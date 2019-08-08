Обзор HIPER HPB-600SM. Блок питания с 80Plus Bronse

Не так давно мы проводили тестирование HIPER HPB-650FM , недорогой блок питания с полностью модульным кабель-менеджментом. Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки, детально рассмотрим частично модульный HIPER HPB-600SM с сертификатом 80 Plus Bronse. Он также является одним из самых доступных среди моделей со схожими характеристиками.

HIPER HPB-600SM обзор

К моменту публикации уже находится в широком доступе в российских магазинах. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Блок питания упакован в коробку из плотного картона со списком доступных моделей в этой серии и подробной таблицей с техническими характеристиками.

Внешний вид

Комплект включает силовой кабель, винты крепления и набор съемных кабелей, а также техническую документацию.Выполнен HIPER HPB-600SM в классическом стальном корпусе с прямыми углами. Внешний вид строгий и аскетичный.

Вентилятор с черными лопастями защищает решетка-гриль. Для удаления пыли не потребуется проводить полный разбор корпуса.

На боковые стенки нанесены наклейки с декоративным оформлением и подробной таблицей с техническими характеристиками.

Заднюю стенку занимает вентиляционная решетка. Здесь же находится гнездо питания и механический тумблер.

Это частично модульный блок питания. Линии питания процессора и материнской платы несъемные. Только линия материнской платы защищена оплеткой.

Доступна пара разъемов для подключения съемных линий питания видеокарты. Здесь же разъемы под накопители и периферию. Разное количество контактов и форма исключают неправильное подключение.

Предлагается хороший набор разъемов, позволяющий собрать систему на компонентах старшего уровня. Длина кабелей традиционна.

Съемные кабели с плоской оплеткой. Один из кабелей видеокарты окрашен в красный цвет. Всего получаем два PCI-коннектора.

В серии доступны модели мощностью 550, 600, 650, 700 и 800 Ватт. В зависимости от собираемой системы, можно будет выбрать оптимальный вариант.

Начинка

Для линии 12V дается 588 Ватт. 3.3 и 5V с мощностью 125 Ватт. 49А и 20А соответственно.

Внутри находится печатная плата черного цвета. Два алюминиевых радиатора с дополнительным оребрением.

Основной конденсатор 270 мКф 420V, он рассчитан на работу при температуре до 105 градусов.

Данный блок питания соответствует стандарту эффективности 80 Plus Bronze. Обдувает конструкцию вентилятор с регулируемой скоростью вращения.

Тесты HIPER HPB-600SM

Уровень шума:

Данные Простой 32 Нагрузка 43

КПД

Данные 150W 84 250W 87 350W 88 500W 87 650W 85

Уровень напряжения на линиях

150W 350W 650W 12 12,11 11,98 11,9 5 5.06 5.03 5.01 3,33 3.33 3.32 3.29

Итоги по HIPER HPB-600SM

HIPER HPB-600SM – недорогой блок питания с частично-модульным кабель-менеджментом. Простота обслуживания, высокая эффективность, стабильность напряжений по линиям. Хороший набор разъемов и линий с плоскими кабелями. Не устроить может отсутствие оплетки на линии питания процессора и шум вентилятора при выходе на высокий уровень нагрузки.