Обзор HAIER 55 SMART TV S1. Умный телевизор за разумные деньги

HAIER 55 SMART TV S1 относится к линейке телевизоров S1. В нее входят и ряд других моделей с диагоналями экранов на 32, 43, 50, 65 и даже 75 дюймов. Выбор весьма и весьма обширен.
Штатная подставка телевизора представляет собой две отдельные ножки. Расстояние между ними составляет около 90 см. По этой причине HAIER 55 SMART TV S1 должен без проблем поместиться на большинстве тумб.
При желании телевизор можно повесить на кронштейн, который потребуется приобрести отдельно. Для этого на обратной его стороне предусмотрено крепление формата VESA 400 x 300 мм. Вес телевизора небольшой и составляет всего 10.7 кг, поэтому для его установки не потребуется, условно говоря, целой бригады. Двух человек будет более чем достаточно.
Разъемы выведены в двух плоскостях. Сбоку находятся HDMI (ARC), LNB вход для спутникового ТВ, антенна, пара разъемов USB, аудиовход и Cl-слот.
Снизу же расположились RJ-45, оптический выход, левый и правый каналы звука, а также x3 HDMI. Кабель питания по какой-то причине решили сделать несъемным, его длина составляет 1.9 метра.
Слева на нижней грани есть полноценный джойстик для управления телевизором. Подобное решение всегда лучше, чем просто одинарная кнопка включения, ведь в таком случае, когда на пульте неожиданно сели батарейки у вас все еще остается возможность управлять телевизором. В этой же области находится ИК-порт для пульта.
Пульт ДУ выполнен в традиционном формате и имеет на своем корпусе большое количество кнопок для всех нужд. Больше всего нас порадовало наличие кнопок быстрого перехода в медиасервисы ОККО, КиноПоиск и EVO. Последним является фирменное приложение от Haier, внутри которого собран контент из наиболее популярных видеосервисов. О нем мы еще поговорим. Также в пульте есть встроенный микрофон.
За звук в телевизоре отвечают пара стереодинамиков общей мощностью в 20 Вт. Они поддерживают технологию цифрового улучшения звучания DBX-TV. Качество звука не сравнится с полноценным саундбаром, но для своего класса звук у телевизора весьма достойный, играет он довольно объемно. С запасом громкости тоже все хорошо, за время тестирования нам не пришлось поднимать его уровень свыше 50%.
У телевизора есть поддержка алгоритмов автоматического масштабирования видео до уровня разрешения сопоставимого с 4K. Эффект от этого действительно заметен. Можно смотреть какой-нибудь фильм или сериал даже в HD разрешении и при этом не наблюдать откровенно зернистого изображения.
Подытоживая, хочется сказать, что впечатления от качества картинки остались исключительно положительными — изображение выглядит насыщенным, контрастным и четким.
Сейчас на всех телевизорах Haier предустановлено фирменное приложение EVO. По сути оно является самостоятельной оболочкой, внутри которой есть доступ ко всем функциям телевизора. Главной ее фишкой является собственная рекомендательная система подбора фильмов и сериалов по различным категориям из таких крупных медиасервисов как ИВИ, ОККО, KION, START и КиноПоиск. При поиске определенного фильма агрегатор подскажет, на каких площадках и условиях его можно посмотреть. Также внутри этого приложения доступны к просмотру бесплатные телеканалы.
С загрузкой фильмов в 4K разрешении телевизор справляется на ура. В основном мы запускали видеоконтент с КиноПоиска, но и с работой других платформ проблем не возникло. Во всех случаях картинка выглядит яркой и насыщенной без явных засветов. Еще к HAIER 55 SMART TV S1 можно в любой момент подключить внешний накопитель и смотреть заранее скачанные фильмы в высоком качестве.
Также для проверки работоспособности телевизора мы проверили, как на нем идут игры и в частности The Elder Scrolls V: Skyrim. Чтобы проверить это мы подключили к нему ПК по HDMI. Вывод изображения работает, как по часам без каких-либо танцев с бубнами. На экране все выглядит так, как надо без искажений по цветам. Время отклика низкое.
Так как телевизор работает на Android TV, то, разумеется, он обладает поддержкой голосового управления через Google Ассистент. С помощью него можно узнать прогноз погоды, попросить включить определенный фильм, открыть YouTube и многое другое. Чтобы начать пользоваться голосовым управлением, нужно подключить пульт ДУ к телевизору по Bluetooth. Еще благодаря этому телевизор будет ловить сигнал от пульта чуть ли не из любой точки квартиры, не ограничиваясь зоной ИК-порта.
Также телевизор поддерживает технологию Chromecast. Она позволяет в одно касание транслировать контент с Android смартфона на телевизор. Таким образом можно выводить видео с YouTube или демонстрировать фотографии с Google Фото.