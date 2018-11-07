Обзор HARPER 50U750TS. Недорогой 50-дюймовый 4К-телевизор

2018-11-07, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - HARPER 50U750TS; [72]
Утверждение, что телевизоры с поддержкой 4К-разрешения перестали быть доступными только ограниченному числу пользователей, уже не актуально. Взять, к примеру новинку HARPER 50U750TS с диагональю 50 дюймов и поддержкой 4K Ultra HD. Эта модель к тому же может похвастать функционалом Smart TV и встроенным медиаплеером. Один из самых доступных 50-дюймовых телевизоров с таким набором опций.

HARPER 50U750TS

К моменту публикации его продажи уже стартовали, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

HARPER 50U750TS обзор

Комплектация Поставляется HARPER 50U750TS в коробке из неокрашенного картона со схематичным изображением телевизора и данными по его техническим характеристикам. Комплект включает ножки, сетевой кабель, пульт ДУ, батарейки, руководство пользователя и гарантийный талон.

HARPER 50U750TS

Внешний вид Перед нами современный телевизор с диагональю в 50 дюймов. В линейке есть 49, 55 и 60 дюймовые модели.

HARPER 50U750TS

Дизайн строгий и аскетичный, здесь все-таки сказывается принадлежность к недорогому сегменту. Но вопрос в другом, каждый ли из нас готов переплачивать за металлический корпус или рамку из пластика под шлифованный металл?

HARPER 50U750TS

Толщина корпуса подставки без учета подставки – 82 мм. Достаточно тонкий даже по современным меркам.

HARPER 50U750TS

Владелец HARPER 50U750TS сможет установить его на комплектные ножки, для сборки потребуется крестовая отвертка, или зафиксировать на стену. Строгий дизайн хорошо впишется в интерьер квартиры.

HARPER 50U750TS

С комплектными ножками толщина увеличивается до 261мм. Стоит на ровной поверхности устойчиво. Общий вес около 10 кг.

HARPER 50U750TS

Поверхность экрана матовая, она достаточно хорошо защищена от отражений. При попадании лучей света не превращается в зеркальную поверхность. Во время темных сцен отражение практически не различимо.

HARPER 50U750TS

На нижнем торце выведены датчик с ИК-приемником, кнопка включения, кнопка вывода меню, регулировка громкости и переключение каналов, вывод меню источника.

HARPER 50U750TS

Основная интерфейсная панель включает: гнездо RJ-45, три HDMI, композитный вход, аудиовход, коаксильный выход.

HARPER 50U750TS

В отдельной группе два USB 2.0, слот смарт карты, вход для цифрового и аналогового телевидения. Есть 3.5мм аудиоразъем для подключения внешней акустики.

HARPER 50U750TS

Задняя крышка выполнена из пластика. По центру расположено VESA крепление. Решетка встроенных динамиков с общей мощностью 16 Вт.

HARPER 50U750TS

Подключиться к сети можно воспользовавшись Ethernet или Wi-Fi, работающим на частоте 2.4 ГГц.

HARPER 50U750TS

Пульт

В комплекте с телевизором идет пульт с классическим набором клавиш. С помощью него можно получить доступ к основным функциям как системы в целом, так и SmartTV. Символы на кнопки нанесены краской, за время активного использования тенденции к стиранию замечено не было. Эмулятора мышки и клавиатуры в пульте ДУ нет.

HARPER 50U750TS

Софт

Современный телевизор уже давно перестал быть просто «ящиком», транслирующим эфирную сетку. HARPER 50U750TS не стал исключением, на борту Smart TV функционал.

HARPER 50U750TS

Главный экран представляет собой интерфейс в виде плиток, с которого можно просмотреть текущее время, перейти к воспроизведению мультимедиа контента на накопителя и запустить иконки.

HARPER 50U750TS

По умолчанию в список выведен Youtube, Miracast и Браузер. Этот список можно будет отредактировать под свои задачи и круг используемых приложений.

HARPER 50U750TS

Есть отдельное окно с полным набором приложений. В основе тут используется Android 6.0. Выбор приложений не ограничен, поддерживаются обновления по воздуху. Загрузка софта проходит с помощью Play Market.

HARPER 50U750TS

Раздел настроек представлен плитками. Настраивается подключение к сети, дополнительные данные приложений, просматривается хранилище и общие данные по устройству.

HARPER 50U750TS

Встроенный процессор хорошо справляется с возлагаемыми нагрузками, работает интерфейс плавно. Заметной задержки запуска приложений замечено не было.

HARPER 50U750TS

Настройки

У телевизора HARPER 50U750TS есть и отдельное меню по настройке общих параметров системы. Выставляется звук, работа экрана и общие параметры. Весь интерфейс на русском языке, разобраться будет не сложно.

Начинка и тесты

Дисплей сделан на основе IPS-матрицы с разрешением 3840 на 2160 пикселей. Естественный формат изображения – 16:9. Засветки по периметру экрана замечено не было. Картинка цельная, детализация не вызывает вопросов. Углы обзора широкие. В настройках можно выбрать несколько предустановок изображения. Изменить контраст, яркость и насыщенность.

HARPER 50U750TS

Замеренная максимальная яркость составила 332 кд/м2. Смотреть телевизор можно при дневном освещении и в ночное время с относительным комфортом. Цветовая температура держится в районе 8500К, она завышена относительно стандарта, цвета холодные.

HARPER 50U750TS

Работает панель на частоте 60 Гц, без программного разгона. Движения в кадре в динамичных сценах отрабатываются приемлемо. Телевизор станет хорошим дополнением в пару к консолям Sony и Xbox.

HARPER 50U750TS

Работает система на базе процессора ARM Cortex-A9 с постоянной частотой 1,2 Гц. На борту 1.5 Гбайт оперативной и 8 Гбайт внутренней памяти. Графическое ядро Mali-Т450MP2.

Итоги по HARPER 50U750TS

HARPER 50U750TS при своей невысокой стоимости, относительно 50-дюймовых моделей с 4K Ultra HD, предлагает высокое качество картинки, продвинутый функционал Smart TV, строгий дизайн и хороший набор портов. Он станет хорошим приобретением в качестве домашнего телевизора или панели в пару к игровой консоли.

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