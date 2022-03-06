Обзор HARPER GAMING PEGASUS GM-B55. Игровая мышка с макросами и подсветкой

Основная площадь спинки софт-тач. Этот материал приятен тактильно и дает хорошее сцепление. Но с ним есть проблема с загрязнением следами пальцев.
На боковых гранях зоны с мелкоточечным текстурным рисунком. Хорошее сцепление и удобный хват.
Как и отмечали выше, дополнительная пара кнопок есть только на левой грани. По умолчанию выполняют действия ВПЕРЕД и НАЗАД. Они программируемы.
Колесико прокрутки с прорезиненным контуром. Вращается с хорошо различимыми тактильными отсечками.
За колесиком у HARPER GAMING PEGASUS GM-B55 кнопка переключения чувствительности. Задать можно шесть уровней.
Вдоль периметра идет зона с многоцветной подсветкой. Есть предустановленная библиотека эффектов. Дополнительная клавиша для переключения эффектов подсветки.
Также подсвечивается логотип на спинке. Эти эффекты задаются для двух зон совместно.
Подключается при помощи кабеля с нейлоновой оплеткой. Длина 1.5 метра.
На основании три ножки скольжения, расположенные по краям корпуса. В центре наклейка с техническими данными и окошко сенсора.
Действия можно задать для семи клавиш. Есть библиотека для выбора действий и макросы.
Редактор макросов с выбором повторов, движений с удержанием и изменением интервалов между действиями.
Точность указателя, скорость прокрутки и стрельбы. Шесть отсечек для сенсора. Диапазон регулировки от 100 до 7200 DPI.
Вкладка для выбора эффектов подсветки у HARPER GAMING PEGASUS GM-B55.
В этой мышке установлен оптический сенсор с максимальной чувствительностью 7200 DPI. Частота опроса сенсора 125 Гц. Эксплуатация этой мышки в течение нескольких недель велась на тканевом коврике. Отлично себя показала в сетевых шутерах при уровне до 3000 DPI. Достаточная точность и отсутствие дрожания. С этой мышкой получали высокую кучность стрельбы.
Подходит под любой тип хвата. Форма удобная. Весит 125 граммов, общая балансировка веса проведена хорошо.