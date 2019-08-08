Обзор HIPER HPB-600SM. Блок питания с 80Plus Bronse

2019-08-08, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - HIPER HPB-600SM; [215]
Не так давно мы проводили тестирование HIPER HPB-650FM, недорогой блок питания с полностью модульным кабель-менеджментом. Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки, детально рассмотрим частично модульный HIPER HPB-600SM с сертификатом 80 Plus Bronse. Он также является одним из самых доступных среди моделей со схожими характеристиками.

HIPER HPB-600SM

К моменту публикации уже находится в широком доступе в российских магазинах. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

HIPER HPB-600SM обзор

Комплектация

Блок питания упакован в коробку из плотного картона со списком доступных моделей в этой серии и подробной таблицей с техническими характеристиками.

HIPER HPB-600SM

Комплект включает силовой кабель, винты крепления и набор съемных кабелей, а также техническую документацию.

Внешний вид

Выполнен HIPER HPB-600SM в классическом стальном корпусе с прямыми углами. Внешний вид строгий и аскетичный.

HIPER HPB-600SM

Вентилятор с черными лопастями защищает решетка-гриль. Для удаления пыли не потребуется проводить полный разбор корпуса.

HIPER HPB-600SM

На боковые стенки нанесены наклейки с декоративным оформлением и подробной таблицей с техническими характеристиками.

HIPER HPB-600SM

Заднюю стенку занимает вентиляционная решетка. Здесь же находится гнездо питания и механический тумблер.

HIPER HPB-600SM

Это частично модульный блок питания. Линии питания процессора и материнской платы несъемные. Только линия материнской платы защищена оплеткой.

HIPER HPB-600SM

Доступна пара разъемов для подключения съемных линий питания видеокарты. Здесь же разъемы под накопители и периферию. Разное количество контактов и форма исключают неправильное подключение.

HIPER HPB-600SM

Предлагается хороший набор разъемов, позволяющий собрать систему на компонентах старшего уровня. Длина кабелей традиционна.

HIPER HPB-600SM

Съемные кабели с плоской оплеткой. Один из кабелей видеокарты окрашен в красный цвет. Всего получаем два PCI-коннектора.

HIPER HPB-600SM

В серии доступны модели мощностью 550, 600, 650, 700 и 800 Ватт. В зависимости от собираемой системы, можно будет выбрать оптимальный вариант.

HIPER HPB-600SM

Для линии 12V дается 588 Ватт. 3.3 и 5V с мощностью 125 Ватт. 49А и 20А соответственно.

Начинка

HIPER HPB-600SM

Внутри находится печатная плата черного цвета. Два алюминиевых радиатора с дополнительным оребрением.

HIPER HPB-600SM

Основной конденсатор 270 мКф 420V, он рассчитан на работу при температуре до 105 градусов.

HIPER HPB-600SM

Данный блок питания соответствует стандарту эффективности 80 Plus Bronze. Обдувает конструкцию вентилятор с регулируемой скоростью вращения.

HIPER HPB-600SM

Тесты HIPER HPB-600SM

Уровень шума:

HIPER HPB-600SM

Данные
Простой32
Нагрузка43

КПД

HIPER HPB-600SM

Данные
150W84
250W87
350W88
500W87
650W85

Уровень напряжения на линиях

HIPER HPB-600SM

150W350W650W
1212,1111,9811,9
55.065.035.01
3,333.333.323.29

Итоги по HIPER HPB-600SM

HIPER HPB-600SM – недорогой блок питания с частично-модульным кабель-менеджментом. Простота обслуживания, высокая эффективность, стабильность напряжений по линиям. Хороший набор разъемов и линий с плоскими кабелями. Не устроить может отсутствие оплетки на линии питания процессора и шум вентилятора при выходе на высокий уровень нагрузки.

Комментарии и отзывы HIPER HPB-600SM
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