Обзор HOME SHEEP HOME: FARMAGEDDON PARTY EDITION. Теперь на PlayStation и Xbox

В конце мая игра HOME SHEEP HOME: FARMAGEDDON PARTY EDITION про барашка Шона вышла на консолях текущего и прошлого поколений. В релиз включены все доступные режимы, уровни, а также многопользовательские активности. Разработана она студией Aardman Animations и разработчиками Mobile Pie. Мы ее изучали на PlayStation и прошли на платину.

Сюжет и геймплей

Изначально игра появилась в виде Flash более 10 лет назад, постепенно количество уровней и их разнообразие расширялось. в 2019 года увидела свет на Nintentdo Switch. Главным героем является Шон, герой популярного мультсериала. Вместе с ним будут путешествовать Ширли и Тимми. Каждая из трех овечек здесь обладает своими уникальными особенностями: Шон – высоко прыгает, Ширли – толкает тяжелые предметы, Тимми – пролезает в труднодоступные участки.

Геймплей представляет собой прохождение уровней, выполненных одним экраном. В качестве цели необходимо чтобы все три героя добрались до финиша. Для решения загадок и преодоления препятствий потребуется использование всех героев. В качестве дополнительной активности нужно собирать коллекционные предметы – носки, пирожные и геймпады. Последние будут открывать бонусные уровни.

При прохождении уровня работает таймер, результат в последующем будет оценён в зависимости от скорости. Быстрое завершение дает заветные три звезды рейтинга. Любой из уровней можно переиграть, например, продумав сокращение пути и не затрачивая время на коллекционные предметы.

Проходить сюжет HOME SHEEP HOME: FARMAGEDDON PARTY EDITION можно в одиночку или троем. При соло прохождении между тремя героями идет переключение в совместном можно получить дополнительный опыт и даже общее преимущество в скорости. Интересно обсуждать с друзьями пути решений загадок и общее взаимодействие, нам понравилось. Также есть многопользовательские игры для 2 или 4 человек. В них уже присутствует элемент. соревнования.

В игре есть четыре основные сюжетные локации: ферма, шахта, дорога и город, НЛО и космос. Помимо визуальных отличий на них будут и свои оригинальные механики, например взрыв TNT, камеры безопасности, телепорты и невесомость. В каждом из них по 15 уровней, суммарно получаем 60 уровней в основном сюжете и еще 18 бонусных, которые открываются при нахождении скрытых джойстиков на уровнях.

Свою атмосферу дает стиль в котором отрисована игра. Полностью передается дух мультсериала, подобрана мягкая палитра и все это дополнено ненавязчивой музыкой.

HOME SHEEP HOME: FARMAGEDDON PARTY EDITION обзор

Итоги

HOME SHEEP HOME: FARMAGEDDON PARTY EDITION будет интересна как для самостоятельно прохождения с решением разнообразных и не надоедающих загадок, так и совместных вечеринок, когда можно будет пройти сюжетную кампанию двоем или троем, а также поиграв в соревновательные мини-игры. Тут достаточно контента для того чтобы не уставать от прохождения и при этом заняв несколько вечеров.