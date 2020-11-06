Обзор HIPER Quantum QM-1. Игровая мышка со сменными панелями и регулировкой веса

Не так давно стартовали продажи игровой мышки HIPER Quantum QM-1, оснащенной оптическим сенсором Pixart PMW-3325 и переключателями HUANO Blue с ресурсом в 20 миллионов кликов. При рекомендованной стоимости в 3190 рублей она предлагает систему с регулировкой веса с помощью грузиков и сразу три комплектные боковые панели от 3 до 10 кнопок. Подобные решения от конкурентов стоят заметно дороже.

HIPER Quantum QM-1

К моменту публикации ее продажи уже стартовали.

HIPER Quantum QM-1 обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Упакована в коробку с откидной крышкой. Комплект включает две дополнительные боковые панели, руководство пользователя и гарантийный талон.

HIPER Quantum QM-1

Внешний вид

На основании мышки расположена крышка с отсеком под вспененный наполнитель с тремя грузиками. Так можно будет менять вес и проводить балансировку.

HIPER Quantum QM-1

Ключевой же особенностью стала возможность замены левой панели на одну из трех комплектных. Это панели с тремя, пятью и десятью кнопками.

HIPER Quantum QM-1

Крепятся они при помощи магнитов. При обычной эксплуатации они не смещаются, фиксируются надежно.

HIPER Quantum QM-1

Все с выступом под удобное расположение большого пальца. Сам же корпус ассиметричной формы, рассчитан он только под правшей.

HIPER Quantum QM-1

Внешние поверхности у мышки матовые. Они не подвержены загрязнению следами пальцев и обеспечивается хорошее сцепление.

HIPER Quantum QM-1

Основными переключателями у HIPER Quantum QM-1 выступают HUANO Blue. Нажимаются с хорошо слышимым щелчком.

HIPER Quantum QM-1

На спинке находится продольная линия и логотип производителя подсвечиваемые многоцветной подсветкой. Ею можно будет управлять.

HIPER Quantum QM-1

Также подсвечивается боковая зона колесика. Этот элемент несет информационную функцию, отражая текущий уровень чувствительности.

HIPER Quantum QM-1

Само колесико с внятными тактильными отсечками. Есть резиновая накладка с насечками. Позади нее две дополнительные клавиши. По умолчанию они меняют уровень чувствительности.

HIPER Quantum QM-1

На основании по периметру распределены ножки скольжения. Нанесена наклейка с техническими данными и окошко сенсора.

HIPER Quantum QM-1

Подключается при помощи кабеля в нейлоновой оплетке. Ферритовая защита и фигурный коннектор. Длина кабеля 1.8 метра.

Софт

С официального сайта для HIPER Quantum QM-1 можно загрузить утилиту управления. Интерфейс на русском языке. Поддерживаются профили настроек. Выполнена одним окном.

HIPER Quantum QM-1

Приводится схематического изображение доступных для настроек кнопок. Настроить можно до 16 клавиш. Не хватает возможности выбора одной из трех панелей. Для всех кроме той, что идет с 10 клавишами отображение идет неочевидное. Потребуется время чтобы вникнуть.

Выбираются до пяти уровней чувствительности от 200 до 10000. Каждому присваивается свой цвет.

Эффекты подсветки. Предлагается хороший выбор и дополнительные корректировки направления и скорости.

В параметрах мышки можно задать чувствительность мыши, скорость прокрутки и скорость двойного клика.

Частота опроса от 125 до 1000 Гц.

Подробный редактор макросов.

Тесты

В HIPER Quantum QM-1 установлен оптический сенсор Pixart PMW-3325 с чувствительностью до 10000 DPI. Сенсор показал хорошую точность на широком диапазоне. В шутерах позволял точно и быстро прицеливаться, а также обеспечивать кучную стрельбу.

По панелям они хорошо себя показали в следующих сценариях:
  • 3 кнопки – для шутеров и повседневной работы,
  • 5 кнопок – MOBA и RPG. Но и в шутерах можно будет задать стрельбу очередями или броски гранатами,
  • 10 кнопок – MMORPG и как замена цифровому блоку на клавиатуре.

Форма корпуса удобная. Поддерживаются все основные типы хвата. В руке лежит удобно. Напомним про возможность изменения веса.

Итоги по HIPER Quantum QM-1

Золото. Выбор редакции MegaObzorHIPER Quantum QM-1 предлагает целый ряд опций характерных для более дорогих игровых мышек. Среди них сменные боковые панели, большое количество настраиваемых кнопок, регулируемый вес. К плюсам отнесем программное обеспечение с макросами, кабель в нейлоновой оплетке, оптический сенсор с высокой точностью, запас по ресурсу службы.
HIPER Quantum QM-1 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы HIPER Quantum QM-1
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