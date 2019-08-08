Обзор HIPER HPB-600SM. Блок питания с 80Plus Bronse

Не так давно мы проводили тестирование HIPER HPB-650FM, недорогой блок питания с полностью модульным кабель-менеджментом. Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки, детально рассмотрим частично модульный HIPER HPB-600SM с сертификатом 80 Plus Bronse. Он также является одним из самых доступных среди моделей со схожими характеристиками.
К моменту публикации уже находится в широком доступе в российских магазинах. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
HIPER HPB-600SM обзор
КомплектацияБлок питания упакован в коробку из плотного картона со списком доступных моделей в этой серии и подробной таблицей с техническими характеристиками.
Комплект включает силовой кабель, винты крепления и набор съемных кабелей, а также техническую документацию.
Внешний видВыполнен HIPER HPB-600SM в классическом стальном корпусе с прямыми углами. Внешний вид строгий и аскетичный.
Вентилятор с черными лопастями защищает решетка-гриль. Для удаления пыли не потребуется проводить полный разбор корпуса.
На боковые стенки нанесены наклейки с декоративным оформлением и подробной таблицей с техническими характеристиками.
Заднюю стенку занимает вентиляционная решетка. Здесь же находится гнездо питания и механический тумблер.
Это частично модульный блок питания. Линии питания процессора и материнской платы несъемные. Только линия материнской платы защищена оплеткой.
Доступна пара разъемов для подключения съемных линий питания видеокарты. Здесь же разъемы под накопители и периферию. Разное количество контактов и форма исключают неправильное подключение.
Предлагается хороший набор разъемов, позволяющий собрать систему на компонентах старшего уровня. Длина кабелей традиционна.
Съемные кабели с плоской оплеткой. Один из кабелей видеокарты окрашен в красный цвет. Всего получаем два PCI-коннектора.
В серии доступны модели мощностью 550, 600, 650, 700 и 800 Ватт. В зависимости от собираемой системы, можно будет выбрать оптимальный вариант.
Для линии 12V дается 588 Ватт. 3.3 и 5V с мощностью 125 Ватт. 49А и 20А соответственно.
Начинка
Внутри находится печатная плата черного цвета. Два алюминиевых радиатора с дополнительным оребрением.
Основной конденсатор 270 мКф 420V, он рассчитан на работу при температуре до 105 градусов.
Данный блок питания соответствует стандарту эффективности 80 Plus Bronze. Обдувает конструкцию вентилятор с регулируемой скоростью вращения.
Тесты HIPER HPB-600SM
Уровень шума:
|Данные
|Простой
|32
|Нагрузка
|43
КПД
|Данные
|150W
|84
|250W
|87
|350W
|88
|500W
|87
|650W
|85
Уровень напряжения на линиях
|150W
|350W
|650W
|12
|12,11
|11,98
|11,9
|5
|5.06
|5.03
|5.01
|3,33
|3.33
|3.32
|3.29