Обзор HIPER Protey. Портативная колонка для пляжа и дачи

Тестируемая сегодня HIPER Protey позволяет наслаждаться музыкой как в помещении, так и на улице. Эту модель отличает высокая громкость, компактные габариты, встроенный MP3-плеер, актуальный модуль Bluetooth и возможность объединения двух таких колонок в стереопару.

HIPER Protey

Доступна в ключевых российских магазинах. Рекомендованная стоимость 2 690 рублей.

Комплектация

HIPER Protey

Упакована в коробку, оформленную в фирменной стилистике. На гранях коробки приведена подробная техническая информация. Комплект включает аудиокабель, USB-C, руководство пользователя и гарантийный талон.

HIPER Protey

Внешний вид

Корпус в форме бруска. Общие габариты которого составляют 100 x 100 x 45 мм. Вес 377 граммов.

HIPER Protey

Строгий внешний вид и окрашенные в черный цвет боковые грани. Внешние поверхности не подвержены загрязнению пальцами.

HIPER Protey

Защищен от пыли и воды. Защита соответствует требования класса IPX7. Ее можно будет брать с собой на пляж, да и случайно начавшийся дождь не приведет к поломке.

HIPER Protey

Разъемы спрятаны под резиновой заглушкой. Тут актуальный USB-C, аудиоразъем и слот для карты памяти microSD. После проведения зарядки нужно будет не забыть закрыть заглушку.

HIPER Protey

Органы управления у HIPER Protey на верхнем торце. Это стилизованные кнопки переключения треков или изменения громкости. Клавиши постановки на паузу, сопряжения Bluetooth и выключения.

HIPER Protey

Все кнопки в виде текстурных вырезов. Они хорошо определяются слепым методом. Нажимаются с небольшим усилием, исключая ложные нажатия при ношении в рюкзаке или сумке.

HIPER Protey

Контролировать заряд можно при помощи светодиодных индикаторов. Группа из четырех диодов с градацией по 25%.

HIPER Protey

Лицевая панель защищена металлической сеткой. За ней скрываются пара динамиком диаметром 45 мм.

HIPER Protey

На основании четыре ножки треугольной формы. Нанесена общая техническая информация.

Тесты

На борту модуль Bluetooth 5.0 с базовым набором кодеков. За время тестирования мы подключали HIPER Protey к разным типам устройств, как носимым, так и стационарным. Процесс сопряжения включает традиционные шаги. Поддерживается TWS, позволяя две такие колонки объединить в стереопару.

HIPER Protey

Для устаревших устройств или ноутбука, доступен аудиоразъем. Кабель для такого способа подключения предусмотрели в комплекте. Использовать можно будет и автономно, записав треки на карту памяти microSD. Считываются они с нее последовательно. Считываются файлы в распространённых аудиоформатах. Полезно, на пляже или природе можно будет слушать музыку без телефона.

HIPER Protey

Мощность 10 Вт. Для своих компактных габаритов выдает высокую громкость. Присутствует эффект стерео. Есть басы, не забыты высокие частоты. Лучше всего ей удается современная музыка.

HIPER Protey

Хорошие показатели автономной работы. На высоких уровнях громкости хватало до 10 часов. Зарядка проходит через USB-C, на время зарядки можно не прерывать воспроизведение музыки.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorЭта портативная акустика станет хорошим выбором для эксплуатации на даче, в походах или на пляже. HIPER Protey при невысокой стоимости получила хорошее техническое оснащение, поддержку разных источников воспроизведения, длительное время автономной работы, корпус с защитой IPX7.
HIPER Protey получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы HIPER Protey
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