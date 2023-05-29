Обзор HOME SHEEP HOME: FARMAGEDDON PARTY EDITION. Теперь на PlayStation и Xbox

Геймплей представляет собой прохождение уровней, выполненных одним экраном. В качестве цели необходимо чтобы все три героя добрались до финиша. Для решения загадок и преодоления препятствий потребуется использование всех героев. В качестве дополнительной активности нужно собирать коллекционные предметы – носки, пирожные и геймпады. Последние будут открывать бонусные уровни.
При прохождении уровня работает таймер, результат в последующем будет оценён в зависимости от скорости. Быстрое завершение дает заветные три звезды рейтинга. Любой из уровней можно переиграть, например, продумав сокращение пути и не затрачивая время на коллекционные предметы.
Проходить сюжет HOME SHEEP HOME: FARMAGEDDON PARTY EDITION можно в одиночку или троем. При соло прохождении между тремя героями идет переключение в совместном можно получить дополнительный опыт и даже общее преимущество в скорости. Интересно обсуждать с друзьями пути решений загадок и общее взаимодействие, нам понравилось. Также есть многопользовательские игры для 2 или 4 человек. В них уже присутствует элемент. соревнования.
В игре есть четыре основные сюжетные локации: ферма, шахта, дорога и город, НЛО и космос. Помимо визуальных отличий на них будут и свои оригинальные механики, например взрыв TNT, камеры безопасности, телепорты и невесомость. В каждом из них по 15 уровней, суммарно получаем 60 уровней в основном сюжете и еще 18 бонусных, которые открываются при нахождении скрытых джойстиков на уровнях.
Свою атмосферу дает стиль в котором отрисована игра. Полностью передается дух мультсериала, подобрана мягкая палитра и все это дополнено ненавязчивой музыкой.