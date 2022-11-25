Обзор Goat Simulator 3. Сатира, графика и сетевой режим

Состоялся релиз песочницы Goat Simulator 3 от студии Coffee Stain North на PlayStation 5, Xbox X|S, а также ПК. События игры идут на острове Сан-Ангора, главным героем выступает коза Пилигор из первой части. Помимо графических улучшений и новых механик, подготовлен мультиплеерный режим, не доступный ранее.

Goat Simulator 3

Перед публикацией материала мы полностью ее прошли, изучив детально игровой мир и предлагаемый контент, получив платиновый трофей.

Goat Simulator 3

История

Как и ранее, явного сюжета здесь нет. Игрок уже через короткую заставку с отсылкой на Skyrim попадает в открытый мир, в котором только на начальном этапе ненавязчиво предлагается выполнить задание с открытием тумана на карте. Путь перемещения, последовательность заданий выбирает сам пользователь.

Goat Simulator 3

Общая линия тут размыта, сама история собирается, как элементы мозаики. Такой подход на фоне игр, где свобода выбора условна или вовсе отсутствует, выглядит свежо. Но, с другой стороны, может не хватать общей непрерывности истории.

Goat Simulator 3

Это же касается коллекционных предметов – фигурок, разбросанных в количестве 200 шт по всей карте, они не связаны с сюжетом и не являются записями или дневниками, связанными с игровым миром, как это часто бывает.

Goat Simulator 3

Босом здесь выступает фермер, который привез Пилигора на ферму. Как он сам говорит, бюджет был ограничен и поэтому ему самому приходится выступать злодеем. И такой сатиры тут достаточно, игра высмеивает как проблемы в других популярных играх, так и жизненные ситуации.

Goat Simulator 3

Графика

Goat Simulator 3 изначально вышла только на консолях последнего поколения и на них она чувствует себя уверено. Картинка была плавная, но свои упрощения тут тоже имеются, например, анимация персонажей в городе.

Goat Simulator 3

С общей же локацией проблем нет. Все ярко и красиво, мир бесшовный, лагов заметных нет. Прыжки между телепортами проходят быстро. За время тестирования столкнулись только с одним вылетом, что с учетом двух полученных обновлений можно не считать заметной проблемой.

Goat Simulator 3

Мир состоит здесь из нескольких участков в рамках трех островов, соединенных между собой мостами. Перемещаться между ними можно пешим способом, летая на снаряжении или используя транспорт. Основных стилистик две – город и ферма. Разбавлены они заводами, стройкой, грузовым портом и кладбищем.

Goat Simulator 3

Мультиплеер

Одним из ключевых изменений стало появление мультиплеера. Изучать остров Сан-Ангора можно будет с друзьями. Только при сетевом соединении становятся доступны соревновательные активности. Мы этот элемент изучить не смогли, вернемся к нему позже.

Инвентарь и умения

Древа умений в Goat Simulator 3 нет, базовые механики и умения становятся доступными сразу с начала изучения игрового мира. Нет нудного собирания опыта или сбора ресурсов. Вместо этого предлагается через выполнение заданий получать дополнительное снаряжение или находить его спрятанным по закоулкам острова.

Goat Simulator 3

Такие элементы снаряжения отмечены иконкой в виде молнии, есть несколько активных обликов. Это снаряжение можно сочетать при условии расположения в разных ячейках. Механику предлагают раскрывать, выполняя инстинкты.

Goat Simulator 3

В сравнении с первой частью набор заметно расширен. А то, что было ранее, было доработано и улучшено в плане проработанности выполняемых действий.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorКак продолжение, Goat Simulator 3 получилась отличным продуктом. Все, что было в первой части, тут улучшено и доработано, к этому добавились новые механики, новое качество графики и возможность играть с друзьями. Открытый игровой мир, свободное повествование, разнообразие инвентаря, сатира и юмор в достатке, большое количество скрытых деталей и отсылок. Из минусов можно выделить отсутствие связи коллекционных предметов с игровым лором, а также отмечаются проблемы стабильности в сетевом режиме.
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