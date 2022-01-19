Обзор Genius USB SoundBar 100. Недорогой саундбар

Даже телевизоры в ценовом сегменте от 100 тысяч рублей и выше не могут похвастать хорошим качеством выводимого звука, а именно он оказывает серьезное влияние на общее восприятие при просмотре фильмов и во время игр на консолях. Тестируемый же сегодня саундбар Genius USB SoundBar 100 ориентирован скорее на недорогие решения, а также как дополнение для монитора.

Genius USB SoundBar 100

Его средняя стоимость составляет 1300 рублей.

Комплектация

Упакован в компактную коробку с изображением устройства и списком ключевых особенностей. Комплект включает инструкцию на нескольких языках.

Genius USB SoundBar 100

Внешний вид

Выполнен в виде моноблока с компактными габаритами. Его можно установить как рядом с телевизором, так и монитором.

Genius USB SoundBar 100

Для питания он не требует подключения к розетке. Можно задействовать встроенный в телевизор USB и также подключив с помощью аудиокабеля.

Genius USB SoundBar 100

Так при включении телевизора будет подаваться питания и на акустику. Соответственно выключая телевизор остановится работы и акустической системы.

Genius USB SoundBar 100

Выполнен корпус из пластика черного цвета. Есть ограниченные зоны из глянцевого пластика. В целом же проблем в эксплуатации в ходе тестов выявлено не было.

Genius USB SoundBar 100

Всю лицевую часть занимает металлическая сетка с логотипом Genius по центру. За ней в свою очередь скрывается сразу группа динамиков. Такая оптическая группа с учетом невысокой стоимости похвальна.

Genius USB SoundBar 100

По центру задней стороны нанесены общие технические данные по Genius USB SoundBar 100.

Genius USB SoundBar 100

Элементы управления перенесены в блок на кабеле. Тут регулятор громкости. Кабель питания несъемный.

Genius USB SoundBar 100

На основании две пластиковые ножки с резиновыми накладками, предотвращающие смещение по поверхности стола или

Тесты

Как и отмечали выше, для работы саундбар требует подключение к USB-разъему. Это может быть как разъем на телевизоре, так и любой блок питания. В качестве интерфейсного разъема выступает классический аудиоджек. Проблем с этим возникнуть не должно.

Genius USB SoundBar 100

Мощность этой акустики составляет 6 Вт. Звук многополосный. По качеству звука он лучше, чем встроенный в недорогих телевизорах, а также ноутбуках. Шире звуковая сцена и лучше проработан по выделению разного спектра частот.

Genius USB SoundBar 100

Высокая громкость сопровождается небольшим дребезжанием. Также обратили внимание на небольшое шипение при выходе на высокие уровни громкости во время паузы при воспроизведении. Возможно, это особенности нашего экземпляра.

Genius USB SoundBar 100

Рассматривать его можно впервую очередь как дополнение для монитора при эксплуатации ПК или ноутбука в типовых рабочих сценариях. Он же позволит смотреть ролики на Youtube, сериалы и фильмы.

Итоги

Genius USB SoundBar 100 – недорогой саундбар с хорошим качеством исполнения, не требующий подключения к розетке. Поддержка разных типов устройств, относительно компактные габариты, хорошее качество сборки.
Комментарии и отзывы Genius USB SoundBar 100
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