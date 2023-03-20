Обзор HAIER 55 SMART TV S1. Умный телевизор за разумные деньги

Ни одна современная гостиная не может обходись без телевизора. В вопросе его выбора самое главное соблюсти золотую середину и не купить слишком маленький, который будет несерьезно выглядеть в помещении и при этом не взять слишком большой, вынуждающий своей чрезмерно крупной диагональю экрана неестественно сильно задирать голову вверх. Как правило оптимальным вариантом для покупки для многих является модель на 55 дюймов. Одной из таких как раз таки является HAIER 55 SMART TV S1. Помимо привлекательного ценника, она еще может похвастаться 4K-экраном, свежей ОС Android TV 11, поддержкой голосового управления и стереозвуком. В рамках данного обзора мы расскажем, почему Haier 55 Smart TV S1 стоит рассмотреть к покупке.

Комплектация

HAIER 55 SMART TV S1 поставляется вместе с парой съемных ножек, набором из четырех крепежных болтов, пультом ДУ, руководством пользователя и гарантийным талоном.

Видео

Внешний вид

Данная модель HAIER 55 SMART TV S1 получила актуальный безрамочный дизайн, благодаря которому ему будет легко вписаться в любой интерьер. Размер рамок экрана минимален. Нижняя грань чуть отличается по толщине. На нее вынесен аккуратный логотип производителя. Телевизор выполнен из практичного матового пластика, на котором с трудом остаются какие-либо разводы.

HAIER 55 SMART TV S1 относится к линейке телевизоров S1. В нее входят и ряд других моделей с диагоналями экранов на 32, 43, 50, 65 и даже 75 дюймов. Выбор весьма и весьма обширен.

Штатная подставка телевизора представляет собой две отдельные ножки. Расстояние между ними составляет около 90 см. По этой причине HAIER 55 SMART TV S1 должен без проблем поместиться на большинстве тумб.

При желании телевизор можно повесить на кронштейн, который потребуется приобрести отдельно. Для этого на обратной его стороне предусмотрено крепление формата VESA 400 x 300 мм. Вес телевизора небольшой и составляет всего 10.7 кг, поэтому для его установки не потребуется, условно говоря, целой бригады. Двух человек будет более чем достаточно.

Разъемы выведены в двух плоскостях. Сбоку находятся HDMI (ARC), LNB вход для спутникового ТВ, антенна, пара разъемов USB, аудиовход и Cl-слот.

Снизу же расположились RJ-45, оптический выход, левый и правый каналы звука, а также x3 HDMI. Кабель питания по какой-то причине решили сделать несъемным, его длина составляет 1.9 метра.

Слева на нижней грани есть полноценный джойстик для управления телевизором. Подобное решение всегда лучше, чем просто одинарная кнопка включения, ведь в таком случае, когда на пульте неожиданно сели батарейки у вас все еще остается возможность управлять телевизором. В этой же области находится ИК-порт для пульта.

Пульт ДУ выполнен в традиционном формате и имеет на своем корпусе большое количество кнопок для всех нужд. Больше всего нас порадовало наличие кнопок быстрого перехода в медиасервисы ОККО, КиноПоиск и EVO. Последним является фирменное приложение от Haier, внутри которого собран контент из наиболее популярных видеосервисов. О нем мы еще поговорим. Также в пульте есть встроенный микрофон.

За звук в телевизоре отвечают пара стереодинамиков общей мощностью в 20 Вт. Они поддерживают технологию цифрового улучшения звучания DBX-TV. Качество звука не сравнится с полноценным саундбаром, но для своего класса звук у телевизора весьма достойный, играет он довольно объемно. С запасом громкости тоже все хорошо, за время тестирования нам не пришлось поднимать его уровень свыше 50%.

Экран

В HAIER 55 SMART TV S1 установлен экран на 55 дюймов с разрешением 4K (3840 x 2160 пикселей) Соотношение сторон классическое — 16:9. Подсветка телевизора реализована с помощью проверенной временем технологии Direct LED. В таком случае светодиоды находятся за матрицей. Благодаря этому обеспечивается довольно высокий уровень контрастности изображения, неплохая степень равномерности подсветки и хороший запас яркости. В случае с данной моделью она находится на уровне 300 нит, чего достаточно для просмотра фильмов в комнате.

У телевизора есть поддержка алгоритмов автоматического масштабирования видео до уровня разрешения сопоставимого с 4K. Эффект от этого действительно заметен. Можно смотреть какой-нибудь фильм или сериал даже в HD разрешении и при этом не наблюдать откровенно зернистого изображения.Частота обновления находится на отметке в 60 Гц. Время отклика составляет 6.5 мс. Углы обзора у телевизора равны 178 градусов. Сильных искажений по бокам нет. Ярко выраженного антибликового покрытия у экрана нет и это абсолютно нормально, все-таки это бюджетная модель.В настройках телевизора в разделе «Изображение» можно изменить цветовой тон. По умолчанию выставлен режим Энергосбержение», который занижает уровень яркости и контрастности. Его лучше сменить на «Стандартный» или какой-либо любой другой. Также требовательный пользователь может вручную подкорректировать цветопередачу с помощью таких параметров как контрастность, насыщенность, тон, резкость, гамма и еще ряда других пунктов.

Первое включение и тесты

Подытоживая, хочется сказать, что впечатления от качества картинки остались исключительно положительными — изображение выглядит насыщенным, контрастным и четким.HAIER 55 SMART TV S1 работает на ОС Android TV 11. Первичная настройка телевизора устроена понятно и занимает несколько минут.Android TV среди всех ОС для телевизоров можно считать самой понятной и удобной в использовании. В магазине Google Play доступны для скачивания огромное количество приложений для всех нужд. Также при желании можно установить приложения из сторонних источников через APK-файлы.Так как телевизор дома мы меняем не часто, то очень важно, чтобы он имел запас производительности на годы вперед. По этой части у данной модели все хорошо. Он отзывчиво реагирует на все действия и не зависает. С какими-либо вылетами приложений мы тоже не столкнулись. Если говорить конкретнее, то HAIER 55 SMART TV S1 оснащен четырехядерным процессором ARM Cortex-A53, количество оперативной памяти составляет 1.5 Гбайт, а встроенной 8 Гбайт. Есть поддержка двухдиапазонного Wi-Fi 5 ГГц и Bluetooth 5.1.

Сейчас на всех телевизорах Haier предустановлено фирменное приложение EVO. По сути оно является самостоятельной оболочкой, внутри которой есть доступ ко всем функциям телевизора. Главной ее фишкой является собственная рекомендательная система подбора фильмов и сериалов по различным категориям из таких крупных медиасервисов как ИВИ, ОККО, KION, START и КиноПоиск. При поиске определенного фильма агрегатор подскажет, на каких площадках и условиях его можно посмотреть. Также внутри этого приложения доступны к просмотру бесплатные телеканалы.

С загрузкой фильмов в 4K разрешении телевизор справляется на ура. В основном мы запускали видеоконтент с КиноПоиска, но и с работой других платформ проблем не возникло. Во всех случаях картинка выглядит яркой и насыщенной без явных засветов. Еще к HAIER 55 SMART TV S1 можно в любой момент подключить внешний накопитель и смотреть заранее скачанные фильмы в высоком качестве.

Также для проверки работоспособности телевизора мы проверили, как на нем идут игры и в частности The Elder Scrolls V: Skyrim. Чтобы проверить это мы подключили к нему ПК по HDMI. Вывод изображения работает, как по часам без каких-либо танцев с бубнами. На экране все выглядит так, как надо без искажений по цветам. Время отклика низкое.

Так как телевизор работает на Android TV, то, разумеется, он обладает поддержкой голосового управления через Google Ассистент. С помощью него можно узнать прогноз погоды, попросить включить определенный фильм, открыть YouTube и многое другое. Чтобы начать пользоваться голосовым управлением, нужно подключить пульт ДУ к телевизору по Bluetooth. Еще благодаря этому телевизор будет ловить сигнал от пульта чуть ли не из любой точки квартиры, не ограничиваясь зоной ИК-порта.

Также телевизор поддерживает технологию Chromecast. Она позволяет в одно касание транслировать контент с Android смартфона на телевизор. Таким образом можно выводить видео с YouTube или демонстрировать фотографии с Google Фото.

Итоги

HAIER 55 SMART TV S1 продемонстрировал себя, как достойный телевизор, в котором нет никаких подводных камней. Главным его преимуществом является шустрая работа ОС Android TV и возможность установки внутри нее большого ряда приложений. Также у данного телевизора стоит выделить отличное для своего класса качество изображения 4K экрана. К остальным плюсам мы отнесли привлекательный безрамочный дизайн, удобный пульт со встроенным микрофоном, поддержку голосового управления, хорошее качество встроенных динамиков и большое количество доступных разъемов. Из минусов мы выделили несъёмный сетевой кабель. Хотя, с другой стороны, в таком случае он никаким образом не сможет потеряться, например, при переезде.