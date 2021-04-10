Обзор HIPER Retro S. Недорогая портативная колонка в стиле ретро

На прошлой неделе мы провели тестирование портативной колонки HIPER Retro L, выполненной в винтажной стилистике. Судя по отзывам, у такого стиля есть большое количество поклонников. Сегодня мы рассмотрим младшую модель в этой же серии, это HIPER Retro S с FM-радио и беспроводным подключением.

HIPER Retro S

Рекомендованная ее стоимость составляет 2 290 рублей.

HIPER Retro S обзор

Комплектация

HIPER Retro S

Упакована в коробку, оформленную в ретро-стилистике. Здесь приведены ее ключевые особенности. Комплект включает USB-кабель, аудиокабель, руководство пользователя.

HIPER Retro S

Внешний вид

В прошлом обзоре один из читателей, отметил отсылку внешнего исполнения к стилю предметов во вселенной Fallout. Действительно она есть.

HIPER Retro S

Ожидаемо, тестируемая сегодня колонка выглядит проще. Она же еще и меньше по габаритам.

HIPER Retro S

Внешне представляет собой уменьшенный по габаритам радиоприемник. Справа цифровая шкала со стрелкой, слева решетка динамика.

HIPER Retro S

В центре шкалы выведен, окрашенный в бронзовый цвет, барабан регулировки громкости. Диапазон регулировки тут широкий.

HIPER Retro S

Под ней еще два дополнительных барабана. С помощью них переключаются треки и выбирается источник сигнала

HIPER Retro S

HIPER Retro S сопровождается группой светодиодных индикаторов активности. Есть аккуратная подсветка

HIPER Retro S

Внешняя поверхность корпуса софт-тач. Со временем она будет собирать следы пальцев и пыль.

HIPER Retro S

У нас на тестах черная версия исполнения и она загрязняется быстрее. Помимо нее есть темно-синяя, бирюзовая и деревянная. Рекомендуем обратить внимание на одну из двух последних. Они не только практичнее, но и лучше раскрывают винтажный стиль.

HIPER Retro S

На обратной стороне microUSB, аудиоразъем и слот для карты памяти. Комплектный аудиокабель при подключении также выполняет функцию антенны для FM-тюнера.

HIPER Retro S

Основание у колонки прорезинено для устойчивого расположения на ровной поверхности.

HIPER Retro S

Тесты

Основной акцент сделан на средние частоты. Огрехов и посторонних шумов замечено не было. Проблем с максимальным уровнем громкости тоже не было. На борту один 52 мм динамик. Встроенный микрофон для режима громкой связи.

HIPER Retro S

Для соединения используется Bluetooth 5.0. Установка его в недорогом устройстве весомый плюс, снижающий вероятность проблем при соединении, а также увеличивающий дальность подключения. Этот протокол также дает возможность подключать две колонки в стереопару.

HIPER Retro S

Из дополнительных источников для воспроизведения есть встроенный mp3-плеер, считывающий файлы с карты памяти microSD. Распознаются все популярные форматы, определяются они общим списком, режима рандомного считывания нет.

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Также есть FM-радио. Для корректного приема нужно подключить аудиокабель. Диапазон позволяет ловить российские радиостанции без ограничений.

HIPER Retro S

Встроенный аккумулятор с емкостью 1800 мАч. На среднем уровне громкости работает около 4.5 часов. Восстановить заряд можно будет через microUSB.

Итоги по HIPER Retro S

HIPER Retro S – недорогая портативная акустика с интересным внешним видом, предлагающая выбор источников звука, встроенный микрофон, удобные элементы управления и хорошие показатели автономной работы.
Комментарии и отзывы HIPER Retro S
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