Обзор HARPER 43U750TS 43" (2020). Недорогой 43-дюймовый 4K-телевизор

Выход консолей нового поколения от Sony и Microsoft, да и в целом распространение контента в высоком разрешении на Youtube и других стриминговых сервисах потребует поддержку 4K-разрешения от приобретаемого телевизора. С момента появления первого UHD-телевизора прошло уже достаточно времени для того, чтобы можно было приобрести его и при скромных вложениях. Как пример, HARPER 43U750TS 43" (2020) предлагает его поддержку в ценовом сегменте до 20 000 рублей.

HARPER 43U750TS

К моменту публикации его уже можно свободно приобрести в ключевых российских магазинах.

HARPER 43U750TS обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

HARPER 43U750TS

Упакован в коробку из плотного картона. На боковых гранях присутствуют ручки для переноски. Комплект включает винты, пару ножек, пульт управления с ААА батарейками, руководство пользователя и гарантийный талон.

HARPER 43U750TS

Внешний вид

Перед началом эксплуатации нужно будет установить комплектные ножки. Выполнены они из металла. Достаточно компактны, это позволит разместить телевизор с минимальным отступом от стены.

HARPER 43U750TS

Хотя с учетом габаритов, рекомендуем задуматься о VESA-кронштейне, он исключит риск опрокидывания при неаккуратном обращении.

HARPER 43U750TS

Этот телевизор отличают узкие боковые рамки. Ширина менее 1 сантиметра. За счет этого уменьшаются общие габариты. Плюс сам телевизор выглядит эффектнее.

HARPER 43U750TS

По центру нижней рамки логотип производителя. Выведен также приемник для комплектного пульта ДУ.

HARPER 43U750TS

Задняя панель HARPER 43U750TS из черного пластика. Он немаркий и не подвержен загрязнению пылью. В центральной части основной блок с технической начинкой.

HARPER 43U750TS

Здесь же сосредоточены все интерфейсные разъемы. И выбор предлагается хороший. Снизу это коаксиальное гнездо, выход под наушники или акустику, антенный вход, RJ-45, HDMI.

HARPER 43U750TS

Справа еще два HDMI, USB, компонентный вход и CI+. Такая связка позволяет гибко подбирать источники сигнала.

HARPER 43U750TS

Современный телевизор сложно представить без доступа в сеть. Здесь есть Wi-Fi и проводной через RJ-45. С учетом трансляции контента в высоком битрейте, кабель оптимальнее.

HARPER 43U750TS

Телевизор оснащен парой динамиков по 8 Вт каждый. Присутствует запас по максимальному уровню громкости. Эффект объемного звучания.

HARPER 43U750TS

Блок питания встроенный. При продолжительной работе задняя крышка и панель не нагреваются. Огрехов в качестве сборки и исполнения не наблюдается.

HARPER 43U750TS

Есть пульт с традиционным для телевизоров набором кнопок. Альтернативным вариантом может стать беспроводная клавиатура, например, Harper KBT-330.

Оснащение

HARPER 43U750TS

Установлена 43-дюймовая матрица VA. Разрешение 3840x2160 пикселей. Классическое соотношение сторон 16:9. Выглядит изображение на HARPER 43U750TS эффектно.

HARPER 43U750TS

Подсветка равномерна по всей площади. Частота обновления 60 Гц. Располагает 1.5 Гбайт оперативной и 8 Гбайт внутренней памяти. Нехватки быстродействия телевизор не испытывает, приложения открываются быстро.

HARPER 43U750TS

Интерфейс

HARPER 43U750TS

Построена платформа на базе актуального Android 9.0. При первом подключении предлагается задать настройки доступа к сети, выбор языка интерфейса и региона.

HARPER 43U750TS

После этого стартовый экран представляет собой список разделов по типу приложений и быстрый доступ к запуску мультимедийного контента и выбора источника сигнала.

HARPER 43U750TS

Youtube входит в базовый набор софта. При поиске видео можно будет задать фильтр с выбором видео в 4К. Кстати, наши обзоры также можно на нем смотреть в максимальном качестве с высокой детализацией.

HARPER 43U750TS

Список приложений может быть дополнен самим пользователем. Здесь есть возможность выбора между официальным Play Market и загрузкой установочных файлов. Последние могут быть полезны для программ бесплатного просмотра фильмов и эфирной сетки ТВ.

HARPER 43U750TS

Сама же платформа и ее исполнение, в отличие от Samsung и LG, исключает риск остаться без доступа к сервисам в ближайшие 1-2 года после выхода ТВ на рынок или дистанционную блокировку платформы. Максимальная гибкость и выбор наполнения самим пользователем.

HARPER 43U750TS

Для тех, кому интересны эфирные каналы, можно использовать как кабельную, спутниковую антенну или с помощью антенны просматривать базовую цифровую сетку. У HARPER 43U750TS встроенный декодер.

HARPER 43U750TS

Но смотреть можно и без антенн. Приложения от популярных каналов или IPTV с собственными плейлистами каналов. Работает все корректно.

HARPER 43U750TS

Есть ручные настройки для тонкой настройки системы. В целом же для большинства задач с лихвой хватает заводского пресета.

HARPER 43U750TS

Записывать любимые фильмы или музыку можно на внешний накопитель. Телевизор располагает сразу двумя USB. Так можно задействовать один под периферию, а второй для накопителя. Считываются все популярные форматы файлов.

Итоги по HARPER 43U750TS

Золото. Выбор редакции MegaObzorHARPER 43U750TS станет хорошим выбором при поиске недорогого 43-дюймового телевизора с поддержкой 4K UHD разрешения, предлагая высокое качество исполнения, хорошую настройку матрицы, актуальное программное обеспечение со свободным наполнением нужными программами, хороший набор разъемов и портов, громкую встроенную акустику, проводной и беспроводной доступ в сеть.
HARPER 43U750TS получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы HARPER 43U750TS
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