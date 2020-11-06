Обзор HIPER Quantum QM-1. Игровая мышка со сменными панелями и регулировкой веса

Не так давно стартовали продажи игровой мышки HIPER Quantum QM-1, оснащенной оптическим сенсором Pixart PMW-3325 и переключателями HUANO Blue с ресурсом в 20 миллионов кликов. При рекомендованной стоимости в 3190 рублей она предлагает систему с регулировкой веса с помощью грузиков и сразу три комплектные боковые панели от 3 до 10 кнопок. Подобные решения от конкурентов стоят заметно дороже.

HIPER Quantum QM-1 обзор

К моменту публикации ее продажи уже стартовали.

Комплектация

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Упакована в коробку с откидной крышкой. Комплект включает две дополнительные боковые панели, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

На основании мышки расположена крышка с отсеком под вспененный наполнитель с тремя грузиками. Так можно будет менять вес и проводить балансировку.

Ключевой же особенностью стала возможность замены левой панели на одну из трех комплектных. Это панели с тремя, пятью и десятью кнопками.

Крепятся они при помощи магнитов. При обычной эксплуатации они не смещаются, фиксируются надежно.

Все с выступом под удобное расположение большого пальца. Сам же корпус ассиметричной формы, рассчитан он только под правшей.

Внешние поверхности у мышки матовые. Они не подвержены загрязнению следами пальцев и обеспечивается хорошее сцепление.

Основными переключателями у HIPER Quantum QM-1 выступают HUANO Blue. Нажимаются с хорошо слышимым щелчком.

На спинке находится продольная линия и логотип производителя подсвечиваемые многоцветной подсветкой. Ею можно будет управлять.

Также подсвечивается боковая зона колесика. Этот элемент несет информационную функцию, отражая текущий уровень чувствительности.

Само колесико с внятными тактильными отсечками. Есть резиновая накладка с насечками. Позади нее две дополнительные клавиши. По умолчанию они меняют уровень чувствительности.

На основании по периметру распределены ножки скольжения. Нанесена наклейка с техническими данными и окошко сенсора.

Софт

Подключается при помощи кабеля в нейлоновой оплетке. Ферритовая защита и фигурный коннектор. Длина кабеля 1.8 метра.С официального сайта для HIPER Quantum QM-1 можно загрузить утилиту управления. Интерфейс на русском языке. Поддерживаются профили настроек. Выполнена одним окном.

Приводится схематического изображение доступных для настроек кнопок. Настроить можно до 16 клавиш. Не хватает возможности выбора одной из трех панелей. Для всех кроме той, что идет с 10 клавишами отображение идет неочевидное. Потребуется время чтобы вникнуть.

Выбираются до пяти уровней чувствительности от 200 до 10000. Каждому присваивается свой цвет.

Эффекты подсветки. Предлагается хороший выбор и дополнительные корректировки направления и скорости.

В параметрах мышки можно задать чувствительность мыши, скорость прокрутки и скорость двойного клика.

Частота опроса от 125 до 1000 Гц.

Тесты

Подробный редактор макросов.

В HIPER Quantum QM-1 установлен оптический сенсор Pixart PMW-3325 с чувствительностью до 10000 DPI. Сенсор показал хорошую точность на широком диапазоне. В шутерах позволял точно и быстро прицеливаться, а также обеспечивать кучную стрельбу.

3 кнопки – для шутеров и повседневной работы,

5 кнопок – MOBA и RPG. Но и в шутерах можно будет задать стрельбу очередями или броски гранатами,

10 кнопок – MMORPG и как замена цифровому блоку на клавиатуре.

По панелям они хорошо себя показали в следующих сценариях:

Итоги по HIPER Quantum QM-1

Форма корпуса удобная. Поддерживаются все основные типы хвата. В руке лежит удобно. Напомним про возможность изменения веса.HIPER Quantum QM-1 предлагает целый ряд опций характерных для более дорогих игровых мышек. Среди них сменные боковые панели, большое количество настраиваемых кнопок, регулируемый вес. К плюсам отнесем программное обеспечение с макросами, кабель в нейлоновой оплетке, оптический сенсор с высокой точностью, запас по ресурсу службы.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".