Обзор Genius USB SoundBar 100. Недорогой саундбар…

Даже телевизоры в ценовом сегменте от 100 тысяч рублей и выше не могут похвастать хорошим качеством выводимого звука, а именно он оказывает серьезное влияние на общее восприятие при просмотре фильмов и во время игр на консолях. Тестируемый же сегодня саундбар Genius USB SoundBar 100 ориентирован скорее на недорогие решения, а также как дополнение для монитора.

Комплектация

Его средняя стоимость составляет 1300 рублей.Упакован в компактную коробку с изображением устройства и списком ключевых особенностей. Комплект включает инструкцию на нескольких языках.

Внешний вид

Выполнен в виде моноблока с компактными габаритами. Его можно установить как рядом с телевизором, так и монитором.

Для питания он не требует подключения к розетке. Можно задействовать встроенный в телевизор USB и также подключив с помощью аудиокабеля.

Так при включении телевизора будет подаваться питания и на акустику. Соответственно выключая телевизор остановится работы и акустической системы.

Выполнен корпус из пластика черного цвета. Есть ограниченные зоны из глянцевого пластика. В целом же проблем в эксплуатации в ходе тестов выявлено не было.

Всю лицевую часть занимает металлическая сетка с логотипом Genius по центру. За ней в свою очередь скрывается сразу группа динамиков. Такая оптическая группа с учетом невысокой стоимости похвальна.

По центру задней стороны нанесены общие технические данные по Genius USB SoundBar 100.

Элементы управления перенесены в блок на кабеле. Тут регулятор громкости. Кабель питания несъемный.

Тесты

На основании две пластиковые ножки с резиновыми накладками, предотвращающие смещение по поверхности стола илиКак и отмечали выше, для работы саундбар требует подключение к USB-разъему. Это может быть как разъем на телевизоре, так и любой блок питания. В качестве интерфейсного разъема выступает классический аудиоджек. Проблем с этим возникнуть не должно.

Мощность этой акустики составляет 6 Вт. Звук многополосный. По качеству звука он лучше, чем встроенный в недорогих телевизорах, а также ноутбуках. Шире звуковая сцена и лучше проработан по выделению разного спектра частот.

Высокая громкость сопровождается небольшим дребезжанием. Также обратили внимание на небольшое шипение при выходе на высокие уровни громкости во время паузы при воспроизведении. Возможно, это особенности нашего экземпляра.

Итоги

Рассматривать его можно впервую очередь как дополнение для монитора при эксплуатации ПК или ноутбука в типовых рабочих сценариях. Он же позволит смотреть ролики на Youtube, сериалы и фильмы.Genius USB SoundBar 100 – недорогой саундбар с хорошим качеством исполнения, не требующий подключения к розетке. Поддержка разных типов устройств, относительно компактные габариты, хорошее качество сборки.