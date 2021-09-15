Обзор HONOR MagicBook 15 R5-5500U (BMH-WFQ9HN). Ультрабук для работы и учебы

Вчера Honor официально анонсировали и запустили продажи двух ноутбуков серии MagicBook с диагоналями 14 и 15 дюймов. Одной из ключевых особенностей стало оснащение новым процессором Ryzen 5500U с шестью ядрами, работающими в многопоточном режиме. Из особенностей отмечаются также безрамочный экран, режим совмещения вывода картинки со смартфона и скоростной модуль Wi-Fi 6.

Внешний вид

Насколько хороша эта платформа в рабочих задачах и синтетических тестах предлагаем разобраться в ходе этого материала. В официальном магазине бренда он доступен за 69 990 рублей. За предзаказ у них можно получить в подарок умные часы и беспроводные наушники.В комплекте с ультрабуком покупатель получает адаптер питания мощностью 65 Вт и двухсторонний USB-C кабель. Обеспечивается широкая совместимость с концентраторами и совместимыми аксессуарами. Упрощается поиск замены при повреждении, а также в поездках этим же адаптером можно провести зарядку смартфона и наушников.

Выполнено устройство в компактном корпусе из алюминиевого сплава. Он легкий и компактный. Толщина в самой широкой части 17 мм, вес 1.5 килограмма.

Шлиц по периметру и логотип бренда по периметру «играют» при попадании лучей света. Крышка открывается на 160 градусов. Во всех положениях стоит устойчиво.

На левой грани у HONOR MagicBook 15 R5-5500U выведен USB-C с поддержкой ThunderBolt и PowerDelivery 65 Вт, полноразмерный USB 3.2 gen.1 и HDMI.

Справа USB 2.0 и спаренный аудиоразъем. Ультрабук поддерживает функцию обратной зарядки смартфонов в выключенном состоянии.

Рамки вокруг дисплея узкие по всем трем граням. За счет этого уменьшение общие габариты устройства.

Веб-камера перенесена в блок F1-F12. Она с подпружиненным креплением. В закрытом положении обеспечивается режим полной приватности.

Справа кнопка включения, совмещенная со сканером отпечатка пальца. Срабатывает точно и быстро.

На борту набор клавиш без цифрового блока. Это низкопрофильные клавиши с коротким ходом. Символы нанесены белой краской. Из минусов отметим отсутствие подсветки.

В центре нижней части тачпад с площадью 75 на 120 мм. Его поверхность матовая. Поддерживаются жесты.

Экран

На внутренней стороне у корпуса продольная вентиляционная решетка. Отдельных крышек для доступа к элементам на печатной плате не предусмотрено. Собственно, это общая проблема с таким форматом ноутбуков, касающаяся ограниченных возможностей для проведения апгрейда компонентов.Установлена 15-дюймовая матрица IPS с сертификатом TÜV Rheinland. Уровень максимальной яркости в пике до 300 нит. В помещении все отлично, а вот на улице в солнечную погоду работать будет проблематично.

Насыщенные цвета. Широкие углы обзора. Хорошо смотрится отсутствие выраженных боковых рамок.

Начинка

Соотношение сторон 16:9. Разрешение Full HD. Отмечен режим защиты зрения со сниженным воздействием синего спектра на глаза.Теперь к платформе, HONOR MagicBook 15 построен на базе платформы с шестиядерным AMD Ryzen 5 5500U. Архитектура Zen 2 с тактовой частотой от 2100 до 4000 МГц. Поддерживает многопоточность SMT. Уровень TDP для него заявлен до 25 Вт.

Доступны 16 Гбайт оперативной памяти, работающей в двухканальном режиме работы с частотой 3200 МГц. Ультрабук хорошо справлялся с рабочими приложениями, офисным пакетом Microsoft, браузером с большим количеством вкладок и на нем же обрабатывали снимки в Adobe Lightroom.

Под хранение данных выделен накопитель объемом 512 Гбайт. Расширение памяти в этой системе не предусмотрено.

Есть интегрированная графика Radeon RX Vega 7. На нем играли в CHERNOBYLITE и World of Tanks с низкими настройками графики.

При продолжительной нагрузке работу установленной системы становится хорошо слышно. В обычных задачах работал бесшумно.

Поддерживает беспроводное подключение к Wi-Fi 6 сети. Также можно воспользоваться периферией с Bluetooth 5.1.

Аккумулятор

Итоги

Из интересного можно прикосновением смартфона Honor к метке NFC вывести изображение со смартфона или перенести данные.С максимальной яркостью экрана заряда хватает на 8 часов работы. Снизив яркость и используя для набора текста и браузера время автономной работы увеличивается до 11 часов. Комплектный или совместимый зарядник восстановит заряд за 1.5 часа, при этом в первый час восстановится уже 60%.HONOR MagicBook 15 можно рассматривать как ультрабук для работы и учебы, а также в качестве решения для работы вне офиса. Компактный и легкий, достаточно производительный, оснащенный актуальным набором модулей связи и демонстрирующий хорошие показатели автономной работы. Из выделяющих на фоне конкурентов особенностей отметим упрощенный перенос файлов со смартфона и вывод картинки с него на дисплей. Не устроить могут отсутствие слота под карту памяти, клавиатура без подсветки.