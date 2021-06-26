Обзор HIPER Asassin GMUS-2000. Игровая мышка с заполняющей подсветкой

Рекомендованная стоимость манипулятора составляет 3 090 рублей.
Упакована в коробку с сочным оформлением. На ее лицевой стороне приведены данные по ключевым особенностям. С обратной стороны подробная таблица.
Комплект включает руководство пользователя на русском языке.
В рабочем состоянии создается эффект заполняющего свечения по всей площади. Смотрится интересно и уникально.
Во время работы не мешает. Дополнительно подсвечивается боковая зона колесика прокрутки. Подсветкой можно управлять с помощью ПО.
На спинку нанесен логотип производителя. Основные клавиши переходят в спинку без видимых границ.
При проектировании корпуса уделено внимание эргономике. Боковые части заужены, повторяя форму ладони.
Под большой палец правой руки у HIPER Asassin GMUS-2000 выведены две дополнительные клавиши. По умолчанию выполняют действия «ВПЕРЕД» и «НАЗАД». В дальнейшем можно будет перенастроить.
Колесико прокрутки из пластика. Нанесена резиновая накладка с насечками. Вращается с тактильными отсечками.
На основании у мышки скрыты дополнительные клавиши. Одна отвечает за частоту опроса сенсора, вторая сменяет разрешающую способность. Механический тумблер питания подсветки. Так можно будет управлять ключевыми рабочими моментами и без софта.
Подключается при помощи кабеля с нейлоновой оплеткой. Позолоченный коннектор и ферритовая защита.
В этой мышке применен оптический сенсор Sunplus SPCP6662 с максимальным уровнем 12 000 DPI и частотой опроса сенсора 1000 Гц. Ускорение 22G, скорость отслеживания 66IPS. Хорошо себя показал на отметке разрешающей способности до 2500-3000 DPI. На высоких появлялись акселерация и сглаживание.
Мышка использовалась для игры в Escape from Tarkov, Dota 2 и World of Tanks. Проблем с точностью стрельбы не было. Поддерживаемый софт позволит распределить такие действия как перезагрузка орудия, бросок гранаты на боковые клавиши.
Весит корпус вместе с кабелем 130 граммов. Поддерживаются ключевые типы хвата. Кнопки расположены удобно. Шум во время нажатий умеренный.