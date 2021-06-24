Обзор HIPER QM-3 SOLATRIS. Игровая мышка с грузиками и макросами

Тестируемая сегодня мышка HIPER QM-3 SOLATRIS предлагает сразу ряд особенностей исполнения, характерных для топовых решений. Среди них регулируемый вес с помощью съемных грузиков, сенсор с высокой разрешающей особенностью, настраиваемая подсветка и сразу 12 настраиваемых клавиш.

HIPER QM-3 SOLATRIS обзор

Комплектация

Ее рекомендованная стоимость составляет 3 490 рублей. Продажи уже стартовали.

Комплект включает руководство пользователя на русском языке и съемные грузики. Упаковано все в коробке с откидной крышкой. Приведены подробные данные по особенностям работы и преимуществам.

Внешний вид

Исполнение корпуса и его внешний вид четко позиционируют ее как игровой манипулятор. Рассчитана она под правшей.

На левой грани выведен ряд сразу из пяти клавиш. Из них три не требуют изменения хвата, а для двух нужно будет сместить руку. Каждая промаркирована, к расположению привыкаешь быстро.

Ниже выраженная выступающая площадка под размещение большого пальца. Общая форма эргономичная, повторяет форму ладони.

Основные клавиши переходят у HIPER QM-3 SOLATRIS в спинку без видимых граней. Передний край заострен.

Между ними колесико прокрутки с зоной боковой подсветки. Цвет будет меняться в зависимости от активного в данный момент уровня разрешающей способности сенсора.

Контроль DPI также можно с помощью группы светодиодных индикаторов на левой грани. Четыре позиции в зависимости от текущего.

Колесико прокрутки можно смещать вправо и влево, на эти действия выставляются свои действия. Со стабилизацией проблем нет.

Позади колесика две дополнительные клавиши. По умолчанию они меняют разрешающую способность сенсора.

Слева выдвижной лоток с шестью грузиками. Каждый из них по 4 грамма. Он сделан вдоль большей части ширины корпуса.

Так можно будет не только менять общий вес для HIPER QM-3 SOLATRIS, но и вести балансировку, смещая центр тяжести.

На основании по периметру расположены ножки скольжения. В центре окошко сенсора. Нанесена наклейка с техническими данными.

По центру в углублении усиленное место выхода кабеля. Он в нейлоновой оплетке, длина 1.8 метра. Позолоченный коннектор.

Софт

Зоны с подсветкой у мышки ограничены логотипом на спинке, боковой зоне колесика и символах на боковых клавишах.Мышка поддерживает ручные настройки с помощью софта, загружаемого с официального сайта. Интерфейс на русском языке. Распределять можно будет по отдельным профилям.

Выбор действий для 12 клавиш. Есть набор по горячим командам. Выставляются настройки по осям, угловой контроль и частота опроса сенсора.

Тесты

Можно выставить семь уровней разрешающей способности сенсора. Три эффекта подсветки: базовый, неон и дыхание.В HIPER QM-3 SOLATRIS используется оптический сенсор Pixart PMW 3336, он является модификацией зарекомендовавшего себя PMW 3330. Максимальный уровень чувствительности 10 800 DPI. Мышка за время тестирования использовалась на ковриках с мягким и твердым типом покрытия.

Сенсор дал хорошую точность стрельбы в PUBG и Escape from Tarkov. Заметной акселерации нет в диапазоне до 3000 DPI. На высоких уровнях появляется сглаживание.

Форма удобная, есть возможность балансировки и смены веса. Нам она понравилась в максимальном обвесе с весом 130 граммов. Так она дает хороший контроль при перемещении по коврику. При работе грузики можно снять, облегчив корпус и снизив нагрузку на руку.

Итоги

На боковые клавиши можно будет распределить умения, дополнительные действия в играх и приложениях. Нажимаются клавиши с тактильным откликом и хорошо слышимым щелчком. Тут используются переключатели с ресурсом в 10 миллионов кликов.HIPER QM-3 SOLATRIS – игровая мышка с хорошим техническим оснащением, регулируемым весом, настраиваемыми клавишами с макросами, подсветкой и эргономичной формой. К плюсам отнесем высокий ресурс службы, софт на русском языке, кабель в нейлоновой оплетке. Проблем и сбоев в ходе тестов выявлено не было.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".