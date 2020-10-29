Выход консолей нового поколения от Sony и Microsoft, да и в целом распространение контента в высоком разрешении на Youtube и других стриминговых сервисах потребует поддержку 4K-разрешения от приобретаемого телевизора. С момента появления первого UHD-телевизора прошло уже достаточно времени для того, чтобы можно было приобрести его и при скромных вложениях. Как пример, HARPER 43U750TS 43" (2020) предлагает его поддержку в ценовом сегменте до 20 000 рублей.

HARPER 43U750TS обзор

К моменту публикации его уже можно свободно приобрести в ключевых российских магазинах.

Комплектация

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Упакован в коробку из плотного картона. На боковых гранях присутствуют ручки для переноски. Комплект включает винты, пару ножек, пульт управления с ААА батарейками, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Перед началом эксплуатации нужно будет установить комплектные ножки. Выполнены они из металла. Достаточно компактны, это позволит разместить телевизор с минимальным отступом от стены.

Хотя с учетом габаритов, рекомендуем задуматься о VESA-кронштейне, он исключит риск опрокидывания при неаккуратном обращении.

Этот телевизор отличают узкие боковые рамки. Ширина менее 1 сантиметра. За счет этого уменьшаются общие габариты. Плюс сам телевизор выглядит эффектнее.

По центру нижней рамки логотип производителя. Выведен также приемник для комплектного пульта ДУ.

Задняя панель HARPER 43U750TS из черного пластика. Он немаркий и не подвержен загрязнению пылью. В центральной части основной блок с технической начинкой.

Здесь же сосредоточены все интерфейсные разъемы. И выбор предлагается хороший. Снизу это коаксиальное гнездо, выход под наушники или акустику, антенный вход, RJ-45, HDMI.

Справа еще два HDMI, USB, компонентный вход и CI+. Такая связка позволяет гибко подбирать источники сигнала.

Современный телевизор сложно представить без доступа в сеть. Здесь есть Wi-Fi и проводной через RJ-45. С учетом трансляции контента в высоком битрейте, кабель оптимальнее.

Телевизор оснащен парой динамиков по 8 Вт каждый. Присутствует запас по максимальному уровню громкости. Эффект объемного звучания.

Блок питания встроенный. При продолжительной работе задняя крышка и панель не нагреваются. Огрехов в качестве сборки и исполнения не наблюдается.

Оснащение

Есть пульт с традиционным для телевизоров набором кнопок. Альтернативным вариантом может стать беспроводная клавиатура, например, Harper KBT-330.

Установлена 43-дюймовая матрица VA. Разрешение 3840x2160 пикселей. Классическое соотношение сторон 16:9. Выглядит изображение на HARPER 43U750TS эффектно.

Подсветка равномерна по всей площади. Частота обновления 60 Гц. Располагает 1.5 Гбайт оперативной и 8 Гбайт внутренней памяти. Нехватки быстродействия телевизор не испытывает, приложения открываются быстро.

Интерфейс

Построена платформа на базе актуального Android 9.0. При первом подключении предлагается задать настройки доступа к сети, выбор языка интерфейса и региона.

После этого стартовый экран представляет собой список разделов по типу приложений и быстрый доступ к запуску мультимедийного контента и выбора источника сигнала.

Youtube входит в базовый набор софта. При поиске видео можно будет задать фильтр с выбором видео в 4К. Кстати, наши обзоры также можно на нем смотреть в максимальном качестве с высокой детализацией.

Список приложений может быть дополнен самим пользователем. Здесь есть возможность выбора между официальным Play Market и загрузкой установочных файлов. Последние могут быть полезны для программ бесплатного просмотра фильмов и эфирной сетки ТВ.

Сама же платформа и ее исполнение, в отличие от Samsung и LG, исключает риск остаться без доступа к сервисам в ближайшие 1-2 года после выхода ТВ на рынок или дистанционную блокировку платформы. Максимальная гибкость и выбор наполнения самим пользователем.

Для тех, кому интересны эфирные каналы, можно использовать как кабельную, спутниковую антенну или с помощью антенны просматривать базовую цифровую сетку. У HARPER 43U750TS встроенный декодер.

Но смотреть можно и без антенн. Приложения от популярных каналов или IPTV с собственными плейлистами каналов. Работает все корректно.

Есть ручные настройки для тонкой настройки системы. В целом же для большинства задач с лихвой хватает заводского пресета.

Итоги по HARPER 43U750TS

Записывать любимые фильмы или музыку можно на внешний накопитель. Телевизор располагает сразу двумя USB. Так можно задействовать один под периферию, а второй для накопителя. Считываются все популярные форматы файлов.HARPER 43U750TS станет хорошим выбором при поиске недорогого 43-дюймового телевизора с поддержкой 4K UHD разрешения, предлагая высокое качество исполнения, хорошую настройку матрицы, актуальное программное обеспечение со свободным наполнением нужными программами, хороший набор разъемов и портов, громкую встроенную акустику, проводной и беспроводной доступ в сеть.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".