Обзор HONOR MagicBook 15 R5-5500U (BMH-WFQ9HN). Ультрабук для работы и учебы

Насколько хороша эта платформа в рабочих задачах и синтетических тестах предлагаем разобраться в ходе этого материала. В официальном магазине бренда он доступен за 69 990 рублей. За предзаказ у них можно получить в подарок умные часы и беспроводные наушники.
Выполнено устройство в компактном корпусе из алюминиевого сплава. Он легкий и компактный. Толщина в самой широкой части 17 мм, вес 1.5 килограмма.
Шлиц по периметру и логотип бренда по периметру «играют» при попадании лучей света. Крышка открывается на 160 градусов. Во всех положениях стоит устойчиво.
На левой грани у HONOR MagicBook 15 R5-5500U выведен USB-C с поддержкой ThunderBolt и PowerDelivery 65 Вт, полноразмерный USB 3.2 gen.1 и HDMI.
Справа USB 2.0 и спаренный аудиоразъем. Ультрабук поддерживает функцию обратной зарядки смартфонов в выключенном состоянии.
Рамки вокруг дисплея узкие по всем трем граням. За счет этого уменьшение общие габариты устройства.
Веб-камера перенесена в блок F1-F12. Она с подпружиненным креплением. В закрытом положении обеспечивается режим полной приватности.
Справа кнопка включения, совмещенная со сканером отпечатка пальца. Срабатывает точно и быстро.
На борту набор клавиш без цифрового блока. Это низкопрофильные клавиши с коротким ходом. Символы нанесены белой краской. Из минусов отметим отсутствие подсветки.
В центре нижней части тачпад с площадью 75 на 120 мм. Его поверхность матовая. Поддерживаются жесты.
На внутренней стороне у корпуса продольная вентиляционная решетка. Отдельных крышек для доступа к элементам на печатной плате не предусмотрено. Собственно, это общая проблема с таким форматом ноутбуков, касающаяся ограниченных возможностей для проведения апгрейда компонентов.
Насыщенные цвета. Широкие углы обзора. Хорошо смотрится отсутствие выраженных боковых рамок.
Соотношение сторон 16:9. Разрешение Full HD. Отмечен режим защиты зрения со сниженным воздействием синего спектра на глаза.
Доступны 16 Гбайт оперативной памяти, работающей в двухканальном режиме работы с частотой 3200 МГц. Ультрабук хорошо справлялся с рабочими приложениями, офисным пакетом Microsoft, браузером с большим количеством вкладок и на нем же обрабатывали снимки в Adobe Lightroom.
Под хранение данных выделен накопитель объемом 512 Гбайт. Расширение памяти в этой системе не предусмотрено.
Есть интегрированная графика Radeon RX Vega 7. На нем играли в CHERNOBYLITE и World of Tanks с низкими настройками графики.
При продолжительной нагрузке работу установленной системы становится хорошо слышно. В обычных задачах работал бесшумно.
Поддерживает беспроводное подключение к Wi-Fi 6 сети. Также можно воспользоваться периферией с Bluetooth 5.1.
Из интересного можно прикосновением смартфона Honor к метке NFC вывести изображение со смартфона или перенести данные.