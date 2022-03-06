Обзор HARPER GAMING PEGASUS GM-B55. Игровая мышка с макросами и подсветкой

Изучаемая сегодня игровая мышка HARPER GAMING PEGASUS GM-B55 поддерживает макросы, оснащена оптическим сенсором и использует технологию расчета траектории движения по алгоритму Instant 3rd Optical Navigation. Есть подсветка с настраиваемыми эффектами и предустановленные режимы работы.

Комплектация

Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон. Упакована в компактную коробку с тематическим оформлением.

Внешний вид

Выполнена в корпусе из черного пластика симметричной формы. Но фактически эксплуатировать ее могут только правши. Дополнительные клавиши только слева.

Основная площадь спинки софт-тач. Этот материал приятен тактильно и дает хорошее сцепление. Но с ним есть проблема с загрязнением следами пальцев.

На боковых гранях зоны с мелкоточечным текстурным рисунком. Хорошее сцепление и удобный хват.

Как и отмечали выше, дополнительная пара кнопок есть только на левой грани. По умолчанию выполняют действия ВПЕРЕД и НАЗАД. Они программируемы.

Колесико прокрутки с прорезиненным контуром. Вращается с хорошо различимыми тактильными отсечками.

За колесиком у HARPER GAMING PEGASUS GM-B55 кнопка переключения чувствительности. Задать можно шесть уровней.

Вдоль периметра идет зона с многоцветной подсветкой. Есть предустановленная библиотека эффектов. Дополнительная клавиша для переключения эффектов подсветки.

Также подсвечивается логотип на спинке. Эти эффекты задаются для двух зон совместно.

Подключается при помощи кабеля с нейлоновой оплеткой. Длина 1.5 метра.

Софт

На основании три ножки скольжения, расположенные по краям корпуса. В центре наклейка с техническими данными и окошко сенсора.С официального сайта для мышки можно загрузить утилиту управления. Предустановлено несколько профилей: офис, игра-1, игра-2, игра-3. В каждый можно задать свои настройки.

Действия можно задать для семи клавиш. Есть библиотека для выбора действий и макросы.

Редактор макросов с выбором повторов, движений с удержанием и изменением интервалов между действиями.

Точность указателя, скорость прокрутки и стрельбы. Шесть отсечек для сенсора. Диапазон регулировки от 100 до 7200 DPI.

Тесты

Вкладка для выбора эффектов подсветки у HARPER GAMING PEGASUS GM-B55.

В этой мышке установлен оптический сенсор с максимальной чувствительностью 7200 DPI. Частота опроса сенсора 125 Гц. Эксплуатация этой мышки в течение нескольких недель велась на тканевом коврике. Отлично себя показала в сетевых шутерах при уровне до 3000 DPI. Достаточная точность и отсутствие дрожания. С этой мышкой получали высокую кучность стрельбы.

Подходит под любой тип хвата. Форма удобная. Весит 125 граммов, общая балансировка веса проведена хорошо.

Итоги

HARPER GAMING PEGASUS GM-B55 – недорогая игровая мышка с программируемыми клавишами, многоцветной подсветкой, эргономичной формой корпуса, интерфейсным кабелем с нейлоновой оплеткой и макросами с софтом на русском языке.