Обзор HIPER Asassin GMUS-2000. Игровая мышка с заполняющей подсветкой

Тестируемая сегодня игровая мышка HIPER Asassin GMUS-2000 оснащена сенсором с разрешающей способностью до 12 000 DPI. Из особенностей выделяются интересный внешний вид корпуса, оригинальная подсветка, программное обеспечение. Для используемых в ней переключателей заявлен ресурс в 10 миллионов кликов.

HIPER Asassin GMUS-2000 обзор

Комплектация

Рекомендованная стоимость манипулятора составляет 3 090 рублей.

Упакована в коробку с сочным оформлением. На ее лицевой стороне приведены данные по ключевым особенностям. С обратной стороны подробная таблица.

Внешний вид

Комплект включает руководство пользователя на русском языке.Интересное исполнение корпуса мышки с верхней панелью из прозрачного пластика и нанесенным на нее схематичным рисунком.

В рабочем состоянии создается эффект заполняющего свечения по всей площади. Смотрится интересно и уникально.

Во время работы не мешает. Дополнительно подсвечивается боковая зона колесика прокрутки. Подсветкой можно управлять с помощью ПО.

На спинку нанесен логотип производителя. Основные клавиши переходят в спинку без видимых границ.

При проектировании корпуса уделено внимание эргономике. Боковые части заужены, повторяя форму ладони.

Под большой палец правой руки у HIPER Asassin GMUS-2000 выведены две дополнительные клавиши. По умолчанию выполняют действия «ВПЕРЕД» и «НАЗАД». В дальнейшем можно будет перенастроить.

Колесико прокрутки из пластика. Нанесена резиновая накладка с насечками. Вращается с тактильными отсечками.

На основании у мышки скрыты дополнительные клавиши. Одна отвечает за частоту опроса сенсора, вторая сменяет разрешающую способность. Механический тумблер питания подсветки. Так можно будет управлять ключевыми рабочими моментами и без софта.

Подключается при помощи кабеля с нейлоновой оплеткой. Позолоченный коннектор и ферритовая защита.

Софт

Тесты

С официального сайта для HIPER Asassin GMUS-2000 можно загрузить утилиту управления. Два ключевых режима: офисный и игровой. В главном окне можно выставить действия для клавиш с выбором предустановленного набора или действий. Для шутеров полезен выбор частоты повторов и интервалы, упрощающие стрельбу очередями. Корректировки скорости указателя, двойного клика и колеса прокрутки. Шесть уровней чувствительности. Частота опроса сенсора. Настройки подсветки с выбором скорости и эффектов.

В этой мышке применен оптический сенсор Sunplus SPCP6662 с максимальным уровнем 12 000 DPI и частотой опроса сенсора 1000 Гц. Ускорение 22G, скорость отслеживания 66IPS. Хорошо себя показал на отметке разрешающей способности до 2500-3000 DPI. На высоких появлялись акселерация и сглаживание.

Мышка использовалась для игры в Escape from Tarkov, Dota 2 и World of Tanks. Проблем с точностью стрельбы не было. Поддерживаемый софт позволит распределить такие действия как перезагрузка орудия, бросок гранаты на боковые клавиши.

Итоги

Весит корпус вместе с кабелем 130 граммов. Поддерживаются ключевые типы хвата. Кнопки расположены удобно. Шум во время нажатий умеренный.HIPER Asassin GMUS-2000 – игровая мышка с интересным исполнением корпуса из прозрачного пластика, создающего эффект заполняющей подсветки по спинке. Эргономичный корпус, софт с макросами, кабель с нейлоновой оплеткой.