Обзор Goat Simulator 3. Сатира, графика и сетевой режим…

Состоялся релиз песочницы Goat Simulator 3 от студии Coffee Stain North на PlayStation 5, Xbox X|S, а также ПК. События игры идут на острове Сан-Ангора, главным героем выступает коза Пилигор из первой части. Помимо графических улучшений и новых механик, подготовлен мультиплеерный режим, не доступный ранее.

Перед публикацией материала мы полностью ее прошли, изучив детально игровой мир и предлагаемый контент, получив платиновый трофей.

История

Как и ранее, явного сюжета здесь нет. Игрок уже через короткую заставку с отсылкой на Skyrim попадает в открытый мир, в котором только на начальном этапе ненавязчиво предлагается выполнить задание с открытием тумана на карте. Путь перемещения, последовательность заданий выбирает сам пользователь.

Общая линия тут размыта, сама история собирается, как элементы мозаики. Такой подход на фоне игр, где свобода выбора условна или вовсе отсутствует, выглядит свежо. Но, с другой стороны, может не хватать общей непрерывности истории.

Это же касается коллекционных предметов – фигурок, разбросанных в количестве 200 шт по всей карте, они не связаны с сюжетом и не являются записями или дневниками, связанными с игровым миром, как это часто бывает.

Босом здесь выступает фермер, который привез Пилигора на ферму. Как он сам говорит, бюджет был ограничен и поэтому ему самому приходится выступать злодеем. И такой сатиры тут достаточно, игра высмеивает как проблемы в других популярных играх, так и жизненные ситуации.

Графика

Goat Simulator 3 изначально вышла только на консолях последнего поколения и на них она чувствует себя уверено. Картинка была плавная, но свои упрощения тут тоже имеются, например, анимация персонажей в городе.

С общей же локацией проблем нет. Все ярко и красиво, мир бесшовный, лагов заметных нет. Прыжки между телепортами проходят быстро. За время тестирования столкнулись только с одним вылетом, что с учетом двух полученных обновлений можно не считать заметной проблемой.

Мир состоит здесь из нескольких участков в рамках трех островов, соединенных между собой мостами. Перемещаться между ними можно пешим способом, летая на снаряжении или используя транспорт. Основных стилистик две – город и ферма. Разбавлены они заводами, стройкой, грузовым портом и кладбищем.

Мультиплеер

Инвентарь и умения

Одним из ключевых изменений стало появление мультиплеера. Изучать остров Сан-Ангора можно будет с друзьями. Только при сетевом соединении становятся доступны соревновательные активности. Мы этот элемент изучить не смогли, вернемся к нему позже.Древа умений в Goat Simulator 3 нет, базовые механики и умения становятся доступными сразу с начала изучения игрового мира. Нет нудного собирания опыта или сбора ресурсов. Вместо этого предлагается через выполнение заданий получать дополнительное снаряжение или находить его спрятанным по закоулкам острова.

Такие элементы снаряжения отмечены иконкой в виде молнии, есть несколько активных обликов. Это снаряжение можно сочетать при условии расположения в разных ячейках. Механику предлагают раскрывать, выполняя инстинкты.

Итоги

В сравнении с первой частью набор заметно расширен. А то, что было ранее, было доработано и улучшено в плане проработанности выполняемых действий.Как продолжение, Goat Simulator 3 получилась отличным продуктом. Все, что было в первой части, тут улучшено и доработано, к этому добавились новые механики, новое качество графики и возможность играть с друзьями. Открытый игровой мир, свободное повествование, разнообразие инвентаря, сатира и юмор в достатке, большое количество скрытых деталей и отсылок. Из минусов можно выделить отсутствие связи коллекционных предметов с игровым лором, а также отмечаются проблемы стабильности в сетевом режиме.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".