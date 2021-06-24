Обзор HIPER QM-3 SOLATRIS. Игровая мышка с грузиками и макросами

Ее рекомендованная стоимость составляет 3 490 рублей. Продажи уже стартовали.
Комплект включает руководство пользователя на русском языке и съемные грузики. Упаковано все в коробке с откидной крышкой. Приведены подробные данные по особенностям работы и преимуществам.
На левой грани выведен ряд сразу из пяти клавиш. Из них три не требуют изменения хвата, а для двух нужно будет сместить руку. Каждая промаркирована, к расположению привыкаешь быстро.
Ниже выраженная выступающая площадка под размещение большого пальца. Общая форма эргономичная, повторяет форму ладони.
Основные клавиши переходят у HIPER QM-3 SOLATRIS в спинку без видимых граней. Передний край заострен.
Между ними колесико прокрутки с зоной боковой подсветки. Цвет будет меняться в зависимости от активного в данный момент уровня разрешающей способности сенсора.
Контроль DPI также можно с помощью группы светодиодных индикаторов на левой грани. Четыре позиции в зависимости от текущего.
Колесико прокрутки можно смещать вправо и влево, на эти действия выставляются свои действия. Со стабилизацией проблем нет.
Позади колесика две дополнительные клавиши. По умолчанию они меняют разрешающую способность сенсора.
Слева выдвижной лоток с шестью грузиками. Каждый из них по 4 грамма. Он сделан вдоль большей части ширины корпуса.
Так можно будет не только менять общий вес для HIPER QM-3 SOLATRIS, но и вести балансировку, смещая центр тяжести.
На основании по периметру расположены ножки скольжения. В центре окошко сенсора. Нанесена наклейка с техническими данными.
По центру в углублении усиленное место выхода кабеля. Он в нейлоновой оплетке, длина 1.8 метра. Позолоченный коннектор.
Зоны с подсветкой у мышки ограничены логотипом на спинке, боковой зоне колесика и символах на боковых клавишах.
Выбор действий для 12 клавиш. Есть набор по горячим командам. Выставляются настройки по осям, угловой контроль и частота опроса сенсора.
Можно выставить семь уровней разрешающей способности сенсора. Три эффекта подсветки: базовый, неон и дыхание.
Сенсор дал хорошую точность стрельбы в PUBG и Escape from Tarkov. Заметной акселерации нет в диапазоне до 3000 DPI. На высоких уровнях появляется сглаживание.
Форма удобная, есть возможность балансировки и смены веса. Нам она понравилась в максимальном обвесе с весом 130 граммов. Так она дает хороший контроль при перемещении по коврику. При работе грузики можно снять, облегчив корпус и снизив нагрузку на руку.
На боковые клавиши можно будет распределить умения, дополнительные действия в играх и приложениях. Нажимаются клавиши с тактильным откликом и хорошо слышимым щелчком. Тут используются переключатели с ресурсом в 10 миллионов кликов.